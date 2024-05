La charla de unos veinte minutos que tuvieron Javier Milei y el gobernador Martín Llaryora a solas en el Centro Cívico luego del acto del 25 de Mayo en el Cabildo fue sobre gestión y especialmente sobre ley Bases. El presidente quiere que la ley salga de una vez del Senado. Mauricio Macri, flamante presidente del PRO, ayer también apuró y dijo que “los tiempos no son eternos” para la ley. Milei charló en privado de Bases el sábado también con Luis Juez, según dejó trascender el senador, quien le prometió al presidente que el ofi cialismo en la cámara alta iba a tratar de emitir dictamen esta semana.

No es lo que cree la única senadora del PJ cordobés, Alejandra Vigo, quien ve más realista que el dictamen salga la próxima semana. El libertario, que venía diciendo que si no es mayo es junio o julio, muestra necesitar algún resultado parlamentario Cambios en el impuesto a las Ganancias, a pedido de los gobernadores del sur, e incorporación de la ley de Biocombustibles, de interés concreto del cordobesismo, que ya lo había quedado planteado en Diputados pero no logró dictamen, fueron dos puntos de la conversación entre Milei y Llaryora sobre los cambios en la ley Bases que, como se dijo, el jefe de la Rosada pidió acelerar para que vuelva a Diputados y terminar la sanción.

Llaryora se mostró dispuesto a colaborar para que salga el corpus libertario pero le recordó a la visita que el oficialismo provincial tiene una sola senadora, Vigo. Habrá que ver si esta nueva etapa de la relación con Milei-cordobesismo hace que la senadora y esposa de Juan Schiaretti (que no estuvo en el acto del Cabildo ni fue invitado) suspenda su reclamo sobre la moratoria previsional, cuyo fin anticipado quiere evitar. Para el Panal, incorporar biocombustibles, cuando ya logró quitar del proyecto original de Bases las retenciones al agro y los impuestos al valor agregado de economías regionales, sería la frutilla del postre para mostrar al electorado del interior y, en el corto plazo, para la campaña electoral de Río Cuarto.

Algunas versiones indican que la reunión en la oficina del sanfrancisqueño fue a solas, pero una alta fuente provincial aseguró que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, no se despegó de su hermano ni durante la conversación con el jefe del Panal. Lo cierto es que todas las fuentes aseguran que los tertualiantes salieron conformes y en buen clima de la charla.

En el llaryorismo hablan de “comienzo de una nueva etapa” y de un vínculo que se retoma desde donde había quedado antes de la ruptura por la posición del cordobesismo en la primera y fracasada ley Bases. El cordobés hizo todos los deberes. Llegó de Río Cuarto, donde encabezó los actos provinciales por el 25 de Mayo, al Aeropuerto Córdoba y en la DPA esperó al presidente, cuando estaba previsto que lo aguardara en el Centro Civico. Muy solapadamente, el círculo cercano del sanfrancisqueño admite que podría haber un encuentro en Buenos Aires, a futuro, para sellar el renacer. Pero no se la va a hacer fácil Milei a Llaryora con Juez como tercero en juego y disputando la ancha avenida del antiperonismo y antikirchnerismo cordobés.

El senador dejó pasar la invitación del presidente de subir al balcón del Cabildo a saludar (“es un acto del presidente”, sostuvo) y luego tuvo su propio café con el jefe de Estado, que compartió con Rodrigo de Loredo y, claro, Karina. Fue en el Cabildo, cuando finalizó el acto y antes de que el libertario partiera en auto al Panal.

A esa altura ya tenía bajo el brazo la carpeta protocolar original del discurso del acto del sábado, regalo del libertario, que si bien no tiene el mismo valor que si hubiera sido el del Pacto de Mayo, al jefe del Frente Cívico le sirve como muestra de cercanía. En ese marco, hubo una invitación a cenar en la Quinta de Olivos, que sería para cuando el presidente regrese de su nuevo viaje al exterior, que inicia hoy rumbo a Silicon Valley, San Francisco, donde buscará reunirse con Mark Zuckerberg, creador de Meta, y continuaría en El Salvador, para participar de la ceremonia de reasunción del presidente Nayib Bukele, el 1 de junio.

Un dato nuevo de la cercanía con Juez es la hermanísima, a quien responde el jefe de bloque de La Libertad Avanza, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, el dirigente que de su mano trabaja para quedarse con el espacio no sólo instrumental sino político de Milei en Córdoba. Por eso no es casual que Juez comente que Karina lo llamó, tal como le avisó el presidente el sábado, ni bien llegó a Buenos Aires, para quedar agendados.

Dos especulaciones. La primera, la insistencia de los cordobesistas en recalcar que pese a la recuperación del diálogo con Milei y de la ratificación del apoyo a Bases en Senado y cuando vuelva a Diputados, no dejarán de reclamar “lo que corresponde a Córdoba”, como los fondos para la Caja de Jubilaciones y las obras públicas, suena a crítica consensuada con el libertario en función de la posición histórica del PJ provincial con la Nación.

“El reclamo no va a dejar de estar”, afirman cerca del gobernador, pero al mismo tiempo mencionan avales para el acceso al crédito, que son nacionales, como una de las ventajas del new deal con Milei. En cambio, sobre los fondos no girados, destacan que Córdoba se las arregló con Fonid y Caja pese al hachazo.

El tema de los subsidios al transporte del caducado Fondo Compensatorio para el interior pareciera que corre por otro carril. Los llaryoristas conspicuos consultados para esta nota indicaron que los subsidios son “un tema de la Municipalidad”, es decir del intendente Daniel Passerini, quien tuvo un contacto formal y breve con Milei en el salón rojo del Cabildo, y no pudo hablar del recorte que lo preocupa y que será motivo de una movida federal de intendentes al Congreso la primera semana de junio.

“No hubo momento para hablar de nada, todo fue breve y formal”, indicaron desde muy cerca del jefe comunal ante una consulta de este diario. La segunda, da la sensación de que habiendo puesto toda la carne al asador para que Milei no tenga motivos de reclamo por la organización, en el Panal se solazan con la modesta convocatoria que tuvo la plaza, aún admitiendo que la imagen positiva del presidente en Córdoba sigue muy alta.

“Cuatro mil quinientos, cinco mil”, calculó una fuente conocedora. La Policía informó oficialmente 6 mil. “Esperaban otra cosa, me da la impresión”, comentó la fuente sin disimular su satisfacción. ¿Los abucheos a Llaryora y Passerini? Los explican como una reacción bien libertaria, surgida de las 1500 personas que estaban adelante la primera valla, que habían sido invitados especialmente y no era público espontáneo.