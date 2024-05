Nazario encabezó plenario y apunta a “dosificar” la campaña

Por Julieta Fernández

A 35 días de las urnas municipales, Adriana Nazario afronta el desafío de saber “dosificar” el tramo restante de campaña. El pasado sábado, sus equipos técnicos se reunieron para trabajar sobre los distintos ejes para la propuesta de gobierno. La candidata a intendenta de La Fuerza del Imperio del Sur le planteó a su equipo que “todos los programas nuestros tienen que ver con poner en el centro al ser humano”. “Somos un equipo que sabe de qué habla. Vemos la política como una forma de cambiarle la vida a la gente, pero cambiársela en serio. Vamos para adelante que ya no falta nada”, dijo la dirigente a modo de arenga en el salón de la Sociedad Sirio Libanesa.

La jornada también tuvo una cuota de emotividad para la militancia delasotista cuando se proyectaron imágenes del trabajo de Nazario al frente del Plan de Desarrollo del Noroeste (en varias de ellas se veía al ex gobernador José Manuel de la Sota).

Los distintos espacios que integran la alianza La Fuerza del Imperio del Sur tuvieron participación en distintos ejes. Las mesas de trabajo se organizaron en áreas como Gobierno y Participación Ciudadana, Educación, Cultura, Seguridad, Deporte, Salud, Desarrollo Económico y políticas tributarias, Ambiente (que abarcó Economía Circular, Transporte y Movilidad Urbana) y Desarrollo Social.

Una participación destacada por la propia candidata fue la de Roberto Gonzalez, director del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de la provincia de Córdoba. El especialista expuso sobre indicadores y políticas de seguridad para la ciudad. El abordaje de las distintas mesas de trabajo se dio de manera transversal y multidisciplinaria.

En el caso del partido PAIS, actual tercera fuerza en la ciudad y cuya pata social es la cooperativa Granja de Ideas, participaron en aspectos como desarrollo urbano y servicios públicos, educación, cultura, desarrollo económico, ambiente y desarrollo social. En líneas generales, los ejes prioritarios de la jornada fueron seguridad, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo tecnológico. También estuvieron presentes referentes de Libres del Sur como la candidata a concejala, Marisa Cariddi, además de nombres fuertes de La Militante como la ex concejala, Leticia Paulizzi, el ex directivo del EMOS, Cristian Evangelista y el ex legislador, Franco Miranda.

Saber “dosificar”

Los alfiles de la ex diputada se muestran optimistas en el tramo de campaña que se avecina. Aseguran que el desafío principal es saber dosificar la campaña en el tiempo restante y distribuir las distintas acciones en los últimos 30 días antes de las urnas. Por un lado, aseguran llevar adelante una campaña “austera” (aspecto en el que confrontan con el oficialismo). Otro detalle a tener en cuenta es que el nazarismo no gastó sus cartuchos en intentar “desgastar” al oficialismo a partir del hecho que tuvo lugar la semana pasada, cuando un camión fue “tragado” por el pavimento entre calle Perón y General Paz.

No obstante y al igual que el candidato de Hacemos Unidos, Guillermo De Rivas, se advierte que la campaña nazarista apuntará a la llegada al territorio y a recuperar cierto “fervor peronista”. Este último aspecto también tiene su pata sindical con la conformación de las distintas mesas sindicales que acompañan a uno u otro candidato peronista para la contienda municipal. Además de la campaña, en el encuentro también se comenzaron a ordenar las cuestiones referidas a la fiscalización en el día de la elección.