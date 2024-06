El PJ-núcleo apuesta a limitar el ascenso de los foráneos

Si gana Parodi, la UCR tendrá el control de la capital alterna y el PJ quedará raspado, pero también puede haber consecuencias puertas adentro del centenario partido. Ferrer no será el intendente con el mayor territorio, Prunotto perdería un aliado como Juan Jure, Evolución tendrá otro referente con peso en Córdoba y todos apuntarán a la disputa en la Capital.

La proyección nacional del ex gobernador interpela a un PJ Capital en el que Vigo jamás dejó de ser la referencia. Al calor de la expectativa que genera el juego de Schiaretti en 2025 y 2027, el viguismo arma una hoja de ruta para recuperar fuerzas (y jugadores) de cara a las Legislativas.

Álvarez Rivero preside la comisión de Trabajo y Previsión Social que es clave para el tratamiento de la movilidad jubilatoria que Milei promete vetar. Vigo, entre el voto en general y las objeciones en particular. Juez con traje oficialista aunque dice que no vende lo que no le pertenece.