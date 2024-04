Enroque corto

Aoita y negociación del Gobierno

El gremio de los choferes de Aoita suspendió el paro previsto para hoy jueves, pero quedó pendiente la medida de fuerza que está prevista para mañana viernes.Informante: Un alivio para el gobierno, que lo mandó al director de Transporte, Cristian Sansalone, a reunir a las partes ayer y tratar de encontrar un acuerdo, que más tiene que ver con plazos de la paritaria que con porcentajes.

Alfil: ¿Y usted le da la cucarda al gobierno de la tregua de hoy?

Informante: Eso lo veremos hoy, si se confirma o no el paro del viernes. Lo que sé es que el Panal tenía mucho interés en desarticular la medida de fuerza y por la tarde, Aoita emitió un comunicado donde menciona "una propuesta atendible" de parte del empresariado.

Alfil: Veremos.

Dante Rossi salió con los tapones de punta por transporte

El que jugó fuerte por la problemática del transporte fue el legislador provincial por el radicalismo, Dante Rossi. Quien lo hizo en compañía de un viejo conocido, motivo por el cual el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Le tengo información del amigo Rossi…

Periodista: ¿Qué pasó?

IR: Le mando una foto y lo seguimos hablando. ¿Conoce al que está con ‘el Colorado’?

P: ¿(Juan Pablo) Díaz Cardheilac?

IR: Así es… compartieron una disertación. Dante salió con todo a hablar del transporte y dijo que “la Ciudad en esa materia es todo improvisación”.

P: Dos cosas. Lanzado a la ciudad, por lo que veo, y con un exfuncionario de Mestre.

IR: Lo segundo es cierto, para lo primero hay que esperar. Disertaron en el centro de estudios Una Córdoba Mejor que preside ‘el Colorado’ y hubo mucha presencia de exmestristas como Pablo Farías, César Ferreyra, Adrián Cena, Verónica Garade Panetta… en fin. Muchos. Pero se hablo de transporte y hay propuestas de Rossi. Le mando un abrazo.

Llaryora, eufórico por la sintonía Bullrich-Quinteros

El gobernador estuvo con mucha actividad en las redes en el día de ayer. Ahí contó una reunión bilateral con su par de Rondonia, en Brasil y también le dedicó especial atención a una especie de nado sincronizado entre dos funcionarios clave.

Informante Panal: Lo habrá visto con mucha actividad al hombre…

Periodista: Algo en redes.

IP: Por eso es el llamado. Publicó un tweet de (Juan Pablo) Quinteros por un operativo conjunto con fuerzas nacionales que detectaron un cargamento de 48Kg de cocaína en Ampliación Rosedal. Otro trabajo coordinado con Patricia (Bullrich).

P: Casi nado coordinado. O sincronizado.

IP: Llaryora insistió con que Córdoba es territorio hostil para el narcotráfico y retuiteó una publicación de Bullrich donde felicitó al ministerio de Seguridad cordobés y a la Policía. Vamos bien.

Doblete de De Loredo

En un descanso de su jornada, el periodista conversaba con su colega, que mientras hablaba mantenía la mirada fija en su celular, scrolleando sin parar.

Periodista: ¿Qué es lo que lo tiene tan absorto?

Colega: Es que De Loredo realmente le está dando vida a Twitter en estos momentos.

P.: Lo dice por...

C.: ¿Se acuerda de lo que le pasó ayer (por anteayer) cuando fue a la marcha universitaria en Córdoba?

P.: Claro hombre, si fue hace apenas horas. Parte de la movilización lo escrachó por respaldar las iniciativas de Milei en el Congreso y movilizarse en contra del recorte que, más tarde o más temprano, termina consintiendo…

C.: Bueno, parece que el mal trago no terminó. Ahora, mientras daba declaraciones a la prensa en Buenos Aires, un colectivero aminoró la marcha para increparlo, desde la ventanilla, por no bajar a dar quórum en la sesión propuesta por el kirchnerismo para incrementar el presupuesto de las universidades.

P.: Está de racha…

C.: Búsquelo. Tiene que ver la cara que puso…

P.: Igual, le digo, la sacó barata.

C.: ¿Usted dice? Dos escraches y una derrota en el Colegio de Abogados, para mí, categorizan como una semana complicada…

P.: Si, pero casi no se habló del tema que, en mi opinión, más costos le iba a traer. Hablo del informe que elaboró La Nación a partir de un pedido de acceso a la información pública dirigido a la Cámara Baja. La respuesta a ese pedido develó que el radical es el diputado cordobés con más asesores en la Cámara, con 10. Hace menos de dos meses, en una entrevista con Fantino, había confesado sólo 4.

Comupro, con nuevas autoridades

Los intendentes y jefes comunales que integran la Comupro eligieron nuevas autoridades durante la asamblea de ayer que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba.

Periodista: ¿No habían elegido ya a fines del año pasado?

Informante: Sí, así es, pero se eligieron autoridades de manera provisoria. Sucede que esa reunión se dio antes del 10 de diciembre cuando muchos intendentes vecinalistas todavía no habían asumido su mandato. En aquella ocasión se acordó volver a encontrarse este año y elegir ya de manera definitiva con lo nuevos integrantes participando del foro.

P.: Entiendo.

I.: De cualquier modo, Guillermo Ristorto, intendente de Pampayasta Sud, fue ratificado como presidente y será acompañado por Gustavo Reitano de Morrison, Mariano Galfre de James Craik y Elías Balduzzi de Costa Sacate en las vicepresidencias. En tanto, la Secretaría General, será ocupada por Alejandro Allende de San José de la Dormida.

P.: ¿Y con qué línea conducirán el espacio?

I.: Con la que se vienen moviendo hasta acá. De hecho, Ristorto dijo que se continuará trabajando de manera conjunto con el gobernador Martín Llaryora a nivel provincial y con la Nación en lo que haga falta.