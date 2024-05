El dólar libre marcó un nuevo récord, ¿se apresuró el Central a bajar las tasas?

El dólar blue alcanzó los $1300. La retención del sector agropecuario, la baja de tasas de interés bancarias y el atraso cambiario explican en gran medida el fuerte despegue. La impresión generalizada de los economistas es que el Banco Central se apresuró a reducir tasas de interés. El vocero presidencial, Manuel Adorni, cualquier tipo de “intervención” para aplacar la subida. ”No hay razón alguna para que esto tenga una implicación en los precios, más que el problema inflacionario que estamos viviendo por los desajustes en materia monetaria y fiscal en Argentina”, indicó.

La semana pasada se registró la sexta reducción de tasas del Central, que recortó 10 puntos para llevarlas a un rendimiento nominal del 40% anual. Esta medida impactó directamente en el incremento del dólar blue, debido a que mantener pesos e invertirlos en plazos fijos es cada vez menos atractivo. En la mayoría de los bancos, donde los retornos ya eran negativos, la tasa se ajustó al 30 por ciento anual, lo que equivale a un 2,7 por ciento mensual, muy lejos de la inflación de abril o del 5 o 6 por ciento proyectado para mayo.

Sin una baja significativa de la inflación, que todavía se ubica en dos dígitos, reducir anticipadamente y en dos oportunidades la tasa de interés que rige la economía sólo tiene la intención de un traspaso forzoso de fondos de aquellos que tienen algún resto al dólar y así poner a competir ambos signos monetarios (no en igualdad de condiciones).

“Cuando se dan estos saltos (NR: en referencia a la suba de la divisa), siempre hay una acumulación de motivos. Hubo una inflación del 120% de noviembre hasta ahora, con un dólar que subió nada más que 30% antes de arrancar esta escalada. También hay emisión. Si bien ha descendido, el Gobierno sigue comprando dólares y emite pesos para pagar los intereses de los pasivos remunerados, aunque a tasa negativa. Y después, el recorte de la tasa de interés, que creo que fue un poco el dato que disparó la suba del dólar. ¿Por qué? Te dabas vuelta y veías un dólar planchado hace cuatro meses; pero hoy, el ‘premio’ de quedarte en pesos es una tasa que paga 2,5%-3,5% mensual. Al momento de evaluar riesgo-beneficio, el ahorrista empezó a ver que el riesgo era más grande que el beneficio y decidió pasarse al dólar”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

Para el economista, también influyó la política. A poco de cumplir los primeros seis meses de gestión de Javier Milei, el Gobierno todavía no logró sacar leyes y crecen las dudas de si el superávit fiscal financiero “es más licuadora que motosierra”.

El mercado también puso el foco en el dólar oficial mayorista, y se pregunta si está atrasado y el Banco Central deberá acelerar el ritmo de crawling peg (microdevaluaciones diarias). “Todos esos condimentos ayudaron a que arranque el dólar. Veremos ahora, porque una vez que arranca, nunca se sabe dónde para. Habrá que ver si encuentra algún tipo de estabilización o, por lo menos, un descanso”, completó.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano explicó que “la circulación de moneda prácticamente no ha variado en los últimos días, y lo que sí ha hecho el Banco Central es incrementar fuertemente los encajes. Por ejemplo, al 30 de abril los encajes eran $6 billones y al 20 de mayo eran $8,6 billones, con lo cual está sacando dinero del mercado y alocándolo ahí. La cantidad de circulación monetaria estaba en $9 billones, ahora está en casi $9,5 billones. Con lo cual, si la circulación monetaria es finita, la suba del dólar va a ser finita, porque una vez que se terminen los pesos no sube más el dólar. Y para que el dólar suba se necesitan cada vez más pesos y esos pesos no están”.

“Los dólares alternativos tuvieron un recorrido a la suba, pero creemos que no es sostenible en el tiempo, porque el Estado sigue teniendo superávit fiscal, sigue contrayendo la circulación monetaria, sigue comprando dólares, con lo cual es difícil sostener esta tendencia. por otro lado, estamos a días de que el FMI desembolse USD800 millones de dólares, con lo cual vamos a estar superando los US$30.000 millones de reservas”, agregó.