Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







¿Y Curletto?

El militante peronista llegaba a la cronista con una inquietud sobre el lugar del concejal radical., Marcos Curletto, que no figuró en la lista de Primero Río Cuarto que finalmente se presentó ante la Junta Electoral

Militante peronista: Sé que es un día cargadísimo para ustedes pero, ¿notó que en la lista radical que circula no está Marcos Curletto?

Periodista: Me llamó mucho la atención.

MP: Somos varios. Le digo esto porque tengo vínculo con algunos amigos radicales que me dieron a entender que el ofrecimiento no habría sido bueno y que, para aceptar lo que les habían propuesto, era mejor quedarse afuera. Más allá de las diferencias partidarias, creo que muchos pensamos que es un buen edil y comprometido con su rol en el Legislativo. Es muy raro.

Ante esto, la periodista le consultaba al informante radical al respecto.

Periodista: Llamativo que Curletto no esté en la lista. Digo, todavía podría estar un período más como concejal. ¿Sabe algo?

I R: Sinceramente, he oído varias versiones por lo que no sé bien qué creer. Y no lo personalizaría tanto en Curletto sino que le hablo del núcleo Red Federal. Uno sabe que han estado acompañando hace rato la campaña de Parodi, los hemos visto. Por eso llama la atención lo de la lista.

P: ¿Y qué versiones tiene?

I R: Por un lado, esto de que el lugar que les habían ofrecido no los convencía y hasta algunos dijeron que parecía que los de Parodi quizás no tenían ganas de sumarlos realmente. Pero por otro, me dicen que hasta último momento hubo conversaciones y que, cuando al fin se decidieron, estaban casi por entrar a la Junta Electoral Municipal. Ya no había forma de sumar a nadie. No le puedo certificar cuál versión es la más certera pero sí coincido en que fue una ausencia muy llamativa la de Curletto.

Álvarez desafía a Primero Río Cuarto

El periodista dialogaba con un dirigente radical sobre una peculiar convocatoria que tendrá lugar este martes y que promete generar polémica entre las filas del radicalismo local.

Periodista: Me llegó una invitación de Fuerza Renovadora. ¿No es el espacio de Mario Álvarez?

Dirigente: Sí. Es el referente. ¿Qué quiere ahora?

P: Yo sé que no les va a caer bien esto, pero la charla se titula “¿Qué pasó?”. Dice que van a debatir lo que ocurrió durante la interna radical del año pasado. ¿A qué cree que se refiera?

D: A armar quilombo. Si es lo que yo pienso, está reaccionando como un resentido. Eso se llama raspar la olla. Está desesperado. Se quedó afuera de todo Álvarez y ahora sale con esto.

P: Pero, espere, ¿por qué dice esto?

D: Supongo que va a poner en duda el proceso electoral de la interna para deslegitimar la candidatura de Gonzalo (Parodi). Se han dicho tantas cosas para restarle prestigio al partido. Pareciera que nos quieren ver perder. ¡Perdón! Me corrijo…nos quieren ver perder. Pero no lo van a lograr.

P: ¿Por qué Álvarez no quedó dentro de Primero Río Cuarto?

D: No sé, pero seguro que por cosas como esta. Es un mal tipo. ¿Cuándo le llegó la invitación?

P: Recién, cuando estaba yendo a la presentación de la lista de Parodi.

D: ¿Ve? Quiere llamar la atención justo en uno de los momentos más importantes de la campaña. No hay que ser un genio para ver por qué lo hace y quiénes lo mandan. Se ven venir una derrota y actúan así.

¿Carrizo anduvo de pesca?

El dirigente peronista se acercaba al periodista con un detalle captado en las redes sociales.

Dirigente: ¿Vio que Gastón González renunció a su candidatura porque La Libertad Avanza se bajó de las municipales? Parece que algunos sectores tiraron la caña a ver si lo podían pescar. No salió, pero al menos hicieron el intento.

Periodista: ¿Qué sectores?

D: Resulta que en la publicación donde el empresario confirmaba la noticia, aparecieron varios comentarios de apoyo. Uno de ellos fue de Pablo Carrizo. “No te conozco, pero valoro la osadía de haber estado totalmente dispuesto a dar la batalla. Ya eso transparenta el coraje personal, y no es extraño entonces verte emprender o desafiar cualquier motor. Saludos”. ¿Qué me dice?

P: Coincido. Tiró a ver si picaba.

D: Capaz fue solo un elogio, pero lo dudo. Después Carrizo se enoja cuando le dicen que se parece a los libertarios (risas). Me parece que busca sacar votos de todos lados y eso se nota en su lista. De hecho, veo que también ha buscado mejorar su imagen tras la condena por violencia de género que tuvo hace unos años.

P: ¿Por qué lo dice?

D: Me hicieron llegar que una de las integrantes de su lista es una profesional que ayudó a desarrollar el protocolo de género en otro de los frentes que competirá en las urnas. Imagínese, alguien vinculado al tema género termina siendo concejal de un candidato que podría considerarse un violento de género en recuperación. Digo, por mucho menos han dejado afuera de la política a muchos dirigentes. Es más, yo esperaría…

P: ¿A qué?

D: Veremos qué dice la Junta Electoral si aparece algún pedido de impugnación a Carrizo por la condena en un caso de violencia de género. Esperemos a que hagan oficiales las candidaturas. Creo que eso es el 8 de mayo, ¿no?

Patria Grande con Forlani

El analista político se contactó con la periodista luego de conocer el cierre de listas.

Analista: Yo sé que deben estar con la mirada puesta en los candidatos de las fuerzas tradicionales pero me detuvo en un detallito que le quiero compartir.

Periodista: A ver.

A: ¿Recuerda cuando algunos dirigentes de Grabois en la ciudad dijeron que se sentían cercanos a Adriana Nazario? Lo plantearon en varias entrevistas a distintos medios hace un par de semanas.

P: Sí, recuerdo.

A: Bueno, finalmente acompañan a Nicolás Forlani de Viva Río Cuarto. No llegué a escuchar mucho pero parece que no encontraron en las estructuras mayores del peronismo una voluntad de sumarlos. Mi opinión personal es que nadie de los partidos tradicionales quiere que se le achaque que están con el “kirchnerismo”. Aunque sabemos que adentro tienen algún que otro dirigente K o afín que forma parte o que respalda sus proyectos.

P: Coincido en que las fuerzas grandes seguramente buscan despegarse de eso pero también creo que tiene mucho sentido que acompañen a Forlani. Son espacios esencialmente progresistas.

A: Totalmente. En lo ideológico creo que hay varias coincidencias y por eso se ven nombres de Patria Grande como el de Florencia Sevila en la lista de concejales.