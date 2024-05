Revisión en Senado: Vigo marca más diferencias (con Bases y con Juez)

Por Bettina Marengo

Alejandra Vigo viajó el viernes de Buenos Aires a San Juan para reunirse con peronistas que provenientes del uñaquismo que pueden ser base de Juan Schiaretti en el rearmado de Hacemos por Nuestro País, paso necesario si el exgobernador decide jugar en las presidenciales del 2027, se presente o no como cabeza de lista de diputados por Córdoba el año que viene.

La senadora y esposa del exgobernador tiene días intensos en la cámara alta con el debate de la ley Bases y el paquete fiscal, donde aseguran que no se siente obligada a votar por nada que no quiera, una frase de audacia controlada porque está regida por el principio cordobesista de “gobernabilidad” e “institucionalidad” para el presidente Javier Milei, que en 13 días vendrá a esta ciudad a firmar un pacto de mayo con pecado original: no incluirá a la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población argentina.

Vigo es el único voto del PJ Córdoba en el Senado y si bien hasta el momento no ha sido explícita sobre su postura, se da por hecho que al igual que los diputados schiarettistas/llaryoristas, aprobará en general el corpus parlamentario de Javier Milei y se dará el gusto de fijar posición en aspectos particulares. Como este diario adelantó, la senadora cordobesa solicitó cambios en el capítulo previsional de Bases: quiere que la moratoria jubilatoria vigente, que ella misma votó, que beneficia mayoritariamente a las mujeres amas de casa, no sea eliminada antes de su fecha de finalización, como pretende el proyecto oficialista. Además, pidió no desfinanciar organismos nacionales y que no cierren sus sedes en las provincias. En una posterior intervención, puso el ojo en el capítulo del blanqueo de capitales que promueve el gobierno de Milei por el cual se podrán ingresar al sistema activos de hasta USD 100.000 sin ninguna alícuota y montos muy superiores con tasas mínimas. “Argentina no puede tener una industria del blanqueo como tiene una industria del juicio”, razonó en su intervención en el plenario de comisiones como miembro de la comisión de Presupuesto del Senado. En este tema, se sumó a la postura de los senadores Martín Lousteau, que quedó en la mira (o en la lengua) de Luis Juez por sus críticas al proyecto Bases, Pablo Blanco, de la UCR, Guadalupe Tagliaferri, del PRO, y de Juan Carlos Romero, de Cambio Federal. Vigo volverá a participar del debate en comisión mañana martes y su postura, al menos ahora que el cronograma express de La Libertad Avanza se cayó y el dictamen se demora, es que el Senado actúe como cámara revisora, incluso con cambios finos y “depuración de redacción”, marcando el fracaso de la estrategia del senador cordobés Juez, opositor interno en la provincia pero de (casi) el mismo lado en relación a Milei, quien pretendía que Diputados “revisara todo lo que había que revisar” para que en Senado no hubiera cambios que obliguen a volver a cámara de origen. Sobre blanqueo, la propuesta de la cordobesa es que se establezcan límites a quienes ya hayan ingresado a un “sinceramiento fiscal” sin cumplir con lo establecido. “En el oficialismo la tienen clara, nos vamos a tomar el tiempo que haga falta”, dijo la legisladora en un reportaje con el diario Tiempo de San Juan. En esa nota, sostuvo que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, deben sentarse con las provincias, que son las que brindan los servicios de educación, justicia y seguridad, porque “es fácil llegar al déficit cero desfinanciado a la provincias”, y pidió que el ajuste sea “armonioso”. “Ordenar, no necesariamente ajuste”, avanzó. Una mirada similar al “primer Llaryora” de la Bases original, quien luego tuvo que guardar violín en bolsa cuando el presidente de la Nación comenzó a jugar a los dados con los gobernadores.

Si se mira en Wikipedia la biografía del dirigente sanjuanino Emilio Baistrocchi, ex intendente de la capital provincial que fue delfín del exgobernador Sergio Uñac y busca hacerse fuerte en la renovación del PJ distrital, atravesado por la interna Uñac-José Luis Gioja, aparece como su filiación más reciente la pertenencia a Hacemos por Nuestro País, el sello que creó Schiaretti para competir en las presidenciales del año pasado.

Ese dato, y no la nostalgia por su tierra natal, explica la presencia de Vigo en la ciudad de San Juan, invitada por Baistrocchi para la inauguración de la homónima Fundación Hacemos San Juan. El sanjuanino habló loas del cordobés, comentó que se habían reunido en esta Capital y que habían conversado por teléfono. Para el ex jefe del Panal, vía Vigo, fue un primer movimiento federal del schiarettismo en pos de volver a poner en valor los casi siete puntos que sacó en octubre pasado. Hasta ahora, Schiaretti se ha mostrado en actividades fuera del país y en rol de hombre de estado: charla en la Universidad de Columbia, Nueva York, y presencia como veedor en las elecciones de Panamá, con la excepción de una foto en la ciudad de Córdoba con Llaryora para la inauguración de una estatua con la figura de Sonia Torres, la recientemente fallecida Abuela de Plaza de Mayo. Más allá de lo visible, en el PJ aseguran que la Casa de Córdoba en Buenos Aires es la “sede porteña” del “Gringo” y la Fundación propia su bunker local, pero la idea es no hacerle “ruidos” al sanfrancisqueño, que maniobra la gestión sin plata. Por eso, luego de San Juan habrá más ciudades. Una fuente muy cercana a Schiaretti sinceró el sentido del viaje de la senadora a Cuyo. “Es un proceso natural que vamos a hacer en los seis o siete distritos donde mejor elecciones hicimos, para preparar el Hacemos para cuando largue el Gringo”, señaló.

El encuentro sirvió también localmente, donde ruedan las esquirlas de la derrota peronista en la Capital y en la Provincia. Estuvieron dirigentes del PJ local como Fabián Gramajo, también PJ, ex intendente de Chimbas, conglomerado del Gran San Juan que ocupa el segundo lugar en cantidad de habitantes de la provincia. Todos caminan rumbo al 2025, para la renovación de Diputados, donde el paraguas de Hacemos empieza a aparecer.