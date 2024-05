Enroque Corto

Passerini con el Papa Francisco

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, formó parte del Encuentro Mundial del Sentido en Ciudad del Vaticano y se reunió con el Sumo Pontífice.

Periodista: ¿Cómo le fue?

Informante: Excelente. Fue el único intendente argentino que participó del evento organizado por Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) del que participaron además referentes gubernamentales, académicos, culturales y jóvenes influyentes de todo el planeta.

P.: ¿Y cuándo se vio Passerini con Francisco?

I.: Ayer, en la tercera jornada cuando expusieron las conclusiones al Papa Francisco en la antigua aula del Sinodo, en ese momento el intendente junto a un grupo de autoridades mantuvo un encuentro con la máxima autoridad del Vaticano.

P.: ¿Qué contó el intendente?

I.: Que lo invitó a Córdoba y le obsequió un mate trabajado en alpaca por un artista cordobés, en símbolo de hermandad y del compartir. De madera de caldén teñida a fuego con incrustaciones de bronce en el cuerpo, donde está el escudo municipal, y en la bombilla, con la bandera de La Docta. También le obsequió las camisetas de los cuatro grandes clubes de la ciudad: Belgrano, Talleres, Instituto y Racing. En el dorso, las casacas llevan la inscripción “Francisco, Córdoba te espera”.

Locro mestrista

Como ocurre habitualmente, la fecha patria de mañana es capitalizada por el radicalismo cordobés desde hace años con el locro que organiza el mestrismo en Unión y Benevolenza. Por esto, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Habemus locro…

Periodista: Lo imaginé.

IR: Sí, todo listo para el sábado. Si va, lleve plato, cubiertos y lo que quiera tomar. Le recomiendo que vaya, tome calor ahí y después, si quiere, frío en el cabildo.

P: ¡Epa! ¡Qué irónico!

IR: Y sí… pero bueno. Ah, una más del radicalismo. Mañana (por hoy) a las 11 en la plaza Mariano Moreno de barrio San Vicente, el espacio de Dante Rossi plantará 25 plantines con leyendas para recordar y conmemorar el primer gobierno patrio.

P: Bien. Le dejo una yo, el viceintendente Javier Pretto también tendrá su locro. Pero será el domingo después de toda la rosca que deje el paso de Milei por Córdoba. Lo que sí, lo de Pretto es un poco más cheto parece, porque la cita es en un coqueto salón camino a Río Ceballos.

IR: Bueno, tiene opciones. Usted elija. Le mando un abrazo.

Fuerte cruce entre De Loredo y Simonian

El informante tuitero estaba dando vueltas por las redes cuando se encontró con un fuerte cruce entre del jefe del bloque oficialista en el Concejo, Martín Simonian, y el líder de la bancada radical en Diputados, Rodrigo de Loredo. Por esto, llamó al periodista.

Informante Tuitero: Tensión.

Periodista: No me hable corto como Adorni. Desarrolle.

IT: Bueno, resulta que De Loredo salió a pegarle a Passerini por la avanzada del intendente en el reclamo por la suspensión de los subsidios y ahí saltó Simonian. “Te olvidaste de Córdoba, Rodrigo. Estás muy porteño. No sabés el costo real del boleto, ni el aporte del municipio. Nación eliminó los subsidios al interior y beneficio a TU AMBA”.

P: Apa…

IT: Y le cerró con un “el 4/6 acompañá al intendente y defendé a los cordobeses por una vez”.

Pipi, al Patria

El intendente de Leones Fabián "Pipi" Francioni se fue al Instituto Patria para reunirse con Cristina Fernández de Kirchner, en un claro mensaje de que la expresidenta tiene ojos para mirar a Córdoba.

Informante: Pipi y Cristina saldaron algunos desencuentros que quedaron del armado de listas el año pasado. Hablaron mucho de Córdoba, del armado de cara al 2025, del PJ Córdoba y de lo que se puede y no puede esperar, y también de Milei, claro.

Alfil: Ya están pensando en listas legislativas.

Informante: Así es, y en listas con dirigentes peronistas que no estén con el llaryorismo/schiarettismo. Algunos ya hablan de Federico Alessandri como candidato a diputado nacional.

Alfil: Pero, ¿y la Cámpora, y el massimo, y el progresismo?

Informante: Ya se verá. Cristina habla más con Massa de lo que se sabe. Lo cierto es que Pipi Francioni estuvo como una hora y media a solas con Cristina y bueno, imagínese que hasta de Juan Bautista Bustos hablaron.

El conflicto invisible

El informante gremial alertó al periodista sobre una entrevista, vía streaming, a Rubén Daniele para la radio de los empleados municipales. Después, comentaron esto.

Informante Gremial: ¿Escuchó el programa que le recomendé?

P.: En diferido, y sólo la parte en la que habla Daniele.

I.G.: ¿Qué le pareció?

P.: Me pareció inteligente que diga que los paros del Suoem no son contra Milei, sino en defensa propia. Estoy seguro de que la mayoría de los municipales votó al libertario.

I.G.: No es una hipótesis arriesgada… en Córdoba sacó 74 puntos en el balotaje. ¿Escuchó lo que dijo de la paritaria?

P.: El audio se trababa, pero hasta donde entendí, Daniele dice que están 22 puntos por debajo de la inflación, que ahora recuperaron 10 en las tratativas que mes a mes llevan con la Municipalidad, y que si no siguen recuperando van a ir al conflicto.

I.G.: ¿Y nada de eso le llama la atención?

P.: Mucho de eso me llama la atención. La primera, ya no recuerdo cuál fue la última vez que se hizo público el cierre de las paritarias municipales. Llaryora viene llevando negociaciones duras. Desconocemos si la Municipalidad está haciendo lo mismo. Y por el otro lado, Daniele dice que van a ir al conflicto, pero en el Palacio 6 de Julio no vuela una mosca desde hace varios meses. No me cierra por ninguno de los dos lados.