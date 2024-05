“Si el PJ no se abre, Milei va a gobernar muchos años más”

Por Redacción Alfil

El intendente de Leones, Fabián ‘Pipi’ Francioni pasó por #Mesa Chica, el streaming de Alfil y dejó varias definiciones. Además de hacer un repaso por el vínculo del PJ cordobés con el kirchnerismo, la manera en la que se quedó a las puertas de ser vicegobernador de De la Sota, se mostró crítico de Schiaretti y de los referentes de Juntos por el Cambio.

Acá, algunas frases

“CFK me llamó y me dijo tenés que ser diputado. Número uno o número dos. Yo hacía siete días había sido electo intendente de Leones. Le dije que no, y ella me dijo llamalo a (Federico) Alesandri, y me dijo no me hables. Ni me saludes nunca más”.

“Con la 125 nació el vínculo con CFK. Al principio acompañé al campo, hasta que me di cuenta que querían derrocar a un gobierno”.

“Schiaretti se manejó siempre con focus group. Si los cordobeses dijeran que quieren a Cristina, Juan sería el primer cristinista”.

“Milei en Leones nos mató. Sacó el 70%. Igual, la gente viene a la puerta de mi casa y nos reclama a nosotros”.

“La gente votó a Milei porque lo vio simpático con la motosierra y resulta que nos cagó a palos a los cordobeses”.

“Cuando lo conocí a De la Sota, era ‘el Che Guevara’. Después se dio cuenta por dónde tenía que ir para ganar en Córdoba”.

“El cordobés no tiene un voto jerarquizado. Acá se votó a Carrió, a Lavagna, a Macri… y es la Córdoba de Tosco, de la Reforma Universitaria. Eso me enoja, ¡que se voten a zapallos!”

“La universidad privada es la base de la corrupción. Por eso hay que defender la educación pública”.

“Mi diferencia con el kirchnerismo duro es que nadie sale a la calle a batallar”.

“Alberto pensó que podía gobernar sólo por ser amigo de Magnetto y Clarín”.

“Tienen que abrir el PJ si no, Milei va a gobernar mucho tiempo”.

“El peronismo de Córdoba siempre milita en contra”.

“Juez decía que estaba enamorado de Kirchner. Hasta que no le dieron nada y salió a criticar cualquier cosa”.

“Si a Juez le dicen que mañana es ministro, se va a haciendo la vertical hasta Buenos Aires”.

“Cuando ‘el Gallego’ no me deja ser su vice, CFK me llamó y me dijo ‘a este mentiroso no lo quiero recibir nunca más’”.

