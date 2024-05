Por Gabriel Silva

En un nuevo contacto cara a cara en poco tiempo, el senador Luis Juez cenó anoche con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Repitiendo así el encuentro que ambos habían tenido hace algunos fines de semanas atrás en ocasión de un almuerzo y otra reunión directa entre el libertario y el líder del Frente Cívico.

Lo sucedido anoche se produjo a horas de la exposición del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el Congreso de la Nación y en el medio de la incertidumbre ante la posibilidad de que se caiga el Pacto de Mayo. La pomposa convocatoria a los gobernadores que el primer mandatario nacional había hecho para el 25 de este mes en Córdoba y que, a partir de las idas y vueltas del Gobierno nacional, ahora aparece pausada.

Particularmente, porque el propio Milei dijo el martes que “si no es en mayo, puede ser en junio o julio”, y porque la Ley Bases no tiene en la Cámara alta el mismo andamiaje que tuvo en Diputados cuando se le dio la media sanción. De hecho, la escala de Posse ayer en el Parlamento asoma como otro asterisco que ponen algunos senadores a la hora de acompañar o no el paquete legislativo que impulsa la gestión de Milei.

No obstante, ni siquiera el rumor de un pacto acotado y en el Cabildo cordobés que difundieron algunos medios ayer parece tener asidero por ahora. En tanto, algo que sí se conversó en algunos despachos del Congreso fue la posibilidad de hacer converger en un acuerdo a Milei, Juez, el expresidente Mauricio Macri y el radical Rodrigo de Loredo. Todo en clave de las Legislativas 2025 y con conversaciones cada vez más asiduas.

Un gesto más…

Ayer por la tarde, desde el entorno de Juez dieron a conocer que se concretaba el encuentro en horas de la noche en Olivos. Reunión que el propio senador adelantó el martes al mediodía en Chingón 95.1FM. En esa entrevista, el jefe del Frente Cívico reconoció que el lunes había hablado con el Presidente, aunque evitó dar algún tipo de confirmación en torno a la suspensión o postergación del Pacto de Mayo. “A eso lo debe comunicar el Gobierno”, dijo el líder del bloque amarillo en el Senado.

No obstante, Juez también reconoció que “mañana (por anoche) me junto a cenar con el Presidente y le voy a dar mi punto de vista sobre algunas cuestiones”. Específicamente, al ser consultado sobre las sugerencias que le habría hecho al propio Milei en torno a la posibilidad de evitar un desembarco de Posse en el Congreso antes de la sanción a la Ley Bases.

“Uno sugiere, después está en el otro aceptar o no”, dijo Juez, al ratificar que no veía conveniente la presencia de Posse en el Congreso antes de cerrar la discusión legislativa.

No es la primera vez que Juez confirma esta serie de acercamientos con la cúpula del poder nacional y el diálogo directo que tiene con Milei. Es más, en los despachos cordobeses del juecismo a algunos les gusta dejar en evidencia un diálogo directo que Juez tiene con el propio Milei, como para marcar distancia con la llegada de otros dirigentes del arco político cordobés al despacho presidencial.

El radical Rodrigo de Loredo habla con el asesor estrella Santiago Caputo, el gobernador Martín Llaryora tiene diálogo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero Juez interactúa con Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Macri.

Sin embargo, también están aquellos que creen que la nueva cita responde a la falta de fotos en la reunión anterior. “Hay algunos encuentros que se hacen con el objetivo de la foto de Instagram, algo que faltó la otra vez de almuerzo mano a mano”, dijo una fuente de Juntos por el Cambio ayer a este diario.

La presión en el Concejo Deliberante

La semana pasada, el sitio La Política On Line contó de un hecho que se vivió en el Concejo Deliberante con un proyecto de repudio por la situación de los jubilados en contra de Llaryora y Milei. La iniciativa llevaba la firma del radical Sergio Piguillem y figuraba también “concejales del Frente Cívico”, sin hacer mención alguna a si era el bloque completo que integran Graciela Villata, Martín Juez y José María Romero o alguno de los tres.

Lo cierto es que, como se contó en la nota, el impulso lo había dado Romero a partir de su participación en unas reuniones de jubilados rechazando el ajuste.

Todo estaba previsto para que se tratara hoy en el Concejo hasta que en la tarde de ayer fueron los propios radicales los que alertaron a sus pares que no se iba a debatir el proyecto. “Hubo una presión fuerte de afuera. Los llamaron a ellos (por los juecistas), los cag… a pedos y por eso se bajó el proyecto”, reconoció una fuente del Concejo.

El argumento tiene lógica: a horas de la cena de Juez con Milei, el líder del Frente Cívico no podía dejar pasar un proyecto de repudio en contra del Presidente. Por más que sean varios los que dentro del Frente Cívico ponen en duda hasta dónde es redituable el acercamiento.

La mira en el 2025

Poco antes de las 20 de anoche Juez salió del Senado rumbo a Olivos para la cena. Encuentro que, según indicaron fuentes con despachos en Buenos Aires, sería a solas. Sin embargo, un diputado reconoció a este diario que ayer surgió fuerte la versión de un esquema entre Milei, Macri, Juez y De Loredo y cómo puede repercutir la tensión que tiene el expresidente con Patricia Bullrich de cara a las listas de las Legislativas 2025.

“Ojo que el PRO empieza a romperse. Algunos ya se desmarcan con el tema jubilaciones, hay que mirar quiénes participan en las comisiones en Diputados y cómo. Mauricio va a presionar por todos lados y repasará tropa para saber a quiénes cuenta como propios”, dijo.

Tensiones que lógicamente repercutirán en Córdoba en el segundo semestre. Y, probablemente, sin pacto en ningún mes.