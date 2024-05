Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

PRO “vintage”

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre la gráfica de campaña del candidato del PRO, Rolando Hurtado.

Informante: Hoy pensé que había viajado en el tiempo. Casi que al 2016 le diría.

Periodista: ¿Por? ¿Qué pasó? (risas)

I: Me encontré con la publicidad de campaña de Hurtado en internet. O “Enrique el antiguo” podría decirse (risas). No lo digo por el doctor sino porque es tan raro en estos tiempos encontrar algo tan parecido al Cambiemos del 2015/2016. Le juro que tuve que revisar la fecha en mi computadora cuando me apareció la publicidad. “Decile si al cambio”.

P: Quizás parezca algo “vintage” cuando uno tiene en cuenta que Juntos por el Cambio ya no es lo que era. Pero bueno, el PRO fue la columna vertebral de esa coalición. Digo, se puede llegar a entender por qué utilizaron esa consigna del cambio.

I: Totalmente. Así como algunos pensamos que parece un viaje al pasado, en Río Cuarto seguramente haya un núcleo de votantes que adhirió fuertemente al concepto de cambio del ex presidente Mauricio Macri. Y sin ánimos de subestimar a la gente, el color amarillo todavía puede llegar a “seducir” a algún votante que todavía no terminó de definir su elección y no está muy convencido de las tres fuerzas principales.

Campaña negra

El periodista dialogaba con un experimentado analista político sobre la inclusión de un nuevo elemento en la campaña.

Periodista: Me resulta muy odioso preguntarle esto, pero siento que es algo ineludible. No sé si se enteró lo del homicidio de un remisero en barrio Ciudad Nueva, “Las 400”.

Analista: Es la noticia del domingo y probablemente de la semana. Es más, es la noticia de la campaña.

P: A eso iba. Temo que estas situaciones son combustible para la campaña de algunos candidatos.

A: Lo fue un socavón en la Presidente Perón, mira si no lo va a ser un homicidio. La inseguridad ya venía siendo la demanda más fuerte de la gente. Yo creo que esta semana se va a ver que la campaña se va a transformar para centrarse por completo en este tema. Es un laburante asesinado en un sector donde la Municipalidad venía trabajando fuerte en urbanización. Se verá venir lo que se va a decir…

P: Lamentablemente sí. Digo, no es grato saber que un hecho tan triste termina metiéndose en lo político. Pero, como dice usted, es así.

A: El último caso que le puedo mencionar es el de la previa de las PASO presidenciales, con el asesinato de Morena. El hecho ocurrió unos días antes del cierre de campaña y se suspendieron todos los actos. Acá es diferente porque todavía queda un mes de campaña. Vamos a ver qué pasa este lunes, cómo pega el tema y si hay movilizaciones. Pero ya he visto que los que están con Gonzalo Parodi están armando algo por ese tema.

P: ¿Parodi? Vi que subió una story hablando de la inseguridad y el narcotráfico durante una nota radial.

A: Bueno. Primer paso. Yo creo que este lunes convocan a conferencia de prensa para hablar de las medidas que tienen pensadas en materia seguridad. Yo creo que no tienen que forzar de más la situación y dejar que decante. Claramente, esto termina siendo un hecho desfavorable para la campaña del oficialismo. Es un golpazo para Guillermo De Rivas.