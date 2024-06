Antes de que Francos diera el OK en público para que la autopista 19 se provincialice y la ejecute Llaryora, el karinista Bornoroni había dicho que una ruta no es prioridad cuando no tenes para el transporte. El ala mileísta, versión Pettovello, ya le había dado otro “no” al llaryorismo por cuestiones básicas como el transporte. Juez vuelve a Olivos.