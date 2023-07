Por qué Schiaretti cree que tiene mejores chances que De la Sota 2015

Por Bettina Marengo

Un escenario nacional mejor que el que tuvo José Manuel de la Sota cuando disputó las PASO con Sergio Massa en 2015. Eso ven para estas elecciones primarias en el entorno del gobernador Juan Schiaretti en relación a su precandidatura presidencial por el espacio Hacemos por Nuestro País, en las que juega solo. Es decir, de entrada pasa a generales si el 13 de agosto llega al 1,5 de los votos válidos, sin necesidad de ganarle a nadie.

El precandidato estará una semana en Nueva York, donde participará del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, y se reunirá con empresarios. A su vuelta lo espera el tramo denso de la campaña, que tendrá foco en Córdoba. Pero también tientan las provincias del Norte y de Cuyo, aunque de mucha menor cantidad de votos. El cordobesismo entiende que hay influencia de Córdoba como primera frontera de estas provincias en turismo y en comercio y asegura que el nivel de conocimiento de Schiaretti es importante.

La lectura es que hace ocho años, De la Sota se enfrentó a fuerzas ascendentes o muy consolidadas tanto en su propia interna en el espacio UNA creado ad hoc, como en el resto de lso partidos políticos. Mauricio Macri, luego ganador en el balotaje, era un candidato potente de una alianza política que generaba grandes expectativas. Daniel Scioli venía de un oficialismo que finalizó los ocho años de Cristina Kirchner con buenos números de aprobación. Y el propio Massa estaba en pleno proceso de instalación nacional, y de hecho los 20 puntos con que quedó en octubre del 2015 le permitieron armar un bloque sustancioso en el Congreso desde el cual relacionarse con los grandes. Con ese escenario, el fallecido exgobernador ganó la interna en Córdoba con 33 de los más de 38 puntos que sacó UNA. A nivel nacional, perdió.

Pese a que las encuestas no lo ubican arriba de los 3 o 4 puntos nacionales, el schiarettismo ve a su candidato con entorno favorable para hacer un buen papel en las PASO. El domingo se conoció una encuesta de Zubán Córdoba que le da 3,5% de intención de voto nacional, de los cuales 0,7 son de provincia de Buenos Aires y 2,5 son de Córdoba, lo que constituye una elección de 25 puntos en esta provincia. En el oficialismo provincial quieren más. Aspiran a ganar las PASO en Córdoba con unos 30 puntos para asegurarse tres diputados nacionales.

El análisis en Hacemos por el País es que en Juntos por el Cambio la pelea trasciende la esperable puja por la candidatura y que las relaciones entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta están tan mal que es posible pensar que los votos del perdedor de la interna no se transferirán al ganador. Al menos en Córdoba, el schiarettismo no duda de que si Bullrich se impone, el larretismo buscará favorecer a Schiaretti, con quien intentó hacer un frente de frentes para enfrentar el peronismo nacional/cristinismo. Y al revés, también. Por el lado de Unión por la Patria, se sabe que Schiaretti no tiene la mejor relación con Massa. De la Sota la construyó por necesidades mutuas, pero no así el actual gobernador, aunque en algún momento coincidieron en ese cuasi armado alternativo del 2019. Para el cordobesismo, es “inexplicable” que un ministro de Economía con tasas de inflación como las que hay sea el candidato del oficialismo. Está claro que a Schiaretti le hubiera convenido que un K puro, tipo Wado de Pedro o Axel Kicillof, encabezaran la fórmula presidencial, y no un exponente del andarivel del medio como el tigrense, que caza en el mismo coto que el jefe del Panal. Igual, le ven muy mal pronóstico a la oferta del gobierno nacional, no solo en Córdoba, donde creen que no pasará los ocho puntos en la interna, sino en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Schiaretti cree que el PJ pierde la Casa Rosada, y que su PJ, el cordobés, quedará en pie por el triunfo de Llaryora y por el bloque de parlamentarios que conducirá a partir del 10 de diciembre. Massa, según dejaron trascender dirigentes que integran su mesa provincial, quiere 15 en el distrito meditérraneo. Eso es lo que sacó Daniel Scioli en las Paso del 2015. Con respecto a Javier Milei, el fenómeno de extrema derecha que preocupó a Schiaretti por su nivel de intención de voto en Córdoba y porque le disputaba a él mismo, los oficialistas en principio observan un desgranamiento de su voto, o una base de voto joven que luego es poco afecta a ir a votar. Habrá que ver qué pasa cuando aparezca la reconocible cara de Milei en las boletas partidarias del cuarto oscuro.

En relación a las boletas, al cierre de esta nota de hoy se conocerán los originales de la que llevará a Schiaretti y Florencio Randazzo como precandidatos a gobernador y vice y José Antonio Romero Feris, exgobernador de Corrientes del Partido Autonomista Nacional (PAN), como candidato al Parlasur en la elección por distrito único. La presentación se hace al filo del plazo, que vence el 14, pero antes hubo que oscurecer el color celeste del logo porque se parecía al celeste de Unión por la Patria: quedó un toque más azul. Los colores elegidos para la boleta, que lleva la imagen de Schiaretti y de Randazzo, son los del oficialismo provincial. Luego de los tramos nacionales siguen los distritales: precandidatos para el Parlasur regional, encabezado en Córdoba por el legislador Francisco Fortuna, y de Diputados nacionales, que lleva a Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brugge como precandidatos. En algunas provincias, se agregan los senadores.