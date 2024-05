En la aritmética libertaria, el 25M sólo dejó ganancias

Por Felipe Osman

El 25 de mayo quedó atrás, y -aunque algo devaluado, por haber pasado de “pacto” a “acto”- los actores del universo libertario cordobés aseguran que la comitiva presidencial se fue más que satisfecha de la visita.

En el balance que compartieron con los dirigentes cordobeses del espacio, el acto sólo arrojó ganancias para el Gobierno Nacional. En primer lugar, destacan que la visita del presidente sirvió para mantener vivo su idilio con el electorado cordobés. “Milei no ha venido demasiadas veces a Córdoba -recuerdan- pero siempre que lo hizo fue en el marco de una ocasión especial: acá presentó su plan económico y acá cerró su campaña en el interior del país. Era importante que viniera después de la expectativa que levantó el anuncio del pacto”.

En segundo lugar, las terminales cordobesas que dialogan con las segundas líneas del Gobierno Nacional coinciden con ellas en que la visita del mandatario nacional sirvió para condicionar a Llaryora en el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso. Creen que la foto del gobernador junto al presidente, y la buena predisposición que Milei demostró durante su visita, sin cargas excesivas ni ensañamientos contra “la casta”, le recorta margen al sanfrancisqueño en la Cámara de Diputados, adonde la Ley Bases volverá tras pasar por el Senado.

Están convencidos de que el gobernador de Córdoba no puede pararse en contra de un presidente votado por el 74 por ciento de los cordobeses después del operativo digital que siguió a los primeros cuestionamientos de Llaryora las retenciones a las economías regionales.

Además, destacan la buena recepción que tuvo no ya el presidente -que tiene ganada la simpatía de los cordobeses-, sino parte de su gabinete. Más allá de los aplausos que el propio Milei pidió para su ministro de Economía, Luis Caputo, otros de sus funcionarios más cercanos también fueron bien recibidos por los cordobeses; entre ellos el vocero presidencial, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado nacional José Luis Espert, uno de los futuribles si Nicolás Posse abandona la Jefatura de Gabinete. La vice presidenta, Victoria Villarruel, que no pudo acompañar el presidente en el balcón del Cabildo, no quedó tan conforme.

Hacia adentro, la comitiva libertaria se fue sin reproches. Juran no estar preocupados por las imágenes aéreas del encuentro, que evidenciaron una concurrencia modesta al acto presidido por Milei. Prefieren ver la plaza “medio-llena” y agregan que de un movimiento que arrancó como un veto a la dirigencia política no se pueden esperar grandes movilizaciones ni concentraciones militantes. Destacan que el acompañamiento fue “espontáneo”, aunque en realidad al menos 2.000 de las 6.000 personas que hubo en la Plaza San Martín el sábado pertenecían a organizaciones libertarias o aliadas.

Con mote de “institucional”, en el acto por el 25 de mayo sólo hubo funcionarios y legisladores, y no se dio la posibilidad de que el presidente se reencontrara con algunos de los dirigentes del espectro libertario que quedaron radiados de la estructura oficial de La Libertad Avanza por las tensiones que abrió el calendario electoral 2023. Habrá que ver si el tiempo sirve para cicatrizar algunas heridas o, por el contrario, termina consolidando el escenario actual.

En la carrera hacia el 2025, que el Gobierno Nacional espera sean un punto de inflexión a partir de la “depuración” del Congreso, la regional cordobesa de La Libertad Avanza termina de modelarse como partido bajo el mando de Gabriel Bornoroni, mientras otras organizaciones intentan ganar cuerpo para subirse a la boleta.

Verónica Sikora, funcionaria del Gobierno Nacional en la Secretaría de Riesgos de Trabajo y titular de la agrupación La Libertad Primero es una de ellas. La abogada libertaria admite estar interesada en llegar a Diputados, pero no es la única. Cuenta, también, que desde el partido “en formación” de LLA todavía no han llegado convocatorias, aunque no las descarta.

Rodolfo Eiben, del Partido Demócrata, da señales para volver a reagruparse dentro del espacio vencedor en las nacionales. Agustín Spaccesi, desde el Partido Libertario, sigue de cerca las actividades de Milei, pero se concentra en su presente en la Legislatura Provincial. Y Cecilia Ibáñez, presidente del MID y diputada nacional, se da a la incómoda tarea de intentar recuperar la confianza del núcleo libertario mientras respalda la candidatura municipal de Adriana Nazario en Río Cuarto.