Por Gabriel Silva

La relevancia que le puso desde el minuto uno el Gobierno nacional a la Ley Bases ayuda a entender lo trascendental de la semana que concluye para la gestión de Javier Milei. Por diversos motivos, el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel en los últimos minutos de un tenso miércoles le dieron a la administración libertaria la herramienta más importante y la que persiguió con fuerzas en esta media docena de meses en el poder.

Por narrativa, épica, gobernabilidad, pero más aún por tratarse de una fuerte señal del sistema -la casta, en jerga libertaria- el Gobierno celebra la primera victoria legislativa y política. Las económicas, en términos de macro, un cuestionado superávit y el descenso de los índices inflacionarios eran números que le sonreían hace rato a esta gestión y los que le permitían aferrarse a las banderas del déficit cero.

De hecho, el 4,2% de mayo que se conoció ayer, no sólo se transformó en la inflación más baja en dos años, sino que le sirvió a Milei para enhebrar una semana de buenas noticias.

Más allá de ello, hasta el miércoles la negociación con la política el asunto estaba en un lodazal. Ya sea por la contundencia y la dureza en cada uno de los términos, como cuando Milei llamó ensobrados, degenerados fiscales y hasta fabricantes de pobres a los integrantes del Congreso, como así también por la falta de pericia en una parte sensible de la botonera libertaria que son los acuerdos.

Hasta la llegada a la jefatura de Gabinete de Guillermo Francos, el engranaje entre Casa Rosada y el Congreso no funcionó. El Golden boy Santiago Caputo destila su verborragia en redes al compás de su misterioso silencio oficial, el eyectado Nicolás Posse nunca tuvo uñas para la gestión -o se las quiso dejar demasiado largas- y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no corta el cordón umbilical con Lule y Karina, por lo que resultaba central el desembarco de un empoderado Francos.

El veterano funcionario achicó con los gobernadores, descomprimió la tensión entre los hermanos Milei y el Senado, al punto que nadie creía el miércoles en un desmarque de Villarruel a lo Cobos y el “pobre jamoncito” quedará como una frase de archivo. Aunque a mano.

Por lo que, del elenco libertario los grandes ganadores fueron Milei, Villarruel y Francos. Y en menor medida, el ministro Luis Caputo que destrabó en simultáneo el swap con China.

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora reconfiguró su relación con Casa Rosada. Al Instagram en el que ya tenía fotos con Francos, le sumó la de ‘Toto’ Caputo y de ambos consiguió oxígeno financiero y obras en una semana crucial.

La autonomía del cordobés, con referencia geográfica en la Región Centro, pero con independencia del resto de los bloques políticos de los gobernadores, le permitió al hombre de San Francisco negociar directo y retomar el vínculo con su electorado que sigue respaldando sin grises a Milei.

Y con el resultado puesto, el gesto del Pacto de Mayo en plena turbulencia del gobierno libertario rindió sus frutos y hasta sirvió como plafón de la media sanción que faltaba de Ley Bases.

Además, la presencia del diputado Gabriel Bornoroni en la reunión con Francos fue un fuerte guiño político del jefe de ministros al libertario cordobés, hoy el hombre de máxima confianza de El Jefe en Córdoba, aunque le sirvió al llaryorismo como dique de contención a la ansiedad de acercamiento que observan de Juez a La Libertad Avanza.

No obstante, el senador fue otro de los ganadores. Sin foto a solas con Milei, tal vez no la necesita para blandir el vínculo directo antes y después de cada negociación trascendental, se transformó en la persona con la que el libertario se arrima lo justo y necesario. Quizás, ambos sepan que ese medido acercamiento sea el suficiente como para no exponerse a un futuro imprevisible.