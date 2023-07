Cruces de Izquierda

La polémica menos esperada estalló entre las dos precandidatas presidenciales de Izquierda. Los detalles, en voz de un dirigente del Nuevos Mas de Córdoba.

Dirigente: Alto bardo se armó ayer.

Periodista: Algo vi en Twitter. Cuente.

D.: Resulta que Myriam Bregman, precandidata presidencial del Frente de Izquierda (FIT), habló en un tuit sobre la "paridad de género en la oferta electoral de las PASO” y dijo: "Solo hay dos mujeres candidatas a la presidencia entre las alianzas más importantes: Bullrich y Bregman". Y bueno, ¡chan! Se armó lío.

P.: Me lo imagino.

D.: La cosa siguió con una respuesta inmediata de Manuela Castañeira, precandidata del Nuevos Mas: “Myriam. ¿Te parece? ¿En serio? Favorecer a Bullrich tratando de ocultar la candidatura de otra mujer de izquierda. Y encima después de que no hiciste nada para que haya unidad en la izquierda", dijo y luego finalizó: "Besos de Manuela Castañeira la precandidata a Presidenta por la lista 13, el Nuevo MAS".

P.: Está claro que las internas no son patrimonio exclusivo de una sola fuerza, ¿no?

D.: Para nada. Y acá en Córdoba la que también se subió a la moto fue Julia Di Santi que no se la dejó pasar: “Que feito de tu parte Myriam Bregman negar a Manuela Castañeira candidata a presidenta, luchadora referente del movimiento de mujeres y la diversidad. Nombrarla a Bullrich que es antiderechos y no nombrar a Manu. ¿De qué lado estás Myriam?”.

Vuelve el Club Natación Suquía

El periodista conversaba con su informante municipal. Le preguntaba, como de costumbre, por la campaña. En un paréntesis de esa charla, le contó una novedad de la seccional 5ta.

Informante Municipal: Ya sé que a usted lo que le interesa es la campaña, pero le hago un paréntesis… ¿se acuerda que el año pasado Santiago Gómez, director del CPC San Vicente, había lanzado una iniciativa para recuperar el Club Natación Suquía, de Barrio San Vicente?

Periodista: Recuerdo que el tema se figuraba bastante complicado, porque el club había ido a la quiebra… de hecho si no me equivoco se hizo una asamblea de socios para ver qué se podía hacer y demás… Pero no seguí más el tema, ¿qué pasó?

I.M.: Bueno, salió todo bien. Al final el club se salva. Y a partir de la articulación público-privada, una empresa lo va a recuperar y lo va a convertir en un centro de alto rendimiento.

P.: ¿En serio?

I.M.: Así cómo lo escucha…

P.: Qué bueno… es casi una obra más para inaugurar en campaña…

I.M.: Ja, ja… usted a todo lo ve como campaña.

P.: Por favor… nada que pase o se anuncie en campaña no tiene que ver con la campaña…

Conversatorio con Llaryora

El gobernador electo Martin Llaryora no pierde una oportunidad para fortalecer la campaña de Daniel Passerini, el candidato a intendente de Hacemos Unidos por Córdoba.

Informante: El lunes que viene, a cuatro días de las elecciones en la Capital, Llaryora vuelve a la Fundación Mediterránea.

Alfil: Estuvo no hace mucho, con Passerini.

Informante: Esta vez es un conversatorio con los socios de la entidad que acaba de cumplir 45 años. Lo hará en su carácter de gobernador electo pero claro, seguramente hablará de lo importante que es que Provincia y Capital trabajen en equipo.

Alfil: Es una de las principales líneas de campaña del oficialismo. ¿Cuándo es la charla?

Informante: El 17 de julio a las 16,45 horas, en un coqueto hotel que Luis Juez supo usar bastante para sus eventos.

Denuncia de mujeres JpC por violencia de género

Mujeres de Juntos por el Cambio enviaron una carta abierta al viceintendente Daniel Passerini, además candidato del oficialismo para la elección del domingo 23 por la sucesión de Martín Llaryora, en la que formularon un llamado de atención por un caso de violencia de género que involucra a un concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, según le contó una de ellas al periodista.

Mujer aliancista: La carta ya tiene más de doscientas adhesiones, advierte de un “encubrimiento de denuncias por razones electorales” y le reclama a Passerini que aparte de su cargo al concejal aludido, al menos hasta que se aclare lo ocurrido.

Periodista: Cuénteme a qué se refiere.

M.A.: En mayo, fue presentada una denuncia penal contra un concejal peronista por parte de una mujer que, además, dijo que otras eran también víctimas y temían por su seguridad y empleo. El lunes pasado, la presidente de la Comisión de Género, Alicia Migliore, le envió una nota a Passerini solicitándole que arbitrara los medios para propiciar que el concejal se presentara a fin de informar sobre los avances del proceso penal en su contra. A ello se sumaron varias reuniones de representantes del interbloque con el viceintendente para pedirle “pronta intervención” en el caso. La nota, le leo, indica que “hasta el día de hoy no hay respuesta del Concejo. Nos estremecemos con lo que ocurre en Chaco y dejamos de ver las similitudes de los casos que rodean al poder político de Córdoba en los que todo el oficialismo calla”. Y agregaron: “Callar, omitir, es ser cómplices. Es permitir que los violentos, en este caso privilegiados, sigan viviendo libres, mientras las mujeres sufren a escondidas día a día la violencia y continúan viviendo con temor. Si nuestros funcionarios hacen silencio, ¿qué podemos esperar del resto? Quiénes deben velar por nuestros derechos, desde el silencio, se convierten en cómplices de la violencia”. “Repudiamos la pasividad e inacción de Daniel Passerini y lo interpelamos a que intervenga y tome medidas contra su concejal a los fines de proteger a la denunciante y no seguir reproduciendo la violencia de género. Córdoba merece una ciudad libre de violencias y dirigentes políticos que no sean cómplices”, completó la nota.