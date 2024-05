Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Carteles alineados

El informante llegaba a la cronista para hablar sobre la cartelería de algunos espacios políticos en distintos puntos de la ciudad.

Informante: Le cuento algo que, al principio, pensé que quizás era solo mi impresión. Pero veo que ya somos varios los que lo estamos notando. Carteles de algunos candidatos sumamente alineados en los mismos sectores. Como si las mismas personas los hubiesen colocado. Me refiero a Mario Lamberghini (Partido Libertario) y Rolando Hurtado (PRO).

Periodista: Tiene razón, no es el primero que me cuenta eso. He visto un par de comentarios en redes y yo misma me he cruzado con esos carteles.

I: ¿Vio? Algunos seguramente dirán que soy exagerado pero hasta noto que van intercalados con cierto orden que hace pensar que los han puesto las mismas personas. Por supuesto que siempre queda el beneficio de la duda pero llama la atención que hasta hace nada no se veía ningún cartel de estos candidatos y ahora sí. Es más, uno podría haber pensado que no tenían recursos porque algunos suelen hablar de campaña austera. No los estoy equiparando a las gigantografías de otros candidatos, quiero ser justo con eso. Pero insisto: llama la atención ver estos carteles similares en tamaño y forma, dispuestos en los mismos espacios públicos.

P: Creo que sé lo que sugiere pero dejaré que usted lo diga.

I: No hace falta decir más. No tengo forma de comprobarlo pero me permito dudar por estos indicios que le mencioné. Lo que siempre se dice de candidaturas que serían funcionales a alguno de los candidatos principales… bueno, por ahí vienen las sospechas. Y le digo que más allá de los carteles. Lo dejo a su criterio.

Parodi estrenó spot

El periodista dialogaba con su informante en las líneas del radicalismo para consultarle sobre el backstage del primer spot de campaña lanzado por el candidato de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi.

Periodista: Ya está en redes el spot de Parodi. ¿Qué me cuenta?

Informante: Que lo iban a lanzar el lunes, pero que lo postergaron por el caso del remisero asesinado. Yo creo que fue porque lo iban a leer como oportunista. Si se fija bien, el tema seguridad estuvo muy presente.

P: Claro. Si no me equivoco, es la primera línea del spot.

I: ¡No! El primero en hablar es un productor de campo. La segunda línea es con una chica esperando el bondi en una garita diciendo que quiere volver a sentirse segura.

P: ¡Tiene razón! Muchas voces se escuchan.

I: Creo que la idea era mostrar que todos los sectores están a la espera de que Río Cuarto vuelva a ser Río Cuarto, que es la línea de campaña que están siguiendo. Comerciantes, emprendedores, estudiantes universitarios, médicos, docentes, hasta una agente de seguridad. Todos los mensajes que se vienen escuchando, pero en formato de video.

P: Si me permite, no lo vi novedoso. Es bastante tradicional.

I: Coincido. Es más, me hizo acordar a uno que le armaron a (Juan) Schiaretti cuando se lanzó como candidato. O no sé si no era uno de (Martín) Llaryora cuando se lanzó por la gobernación. Como sea, esto de mostrar a todos los sectores de la sociedad que están pendientes de la elección ya se ha visto.

P: Imagino que no será el último.

I: Imagina bien. Se vienen más, algunos bien puntuales, presentando al equipo y propuestas. Podría decirse que la campaña recién arranca, aunque queden semanas.