Por Javier Boher

La vida tiene ironías que exceden nuestra capacidad imaginativa. Podemos intentar ser ingeniosos o creativos, pero algunas nunca vamos a poder igualar lo que nos provee el azar de la vida cotidiana.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo ayer en el foco de las críticas por haber decidido intervenir en el mercado de dólares financieros para frenar la fuerte suba de los últimos días. La maniobra es incompatible con la ortodoxia libertaria y se parece más al manual de gestión económica que han usado los distintos gobiernos argentinos a lo largo del tiempo. Hubo uno que solía rifar reservas como loco para que no se note que el tipo de cambio era artificialmente bajo, todo porque estaba en campaña presidencial. Sergio Massa se cansó de hacer esto que ahora hace Caputo y los libertarios y liberales no dejaron de señalarlo.

Alguna vez Macri lo bautizó como el "Messi de las finanzas", algo que muchos consideran bastante acertado. Pese a esa distinción particular, su apodo es "Toto", y acá entra la ironía: que tenga el mismo apodo que el hijo de Sergio Massa es increíble.

El joven vástago del ex ministro estuvo en el ojo de la tormenta cuando fue a cubrir el mundial en el que brilló Messi y Argentina salió campeón, todo envuelto en una polémica de empresas offshore y contrataciones flojas de papeles derivando plata del Estado. A Caputo lo señalaron por haber estado mencionado en el escándalo de Paradise Papers, una de esas investigaciones que señaló por dónde se va la plata de todos.

Por supuesto que el hijo del ex ministro no tiene nada que ver con esto y es apenas una coincidencia que me vino cuando estaba pensando en titular esta nota y me debatía entre "Sergio Caputo" y "Toto Massa". Lo que si los emparenta es cómo han reaccionado los libertarios a la disparada del dólar.

De aquello de la dolarización, la libre competencia de monedas, el hacer patria despreciando el peso y todo ese circo pasamos a verlos actuar exactamente como lo hacía el kirchnerismo. Leímos por ahí a algunos tuiteros oficialistas pidiendo allanamientos en cuevas, diciendo que estaban usando el dólar para conspirar contra el gobierno, que el mercado del dólar blue es ilegal y que es un mercado marginal. Salieron a defender al líder y no dejaron una sola justificación kirchnerista en el cajón, las tiraron a todas sobre la mesa.

De a poco se empiezan a dar cuenta de que la política real es muy distinta a lo que dicen los libros y que todos esos señores de la Escuela Austriaca no estaban en el día a día de la gestión, tratando de evitar que les tomen una dependencia estatal o viendo cómo reasignar una partida para premiar a un aliado, así que podían dedicarse a divagar sobre cómo se pueden resolver los problemas en un mundo ideal sin conflictos en el que todos son perfectamente racionales y actúan del mismo modo.

El hijo de Massa tuvo que aprender por las malas que la política puede ser una despiadada picadora de carne y así lo están aprendiendo los seguidores de Milei y Caputo. Nadie te regala nada y todos están esperando a que metas la pata para señalar el error. Por eso Caputo prefirió intervenir para frenar el dólar antes que dejarlo ir. Se arriesga a que le digan que hace la de Massa para tratar de que la cosa no se ponga peor. El tema es que si se acostumbra a hacer esto nada le asegura que no vaya a terminar de ese modo.

Ah, las ironías de la vida… Seguro que nos tiene preparadas algunas cosas más para que nos podamos reír tranquilos sobre cómo los libertarios se empiezan a parecer a esa basura keynesiana que decían odiar.