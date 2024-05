Por Gabriel Silva

En la tarde de ayer desde El Panal se mostraron eufóricos al difundir una foto que mostraba al gobernador Martín Llaryora con una decena de intendentes radicales a los que, de acuerdo con el comunicado oficial, la coalición gobernante había sumado al Partido Cordobés. El esquema con volumen político que busca tener Llaryora desde el año pasado a partir de un armado transversal que incluye a dirigentes de otros espacios.

En este marco, el encuentro con los jefes comunales se desarrolló la semana pasada y la foto fue en la explanada del Centro Cívico donde se ve, además del primer mandatario provincial y los intendentes, a la vicegobernadora Myrian Prunotto, la radical que desde mediados del 2023 forma parte del Partido Cordobés, el ministro del Gobierno, Manuel Calvo y el secretario de esa cartera, el también radical, Orlando Arduh.

Todos con una tropa de intendentes y jefes comunales que venían articulando el diálogo con la Provincia a partir de diversas demandas y donde, lo que olfatearon en el Centro Cívico, es la necesidad de un paraguas que hoy no existe para los radicales. Ni a nivel nacional, pero tampoco dentro de la órbita provincial a partir del doble comando de la oposición cordobesa con el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo.

“A estos intendentes les quedan todavía tres años y medio, ¿dónde van a ir rascarse? (Javier) Milei les quitó la obra pública y no manda fondos, De Loredo no sabe qué va a hacer con ese equilibrio incómodo del que hablan incluso sus socios y Juez le obtura la partida de fondos provinciales desde el Tribunal de Cuentas. Hay un fondo para catástrofes que no sale para localidades que tuvieron temporales en el verano porque el juecismo lo pisa en el Tribunal de Cuentas”, sentenció a Alfil un funcionario que conoce el detalle de las conversaciones.

En tanto, un extrapartidario al tanto de la negociación, no sólo que abona a la teoría del otro funcionario, sino que agrega además que el coqueteo de Juez y De Loredo con Milei, también aleja a los intendentes radicales de ese liderazgo de la coalición cordobesa.

Entre la decena de intendentes radicales que engordaron el Instagram del Partido Cordobés están Leopoldo Grumpstrup (Pilar), Emiliano Paredes (Tanti), Lucas Lerda (Sebastián Elcano) y Germán Corazza (Huerta Grande), entre otros.

Sin embargo, la avanzada que viene por parte del llaryorismo tiene un anclaje trascendental en la Unicameral. Más aún después de las tensiones que se viven todas las semanas para conseguir el quórum y bajar al recinto a sesionar, la batalla de cada miércoles en la Legislatura.

Las conversaciones en simultáneo

Si bien desde el oficialismo ayer distintas fuentes se encargaron de resaltar el acuerdo con los intendentes y el sostén económico y financiero que puede ser para gestiones locales este guiño llaryorista –“varios aseguraron ATP”, dijo una fuente ayer-, cierto es que en paralelo hay conversaciones con los radicales para erosionar el interbloque de Juntos.

Con acuerdos que se llevan adelante en los principales despachos de la Unicameral, pero que también monitorean desde el ministerio de Gobierno que encabeza Calvo. “Los radicales sabemos que hay dos ventanillas distintas para conversar: una en el Ejecutivo con Arduh y Calvo; la otra en la Legislatura con Prunotto y (Miguel) Siciliano”, reconoció sobre el final de la semana pasada a este diario una fuente de la UCR.

Estrategia a la que abonó otro correligionario al reconocer que hay conversaciones con legisladores que tienen un pasado como intendente y que toman su presente en la Unicameral como algo pasajero. “Muchos quieren volver a ser intendentes y están en la banca porque una ley les impidió seguir siendo intendentes”, dijo un peronista.

Que, además, adhiere al desgaste de parlamentarios radicales y la rosca con la conducción del interbloque, como así también con el manejo del joystick que existe desde afuera con Juez y De Loredo.

Hace dos semanas, en una recorrida que Llaryora hizo por el departamento Río Cuarto en las localidades de Coronel Baigorria, Alcira Gigena, Berrotarán y Alpa Corral, el vuelo en helicóptero del gobernador por el territorio incluyó al legislador radical Ariel Grich, quien ya venía dialogando con funcionarios provinciales. Parlamentario de buena llegada al oficialismo, al igual que Oscar Saliba y Víctor Molina, los tres de diálogo directo con Prunotto y Arduh.

Y casi en igual medida a las charlas que la vicegobernadora tiene con otros exintendentes y algunas mujeres del bloque UCR.

Antes de ese nuevo acercamiento de Llaryora, en el despacho de Calvo se había realizado una reunión de un par de funcionarios de la cartera para avanzar por la tropa radical del interior y esos contactos con los intendentes empezaron a surtir efecto la semana pasada.

En tanto, lo de la Unicameral sigue en veremos, aunque con una expectativa más centrada en una escisión del bloque de ‘intendentes’ que un pase de bancada. “Eso no va a ocurrir, de ninguna manera”, dijo una fuente de la Legislatura.

Así, con las tensiones por el quórum, el segundo semestre el número mágico dejará de ser 36, que asegura discusiones en el recinto, y pasará a ser 47, la cantidad de bancas que garantizan los dos tercios para discusiones más centrales como la Defensoría del Pueblo. Con ese horizonte, ya negocian en El Panal las próximas fases del cordobesismo.