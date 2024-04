Por Gabriel Silva

Finalmente, después de una campaña que generó ruidos dentro y fuera del Colegio de Abogados, hoy se conocerá al sucesor de Ignacio Segura. En unos comicios que tendrán sufragando a casi diez mil abogados de toda la provincia y en una elección que quedó completamente polarizada entre Eduardo Bittar y Mariano Jándula. Con armados transversales a la política partidaria en los dos campamentos, pero con el ojo puesto para ver cómo quedan parados los alfiles del gobernador Martín Llaryora y del diputado nacional, Rodrigo de Loredo, quien entró en la campaña con un video difundido en sus redes sociales ayer. A horas del respaldo de Ricardo Gil Lavedra a la misma lista.

En el caso del senador Luis Juez, si bien dentro del esquema de Jándula figuran dirigentes del Frente Cívico que llegaron vía el legislador provincial, Walter Nostrala, como es el caso de Iván Kuzmac, lo cierto es que en el arco opositor, el líder del juecismo no se involucró de la misma manera que lo hizo el cacique radical en la mañana de ayer.

Hubo algunas referencias de Juez a la lista que respalda el peronismo cordobés por la campaña, aunque lo de De Loredo en la víspera y en las redes fue con más contundencia. Porque el jefe del bloque en Diputados apuntó a los vínculos que hay del PJ cordobés con la cúpula del Colegio que hoy lidera Segura, hizo referencia a las internas sindicales, al Consejo de la Magistratura y al rol en las campañas del año pasado para la intendencia y la gobernación.

Si bien De Loredo no dio nombres, se conoce que la filiación del "Turco" Bittar con los despachos principales del Panal viene a través de varias terminales. Fundamentalmente, de la mano de Juan Manuel Cid, reconocido operador del llaryorismo en ámbitos de la justicia y hombre con los lazos suficientes como para bendecir a Bittar como el sucesor de Segura, con quien hubo algunos tironeos en los últimos meses. Pero que, según fuentes del Colegio de Abogados, ese achiquea entre ambos se produjo después de un café. “Se dijeron lo que se tenían que decir y punto”, dijeron y resaltaron el acuerdo entre ambos para converger en la lista de Bittar.

Por su parte, la referencia directa de De Loredo –una vez más, sin nombres- vino cuando en el video señaló sobre la actual conducción del Colegio: “son a la vez representantes de gremios íntimamente vinculados con los principales contratos del Estado, como el Surrbac, el Soelsac o el gremio de Luz y Fuerza. Y en algunos casos son sus interventores”, apuntando a la reciente puja.

Desde la cúpula de Abogados reconocieron a este diario que “De Loredo cayó en lo que criticaba la lista de Jándula: la intromisión de la política. Resulta que ahora él terminó apareciendo sobre el final de la campaña. Al final, la política ¿está o no metida? Se ve que sí “, dijo una fuente a este diario.

En tanto, otros en el entorno de Bittar aseguraron que “se arriesgó” el radical con su aparición. “Si pierde Jándula, él sumará otra derrota. Innecesario lo que hizo” reflexionan.

¿Despolitizar? Imposible

Alfil contó hace varias semanas que la intención desde la cúpula de cada búnker era quitarle condimentos políticos partidarios a la elección. Algo que, a vista del desarrollo de la campaña y el armado de las listas, fue imposible.

Fundamentalmente, porque detrás de Bittar hay, además de dirigentes del PJ, tropa del mestrismo como es el caso de la concejala Verónica Garade Panetta, quien figura como candidata a vicepresidenta 1ª; pero, además, hay también dirigentes del negrismo, que al igual que la porción que responde al exintendente, se opondrá a todo lo que impulse De Loredo.

Pero, además, en el armado de Jándula, y como ya contó este diario también, figuran los radicales Alejandra Ferrero, legisladora provincial, jefa del interbloque de Juntos y línea directa del diputado; y Julio Ochoa, extribuno de cuentas provincial, en ese mismo rol en la Municipalidad, con un pasado negrista y negociando su respaldo para llegar a la Defensoría del Pueblo.

Sin contar la representación PRO en la lista de Bittar; o el rol de los libertarios.

Es decir, por más que existan esfuerzos en el entorno de Bittar por “desllaryorizar” al candidato, o de Jándula por sacarle algún tipo de referencia con De Loredo, resulta difícil.

Al punto, que no todos en el entorno de Jándula se mostraron entusiasmados con la aparición del diputado radical en redes. “No hubo acciones coordinadas, eso no salió de la lista, no hay maniobras orquestadas en ese sentido. Lo hizo como un abogado más. Mariano ni siquiera tiene el teléfono de Rodrigo” dijo a este diario una persona que comparte el minuto a minuto con Jándula.

Y apuntó que el arribo de Ferrero a la lista “no vino por su relación con De Loredo”. “Alejandra está en la lista por tener más de 20 años de experiencia en el fuero previsional”, apuntaron sobre la legisladora con pasado en la lista de Segura.

Además de volver a denunciar presiones para que los abogados que trabajan en organismos públicos acudan a votar por la lista de Bittar. Acusaciones que en el entorno de Bittar desestiman por completo y se entusiasman con el armado que cerró filas dentro de la estructura del colegio, como la inclusión de Antonio “Chipi” Contreras, el candidato que impulsaban Segura y expresidente de Abogados, Alejandro Tejerina, en la lista de Bittar como vicepresidente 2º.

Por último, el interrogante es si la Marcha Federal Universitaria tendrá o no incidencia en la elección que paraliza a los abogados en Córdoba y que es seguida por todo el poder político, ya que se juega, entre otros aspectos, el vínculo colegiado con el TSJ.