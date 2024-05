Por Bettina Marengo

El pacto de mayo es una pregunta cuya respuesta solo sabe el presidente Javier Milei y acaso su entorno íntimo. Posiblemente, hasta que el Senado no saque el dictamen para tratar ley Bases y paquete fiscal prime la incertidumbre, porque de eso se trata: el libertario no quiere ceder foco a los gobernadores y a la “casta política” si no le dan lo que busca. En Córdoba las autoridades del Panal aseguran que no han sido notificadas ni informalmente de los planes definitivos del jefe de Estado sobre un hecho que él mismo convocó para el 25 de mayo en Córdoba en el marco de una refundación libertaria con la modificación de parte del andamiaje legal como nueva escritura. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo ayer otra vez que algo pasará en Córdoba el día del aniversario del primer gobierno patrio, pero no precisó si será un pacto con mandatarios provinciales o un acto en solitario de Milei, con presencia de público cordobés que tanto lo votó en PASO, primera y segunda vuelta electoral. “El 25 de mayo nos vamos a ver todos en Córdoba”, afirmó Adorni pero tras admitir que “los tiempos de la ley son complejos”, deslizó que si hay pacto o acto cívico dependerá de “si están las leyes o no”. “Si los gobernadores no están de acuerdo con la ley, no creo que firmarán el pacto”, azuzó.

Martín Llaryora primero se molestó con la posibilidad de que se suspenda la cumbre que supuestamente lo tendrá de anfitrión (“no se puede hacer esto a siete días”, exageró los tiempos cuando se enteró que podía haber cambios) y luego se relajó, pero siempre dejando en claro que su meta es, como la del jefe de la Rosada, pactar en mayo y “darle al presidente las herramientas que necesita” para ejecutar su plan de gobierno. El gobernador lo volvió a decir ayer en el Panal, cuando encabezó el acto de lanzamiento de los programas e inversiones para el ecosistema exportador de la Agencia ProCórdoba. Allí hizo mención al incremento de la pobreza, que calculó en el 60%, y nuevamente bregó para que a Milei le vaya bien. “En esta no le podemos fallar”, dramatizó ante unos 200 empresarios y hombres de negocios. Aseguró que su gobierno “está para ayudarlo” y se excusó porque los diputados propios objetaron la primera versión ómnibus de Bases. “No podíamos acompañar por las retenciones”, marcó.

El telón de fondo de tanta dulzura tiene múltiples capas. Una es la incipiente puja con el peronista Axel Kicillof, que se muestra como decano de gobernadores en una carrera que tiene explicación puertas adentro de Buenos Aires - el mandatario está en tensión con la estructura Cámpora- y puertas afuera, por una posible candidatura presidencial en 2027. Kicillof ha dicho que no vendría a Córdoba el 25M porque Milei pisa los fondos de su distrito, y además juega a tirar abajo la ley Bases en el Congreso, mientras coquetea con receptivos gobernadores de otros palos, como el radical Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y el chubutense Ignacio Torres, del PRO.

Por las dudas, el cordobesismo apura señales. Luego de reclamar varios puntos al jefe de Gabinete Nicolas Posse y de pedir cambios en Bases en los plenarios de comisiones, la única senadora del PJ cordobés, Alejandra Vigo, blanqueó lo que hasta ahora era una hipótesis: que va a aprobar las iniciativas en general cuando lleguen al recinto. Es decir, no va ser funcional a la intención de los bloques peronistas que conducen José Mayans y Juliana Di Tullio de voltear el proyecto con un rechazo en general en el Senado, que cerraría para todo 2024 la posibilidad de tratar las leyes. Vigo cerró con ese anuncio la intervención de su bloque Unidad Federal en la exposición de Posse, aunque eso no significa que los otros dos miembros, Carlos Camau Espíndola y Eduardo Kueger voten igual.

Hay otros gestos del cordobesismo para sostener un proyecto que se estira en la cámara alta. El hiper schiarettista Osvaldo Giordano, exministro de Finanzas provincial que tuvo paso efímero por la Anses de Milei hablará el lunes que viene de la ley Bases y el pacto de mayo en un evento de Fundación Mediterránea donde es economista en jefe del IERAL. ¿El título de la charla?: “Por qué es tan importante la firma del pacto de mayo”.