Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La “mancha K” (versión extendida)

El informante llegaba a la cronista con un comentario sobre el posteo del concejal juecista Pablo Benítez.

Informante: No hay que dejar de chusmear Twitter (X) los fines de semana. Parece que todo lo que pasó alrededor de Natalia de la Sota y su apoyo a De Rivas ya está generando comentarios en la oposición.

Periodista: ¿Qué pasó?

I: El “Kily” (como apodan al concejal Benítez) fue el que arrojó unos dardos al PJ. Compartiendo un titular sobre el apoyo de Natalia de la Sota a De Rivas, dijo que ahora hay “opción kirchnerista con De Rivas” y “cartón lleno”. Ya sabemos que a Nazario de por sí la vinculaban mucho a los K por su apoyo a Massa en el ballotage. Bueno, lo mismo quieren adjudicarle a Guillermo porque Natalia también bancó al ex ministro de Economía.

P:Debo decirle que me sorprende porque no estaba viendo tantas críticas por el lado de la oposición. A ver, obvio que siempre hay críticas a la gestión, es natural y más en campaña. Pero no advertí que se inmiscuyan en la interna del PJ.

I: Ese es un buen punto. Aunque todo queda en el terreno de las redes, se notaba que los radicales y sus socios estaban en un momento interesante. Fuera de lo que es el cierre de alianzas que siempre genera algo de caos, al menos podían relajar un toque con algunas cosas. Lo de la interna del PJ les permitía estar un poco fuera del ojo de la tormenta y eso tiene sus ventajas.

P: Hablando de cierres caóticos, ¿qué se vendrá este miércoles?

I: Mañana le comento pero no prometo mucho. Está claro que la UCR no va a querer que se siga dividiendo la oposición ni ocurra esto que algunos sectores alimentan como que el PRO o algún otro espacio que supo ser socio se “corte solo” y perjudique a Parodi.

Presencia inesperada

El informante llegaba al periodista con una anécdota que dejó la última visita del gobernador Martín Llaryora en la ciudad.

Informante: No sé si le contaron, pero hubo algo de la visita de Llaryora que no muchos vieron. Fue en el acto de entrega de escrituras en el Viejo Mercado.

Periodista: No estuve, así que podría contarme.

I: Resulta que había muchos dirigentes entre el público del acto, algo que no me resulta extraño por los tiempos que corren. Sin embargo, hubo una presencia inesperada. De esas que generan comentarios…

P: ¿Inesperada? Me intriga.

I: Sí. Inesperada por el momento que está atravesando el oficialismo en la campaña, dividido entre Guillermo De Rivas y Adriana Nazario. Ver a un nazarista entre tantos llamosistas llama la atención…

P: Pero no me dijo quién es el de la presencia inesperada.

I: Guillermo Natali. Sentado en primera fila entre algunos dirigentes schiarettistas y compañeros del bloque oficialista.

P: Natali juega para Nazario, pero ¿tan extraño es verlo en un acto del gobernador? Tengo entendido que hasta son amigos.

I: Claro. Podría decirse que estaban sesionando en el Concejo, terminaron y se cruzó al Viejo Mercado con el resto de la bancada, pero tengo mis dudas. Ninguno de los concejales que trabajan con Nazario estuvieron ahí. Así que no me niegue que esto puede ser un gesto. El gobernador no dice que está con De Rivas pero todos sabemos que está con De Rivas. Entonces, uno esperaría cierta distancia de los que están con Nazario. No tengo dudas de que a Natali le llegaron reclamos de los más termos de La Militante. No entienden que esto es política.

P: ¿Entonces? ¿A qué se debió su presencia? Juéguesela.

I: Esperemos a ver qué pasa con el cierre de listas y alianzas. Yo creo que muchos, como Natali, se están dando cuenta de que la cancha está muy inclinada.







Comunidad regional, nuevo régimen

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre la conformación de la Comunidad Regional y su nuevo presidente, el intendente de Sampacho, Franco Suárez.

Periodista: ¿Así que ya eligieron al nuevo jefe de la Comunidad Regional?

Dirigente: Sí. Será Franco Suárez. Más cantado que el feliz cumpleaños (risas).

P: ¡Es cierto! Lo hemos adelantado por Alfil hace poco menos de un mes. ¿Por qué se tardó tanto?

D: Porque marcan la agenda desde Córdoba y aprovecharon que vino el gobernador para presentarle la nueva dirigencia. Creo que fue unánime el acuerdo, aunque algún radical quiso estar al frente.

P: ¿Quién?

D: Me dijeron que Roberto Casari (Vicuña Mackenna). Hace rato que venía haciendo buena letra y, como el oficialismo se viene amigando con los radicales, esperaban que se diera. Pero no. Todo queda entre peronistas.

P: Lógico, ¿no?

D: Totalmente. Si quieren más lugar, que ganen la Provincia. Hace más de dos décadas que lo intentan y no pueden. Igualmente, tengo una inquietud.

P: ¿Cuál?

D: ¿No le parece que la Comunidad Regional y el Ente Metropolitano son casi lo mismo? Digo, la agenda de temas y el trabajo entre intendentes es prácticamente el mismo.

P: Bueno, pero un espacio abarca más municipios que el otro. ¿O me está diciendo que habrá choque en lo político?

D: No sé. Me da la sensación de que se arman muchos equipos, pero se juegan pocos partidos. ¿Entiende?

El salario “codiciado”

El trabajador municipal le compartía a la periodista un descargo realizado por la agrupación 27 de abril (Lista Azul) sobre la comparación entre los salarios de los trabajadores municipales y los del Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Trabajador municipal: Siempre está esta idea de que los trabajadores del EMOS arreglan mejores paritarias que los municipales o tienen una mejor escala salarial, entre otras cosas. Ya lo habrá escuchado…

Periodista: Lo he escuchado, ¿qué pasó con eso?

TM: Los de la Lista Azul compartieron un mensaje en donde una supuesta integrante de la actual conducción decía que era un mito lo de que los empleados del EMOS ganan “el doble” que los afiliados al STM.

P: ¿Y qué dijeron los azules?

T M: Aseguran que todos tenemos algún conocido o compañero de EMOS y que podemos corroborar fácilmente como son las cosas. El descargo dice que esto de querer desmitificar es para “justificar los pésimos salarios que no pasan la línea de la pobreza y en algunos casos de la indigencia”. Le aclaro que en ese mensaje que buscaba terminar con el mito, se adjuntaba una escala salarial de EMOS. Lo que dicen los azules es que el STM no se asesoró antes de compartir ese documento porque los empleados del EMOS tienen un adicional incorporado de forma permanente que es casi lo mismo que el salario básico que cobran. Básicamente, reafirmando esta idea de que cobran más que los municipales y que, si uno le pregunta a la mayoría de los compañeros municipales, varios aseguran que desearían cobrar lo mismo que los trabajadores sanitaristas.