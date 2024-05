Francos al poder

Por Javier Boher

Quizás alguien le encuentre algún sentido al maltrato al que fue sometido Nicolás Posse hasta conseguir su renuncia, pero desde afuera parece exagerado. Tal vez el presidente perdió la confianza en él y lo vivió con la misma pasión que a todo, convirtiendo una desilusión o una decepción en una traición, algo que quedará para los que saben lo que pasa puertas adentro.

Es difícil saber si Posse fue el peor Jefe de Gabinete de la historia, porque aunque casi no se lo escuchó hablar, al menos fue una vez a responder preguntas al Congreso, algo que otros antes que él evitaron hacer. Ese cargo es para levantar el perfil, no para manejarse como un operador en las sombras. Debe ser alguien capaz de cargar en sus espaldas negociaciones políticas importantes, compartiendo la gestión con el presidente -especialmente cuando se trata de un mandatario que anda viajando por el mundo-.

Se anunció que el que ocupará el lugar será Guillermo Francos. El Ministerio del Interior será rebajado a secretaría por primera vez desde 1854, tiempos de la Confederación Argentina, que puede interpretarse como una degradación de la importancia que le da el gobierno a las provincias. Quizás el cambio en el organigrama no sea tan importante, sino que se trata de algo a la inversa: se asciende en poder al hombre que tiene relación directa con ellas.

Muchos han dicho que este es el gobierno de Eduardo Eurnekian, el antiguo empleador de Milei, Posse y algunos cuantos dirigentes más. Tal vez el ascenso de Francos tenga que ver con aquellos dardos que largó el empresario al presidente, pidiéndole "que se ponga las bolas y dirija el país". En cualquier caso, Francos concentrará más poder que lo que se supone puede tolerar Milei.

El movimiento es en la misma dirección que se ha visto hasta ahora. Si Sandra Pettovello fue la única que arrancó con un mega ministerio, Caputo se le fue acercando de a poco, incorporando a su ministerio cada vez más "ravioles" que le robó a las otras ramas del organigrama del gabinete. Francos parece haber ascendido de la misma manera y será otra de las espaldas sobre la que se asentará el trabajo diario.

El Jefe de Gabinete es (en la cabeza de Alfonsín) el responsable de la gestión diaria del gobierno. Acompaña al presidente en la coordinación de los ministerios y debe ayudarlo en la toma de decisiones, por eso Posse formaba parte de la mesa chica del gobierno, junto a Karina y Santiago Caputo.

Si el Ministro del Interior es el que se encarga de la relación con las provincias, Francos hoy tendrá casi el mismo poder que el presidente: ya tenía diálogo fluido con los que gestionan el territorio y ahora le suma la coordinación del gabinete y el acompañar con su firma a la del presidente en decretos y otros actos de gobierno.

Nunca un Jefe de Gabinete se pareció tanto a un Jefe de Gobierno como lo anticipa esta etapa, así como nunca antes un presidente se pareció tanto a ejercer sólo el rol de Jefe de Estado, la cara de la nación ante el mundo y en los actos protocolares. El carisma de Milei sirve para mantener viva la agenda libertaria; el trabajo de Francos servirá para que el gobierno alguna vez tenga un triunfo en lo institucional.

Alguien -Milei, Karina, Eurnekian o quien sea- se ha dado cuenta de que no alcanza solamente con la batalla cultural ni con ordenar más o menos la economía. La política implica tiempo, rosca, favores y concesiones, todo incompatible con la intransigencia adolescente de los primeros meses del gobierno. Quizás ahora hayan entendido de qué se trata y por eso han ascendido al hombre más político y más experimentado del gabinete: Milei al gobierno, Francos al poder.