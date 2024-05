Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Parodi pidió licencia

El informante llegaba a la cronista tras recibir la confirmación de que el jefe del bloque Juntos por Río Cuarto y candidato a intendente, Gonzalo Parodi, pidió licencia en el Concejo Deliberante.

Informante: Bueno, llegó el pedido de licencia firmado por Parodi.

Periodista: Justo leía eso. Sin goce de haberes. Supongo que busca dar un gesto.

I: En el escrito que presentó dice que se torna difícil desempeñar la función “con la seriedad y compromiso que se merece” y cumplir con la agenda de campaña. Coincido y me parece bien. Aunque también quiero decir que, salvo algún que otro tema, está medio planchada la agenda legislativa.

P: Se decía que iba a estar así en la previa electoral. Aunque también hay temas en el tintero como lo del pedido de taxistas y remiseros para endurecer las sanciones a Uber.

I: Claro. En fin, la licencia de Parodi es hasta el 21 de junio. Dos días después se sabrá si logró romper o no con las últimas malas rachas radicales.

Gutiérrez se reunió con la UNRC

El dirigente sindical le compartía una imagen a la periodista en la que el diputado nacional, Carlos Gutiérrez, se mostraba reunido con la rectora de la UNRC, Marisa Rovera y el secretario general, Jorge Miguel

Dirigente sindical: Me llegó esta imagen del diputado reunido con autoridades de la uni. Si nos limitamos a eso, es una buena acción y es algo que siempre reclamamos a nuestros representantes. Gestos como estos. El tema es que no ha caído bien que se reúna después de los hechos que se dieron en los últimos días.

Periodista: A todo esto, Adorni dijo que el aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento iba a ser para todas las universidades. Supongo que esta reunión fue antes.

D S: Exacto. La medida antifederal era criticada por el diputado porque dejaba afuera a 60 universidades y a más de 2 millones de estudiantes. Pero generó un par de críticas en las redes sociales. Muchos compañeros aún no le perdonan que haya votado en favor de la Ley Bases. Sin mencionar que lo que ocurrió hace poco, con el allanamiento en el domicilio de dos dirigentes de ATE. Eso lo puso en un lugar incómodo frente a algunos sectores de la comunidad universitaria, ya que uno de esos dirigentes es docente universitario.

“¿Y si no era junio?”

El dirigente peronista reflexionaba junto al periodista sobre las sensaciones que genera la cercanía a las urnas municipales del 23 de junio.

Dirigente: Che, queda poquito más de un mes para votar. ¡Nada! Qué rápido se pasó todo.

Periodista: Tampoco fue tanto tiempo. Hace menos de tres semanas recién estábamos confirmando candidatos (risas). ¿Usted cómo vivió el proceso?

D: ¿Le soy franco? Estoy preocupado. Creo que por ahí estamos muy metidos en lo local y nos olvidamos de lo que tendría que estar en agenda. La pobreza, las necesidades primordiales que la gente posterga, la plata que no le alcanza al laburante. Estaba pensando, ¿y si no era junio?

P: ¿A qué se refiere?

D: Usted sabe que yo le voy al oficialismo, pero me pregunto si esto de votar tan con lo justo era la mejor decisión. Digo, cada día que pasa es una tormenta nueva. ¿Entiende?

P: A ver si lo sigo. Mientras más se acerque el 23, ¿usted cree que será difícil?

D: Y…me da la sensación de que puede pasar cualquier cosa en el país. ¿Vio lo de Misiones? Acuartelamiento, lío en las calles, gente con hambre pidiendo que alguien haga algo. Yo no sé si veremos algo así en nuestra provincia, pero ¿y si sí?

P: Ojalá que no, ¿no?

D: Totalmente. ¡Cruz diablo! Pero le juro que estoy cortando clavos. Y no debo ser el único. Después de todo, lo de Misiones tiene que ver con que “no hay plata” y, si “no hay plata” tampoco en Córdoba, va a estar complicado. Quiero pensar que el gobernador (Martín Llaryora) está tan amigote con (Javier) Milei porque nos da algo de protección. Pero no me animaría a decirle lo que va a pasar en unos meses.

P: Si se viene algo feo, ¿cree que afectará el curso de la elección?

D: Esperemos que no, que el fin de semana largo que eligieron agarre a la gente tranquila y que la plata de los aguinaldos aparezca. Porque no creo que esté bueno votar con la gente insultando en las calles.

P: En definitiva, usted hubiera pedido votar antes.

D: Yo creo que se están dando cuenta de que no habrá tanta diferencia entre lo que digan hoy las encuestas y lo que dirán las urnas. Hoy hay un clima favorable y, si soy negativo, le diría que está parejo. Pero si hay una mínima chance de quilombo en las calles, se nos viene en contra todo.