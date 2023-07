21 municipios votan el 23J: primer gran test post comicios provinciales

El 23 de julio no solo se vota en Córdoba Capital. Hay elecciones en una veintena de Intendencias y comunas que despegaron sus fechas de los comicios provinciales. Entre las más importantes, General Deheza, en el departamento Juárez Celman, y Embalse, en Calamuchita. En ambos departamentos Hacemos Unidos por Córdoba perdió el legislador departamental el 25 de junio: Fabio Gauschino en el primer caso y Claudio Chavero en el segundo. Se trata de la primera fecha con varias elecciones locales luego del triunfo provincial del oficialista Martin Llaryora, que se consagró sucesor de Juan Schiaretti con una clara victoria en Capital pero con derrotas en la mitad de los departamentos y en varias localidades del interior.

Ese domingo se vota en Calmayo (Calamuchita), San Marcos Sierras (Cruz del Eje), Mataldi, Nicolás Bruzone y Villa Valeria (General Roca), Olivares (comuna de Ischilin), Serrano (Sáenz Peña), Los Cisnes y Reducción (Juárez Celman), Cerro Colorado (Río Seco), Toro Pujio (San Justo), La Paisanita, Rafael García (comuna), Los Aromos y Villa Parque Santa Ana (Santa María), Pampayasta Norte (Tercero Arriba) y El Rodeo (Tulumba).

Las expectativas del schiarettismo/llaryorismo están puestas en Capital, con la candidatura del viceintendente, el peronista Daniel Passerini, y en General Deheza, donde Hacemos Unidos por Córdoba impulsa a Leonardo De Dominici. En las tierras de la aceitera de Roberto Urquía, el actual intendente Franco Morra lleva a Oscar Flores con Alternativa Vecinal. El PJ festejaría con cualquiera de estos dos candidatos, pero el voto oficialistafrendly dividido, como se ha visto en otros casos este mismo año, vg La Calera o Coronel Moldes, siempre es un riesgo. La UCR impulsa a Susana Bertero. Aunque se sabe que se vota diferente lo provincial de local, valga el dato: en esta ciudad, el 25J para gobernador ganó Juntos por el Cambio con la candidatura de Luis Juez.

Donde el PJ va dividido y Juntos por el Cambio tiene chances de hacerse de un municipio es en la localidad de Embalse. El oficialismo local postula el regreso a la intendencia del caudillo de la región Carlos Alesandri, actual legislador departamental de Hacemos por Córdoba y padre del intendente Federico Alesandri, quien fue candidato a gobernador del espacio Creo en Cordoba, ex Frente de Todos, con una mala elección el 25 de junio. Saco el 2,4% de los votos que le alcanzaron para convertirse en legislador provincial. Alesandri padre van con ese mismo sello.

Enfrentado con el clan Alesandri, el peronismo provincial armó una lista propia con Mario Rivarola como candidato a intendente. Por Juntos por el Cambio se presenta Alejandro Vives. Como se dijo arriba, la derrota departamental tanto de Hacemos Unidos como de Creo en Córdoba insufló de expectativas al espacio amarillo.

No fue la única pérdida justicialista en esa región. En elecciones celebradas hace algunas semanas, Hacemos Unidos por Córdoba perdió el municipio de Santa Rosa de Calamuchita, el más importante del departamento, frente al médico radical Eduardo “Tata” Martín, que se presentó con Juntos por el Cambio. El intendente Chavero,a la sazón presidente del PJ departamental, no pudo retener el gobierno con su delfín Daniel Layus. También perdieron Ricardo Scoles en Villa del Dique, Oscar Musumeci en Villa Yacanto y Danilo Graziano en Villa Quillinzo. En San Agustín, cabecera departamental ganó Juntos por el Cambio el 25J: el intendente Iván Ortega llevó como candidato a su hermano Cristian y no pudo retener. Con un PJ con particularidades como el del Punilla, los resultados locales y departamentales posiblemente marquen una reconfiguración del peronismo de la zona, con distintas características si Alesandri padre pierde también en su pago chico. Hay que recordar que los intendentes mencionados arriba fueron los impulsores de Encuentro Calamuchitano, un espacio impulsado desde sectores del Panal para limitar al veterano dirigente que es el titular de la Comunidad Regional.

Lo que pone en juego HUxC

Además de Capital y las ciudades del interior mencionadas, el oficialismo pone en juego unos diez de los veinte municipios que eligen autoridades: Calmayo, San Marcos Sierras, Nicolas Bruzone, Villa Valeria, Los Cisnes, Reducción, Rafael García, Parque Santa Ana, Pampayasta Norte y El Rodeo