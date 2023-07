Por Julieta Fernández

“Patricia no ha sido ambivalente ni ambigua”, dijo Luis Picat, intendente de Jesús María y quien encabeza la lista de diputados nacionales por Córdoba en el esquema de Patricia Bullrich. En diálogo con Alfil y previo a su llegada a la ciudad para la presentación oficial de candidatos y candidatas que acompañarán la fórmula Bullrich-Petri en las PASO, Picat hizo alusión a su inclinación por la figura de la ex ministra de Seguridad. En este sentido, consideró que la precandidata a presidenta “ha sido coherente en su discurso” y planteó que el tramo legislativo que encabeza está integrado por “una pluralidad y federalismo que no se ve en la otra lista (de Larreta-Morales)”.

“En nuestra lista hay gente del sector privado, intendentes, Patricia se ha apoyado mucho en las gestiones. Las candidaturas están repartidas entre dirigentes de los cuatro puntos cardinales de la provincia”, manifestó el intendente de Jesús María. Cabe recordar que en la nómina que encabeza Picat, la segunda candidata a diputada nacional es Belén Avico, emprendedora de Río Cuarto y quien ingresó a la lista como “extrapartidaria”. Patricia me llamó porque buscaban a alguien con mi perfil. Vengo a aportar desde mi lugar de mujer emprendedora y empresaria”, dijo la candidata en diálogo con LV16. En cuanto a representación del sur provincial, otro de los nombres que figura en la nómina es el del dirigente de Coronel Moldes, Julián Chasco, quien es referente del PRO Córdoba Sur y asesor en materia agropecuaria de Patricia Bullrich. Chasco ocupa el quinto lugar en dicha lista.

En relación al “factor Schiaretti” que, puntualmente en Río Cuarto, fue determinante para que los distintos núcleos opten por apoyar a una u otra lista, el intendente de Jesús María consideró que “más allá de los dirigentes, la gente ha decidido que lo gris y poco determinante no le gusta”. El dirigente hizo referencia a la tendencia marcada en la provincia y en el resto del país que les permitiría avizorar una victoria de Juntos por el Cambio en Córdoba. “Creo que se van a pintar los departamentos que en la elección provincial no se han podido pintar de amarillo. Casi toda la provincia va a estar pintada de amarillo el 13 de agosto”, opinó Picat.

El hecho de que Luis Juez haya ganado en tres de los cuatro departamentos del sur productivo envalentonó a la dirigencia regional en el camino hacia las PASO. Desde el PRO departamental que encabeza el armado bullrichista en la región, aseguran que han llegado a varias localidades del sur y que participaron de los armados municipales de Juntos por el Cambio en más de 17 localidades. En relación a los proyectos que plantean para la región, el candidato a primer diputado nacional resaltó que, como referente del sector agropecuario, su propuesta también estará centrada en las economías regionales a partir de la quita de retenciones, quita del cepo y distintas políticas para “dar impulso a las economías del interior”.

En la edición anterior, Alfil hizo alusión a los primeros movimientos del comando larretista que estaría coordinado por el ex intendente y actual legislador, Juan Jure y dirigentes de Evolución Río Cuarto (que solían integrar su gestión municipal). El nombre de Jure no resultó sorpresivo debido a que el dirigente orquestó la última llegada del jefe de gobierno porteño a la ciudad y le garantizó una agenda con miembros de más de 50 instituciones y referentes barriales de Río Cuarto. Por otro lado, el legislador y ex intendente, Antonio Rins, es uno de los nombres fuertes dentro del radicalismo que acompañará la candidatura de Patricia Bullrich.

A casi un mes de las PASO, comenzaron a advertirse los primeros movimientos fuertes de campaña. En la presentación que tendrá lugar hoy en la sede de Patricia Bullrich en la ciudad (Sobremonte 1237) estarán presentes los candidatos a diputados nacionales y del Parlasur de la nómina que lleva a Patricia Bullrich como precandidata a presidenta y a Luis Petri como precandidato a vice. Además de Luis Picat, confirmaron su presencia Julián Chasco, Belén Avico, Humberto Benedetto, Agustín de La Reta, Josefina Sandoz, Víctor Zuin y Daniela Noguera. En la previa, Picat tendría previsto reunirse con dirigentes de Juntos por el Cambio y un encuentro con figuras locales del radicalismo que acompañan la precandidatura de Patricia Bullrich.