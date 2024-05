Con cautela, el Panal destaca diálogo con Francos y advierte sobre su doble función

Por Bettina Marengo

Un poco quedó confirmada la presunción del gobernador Martín Llaryora con las primeras palabras de Guillermo Francos como jefe de Gabinete del presidente Javier Milei. El sanfrancisqueño no termina de descifrar al libertario pero entiende que tiene una estrategia fuera de la Argentina, una misión de convertirse en líder de la ultraderecha mundial, un juego para el que cree hay contexto internacional a partir de expresiones en diversos países. Y que explica la fruición presidencial por los viajes al exterior en los que no se reúne con autoridades anfitrionas.

Francos habló ayer antes de jurar en el cargo y previo a ser presentado oficialmente como sucesor de Nicolás Posse, y dio a entender que Milei lo designó jefe de ministros para que se haga cargo del manejo político de país, para que haga política porque él, el presidente, no la entiende. Fue una múltiple admisión de que el gobierno necesita de la casta o de que la casta domó el león, de que el gobierno nacional está en un mal momento y hay que vestirlo con política y, capaz, que con los deberes hechos del equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación, ahora puede salir a buscar su objetivo de ser el más importante de los referentes libertarios del mundo. El dato de que las firmas para los cambios de Gabinete se hicieron el lunes a la noche con Milei y su hermana, la poderosa secretaria General de la Presidencia Karina Milei, con un pie en un avión para el cuarto viaje a los EE.UU. en menos de seis meses, es bastante expresivo.

El llaryrorismo ve con buenos ojos el ascenso de Francos, pero tiene sus recaudos fruto de la experiencia en gobierno. Es un montón para Francos, dijo uno, y lo comparó maliciosamente con la concentración de roles en la Municipalidad de Córdoba. Fuego amigo.

Lo cierto es que, desde el vínculo, todo bien. Llaryora tiene línea abierta desde siempre con el ahora jefe de Gabinete, incluso cuando éste era el ministro del Interior de un gobierno decidido a cortar todos los fondos a las provincias y su nombre aparecía regularmente en la lista de los echables por Milei, rumor que se agudizó tras el fracaso de la primera ley Bases, en enero. De hecho, en aquellos momentos, en el Panal solían quejarse de que tenían que hablar con Francos cuando querían hablar con Milei. Hay un plus: Francos y el exgobernador Juan Schiaretti se conocen de los tiempos del cavallismo donde ambos abrevaron.

Los recaudos mencionados arriba no son sólo por el cúmulo de funciones que recaerán en Francos y el atraso en la gestión nacional que observan desde el Panal, a casi seis meses de asumir Milei la Presidencia, cuya prueba, afirman son los 800 cargos que Posse dejó sin cubrir en la administración pública. También especulan con la autonomía que le otorguen al nuevo jefe de ministros no solo Milei, sino Karina y el titular de Economía, Luis Caputo, el hombre que afloja o no la plata y es el garante del gran logro de La Libertad Avanza, el recorte, ajuste y licuación. Todo dependerá de la cuota de poder que le den para resolver los problemas, teniendo en cuenta que al menos hasta ahora, absorberá la cartera de Interior, que se degradó a secretaría y quedará bajo el mando del tucumano Lisandro Catalán, con quien también reconocen un buen diálogo. Catalán es mano derecha de Francos, cercano a Daniel Scioli y tiene un buen vínculo con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. “Con Catalán se puede hablar”, remarcan, pero advierten que hacerse cargo de la gestión y de la política con gobernadores, sin plata, va a traer muchos problemas.

Hay una necesidad de normalidad en el Panal en relación al gobierno nacional. El sábado, a posteriori del acto del 25 de Mayo, Llaryora vio como Milei anotó (literalmente) los reclamos de Córdoba a la Nación. Tras hacerlo prometió ocuparse. “Necesitamos que se ordene el gobierno y se empiece a hablar de obras públicas, de los fondos para la Caja de Jubilaciones, FONID, transporte, salud”, dijo otro paladar negro, en una elipsis para decir que esperan que la Casa Rosada hable de las cosas que hablan los gobiernos nacionales con las provincias. La expectativa está, y es casi como si fuera un inicio de gobierno. “Que empiecen a llegar soluciones y que el país arranque”, cerró con diplomacia otro funcionario.