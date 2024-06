Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Los “trapitos al sol”

La periodista recibía un mensaje del informante sobre recientes declaraciones de Gabriel Abrile en los que reaviva la polémica por la interna radical del año pasado. En diálogo con el programa Sin Libreto, el concejal electo de Primero Río Cuarto recordó que él no quiso que se dirima a través de una interna: “Estoy convencido de que eso tuvo que ver con el resultado final”, señaló.

Informante: Parece que ya sacaron algunos trapitos al sol los radicales. Bueno, nada que no hayamos escuchado antes pero es interesante ver cómo se reaviva nuevamente el tema de la interna. Abrile había dicho en varias oportunidades que le parecía “totalmente inoportuna”. Por la fecha que se eligió, antes de las elecciones nacionales, pero también porque pensó que no tenía que concretarse esa instancia

Periodista: ¿Me cree si le digo que tuve esta charla con un radical hace unos días? Me decía que si Parodi no ganaba, seguro los detractores de la interna iban a recordar esto. Ya está pasando.

I: Creo que esta es solo la punta del iceberg. Debe haber muchas cuestiones que aún no trascienden pero se imaginará las cosas que habrá en algunos grupos de Whatsapp. Por otro lado, entiendo que Abrile asumiría. Lo digo porque entiendo que había algunas dudas al respecto.

P: Sí, hasta ayer se deslizaban otras posibilidades pero bueno. Interesante ver cómo se va a configurar este Concejo y si Abrile logra consolidar un buen liderazgo en el bloque opositor. Calculo que será el jefe del bloque.

I: Sería lo natural por el lugar que tuvo en la lista. En fin, las heridas de la interna no terminaron de cicatrizar. Insisto: no hemos visto todo aún…

La foto De Rivas - Parodi

El informante llegaba a la cronista sobre el cierre de esta edición, con una foto publicada en las redes sociales del intendente electo, Guillermo De Rivas. En la imagen se lo ve reunido en su casa junto al ex candidato a intendente de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi. “Gonzalo vino a conversar y a ponerse a disposición para construir un Río Cuarto mejor. Celebro este encuentro y le agradezco su compromiso para con los vecinos de la ciudad”, dijo De Rivas en su posteo.

Informante: Mire esta foto. Va a dar mucho de qué hablar (envía imagen).

Periodista: Por lo que veo en los comentarios, mucha gente lo está tomando bien. Al menos como un gesto.

I: Obvio. Algo que no debería parecernos raro. Aún así, le voy a pinchar un poquito el globo a aquellos que creen que todo es color de rosas.

P: A ver…

I: Le aclaro que no estoy negando que Guillermo es un hombre conciliador, de buen diálogo con todos los sectores. Ahora, buenísima la foto y la apertura al diálogo pero a los dos segundos me di cuenta de que también hay una disputa en puerta: la Defensoría del Pueblo. No sé qué onda esta reunión en particular pero ¿y si el “Pampa” (como apodan a Parodi) está haciendo buena letra para eso? La tiro nomás.

P: Me parece que es algo pronto para decir eso pero todo puede ser. Habrá que ver si este gesto de diálogo se ve también con otros espacios.

I: Yo me tomo la licencia de ponerlo en duda. Al defensor lo elige el Concejo Deliberante y será el que el oficialismo elija, más algún consenso que puedan lograr con otro bloque. Veremos qué ocurre en los próximos días pero no suena descabellado, ¿no?

¿Perrone en el Partido Cordobés?

El periodista compartía una charla con el dirigente peronista.

Periodista: ¿Ya se recuperó de los festejos?

Dirigente: Casi de inmediato. El laburo no nos deja lugar para tomarnos el día. Y la rosca tampoco (risas). Pero, me levanté con una grata noticia.

P: ¿Se ganó algo?

D: (Risas) No, pero me di cuenta que a los ganadores los siguen siempre. Por más que los colores tiren, siempre es más importante ir en busca de resultados. Le digo porque el Partido Cordobés es algo real y ya se va a empezar a ver cómo todo se acomoda en favor nuestro.

P: Estoy perdido. Vaya al grano.

D: Lo escuché dar una nota al intendente de Coronel Baigorria, Walter Perrone. Felicitó a Guillermo (De Rivas) y dijo que van a trabajar juntos. Se lo escuchaba bastante contento.

P: Bueno, ya venían coordinando acciones como parte del Ente Metropolitano al que incluyeron a Baigorria. ¿Usted dice que se suma al espacio?

D: No sé, pero me parece que ganas no le faltan. Me sorprende porque es muy amigo de Gonzalo Parodi y toda la gente que trabaja con él. Pero, bueno, se ve que es más fácil entenderse entre intendentes que entre correligionarios (risas).

P: Cómo anda don chicanas (risas).

D: Se vienen cositas. Estamos inaugurando una verdadera etapa nueva de la política en Río Cuarto. El que no la quiera ver, se queda fuera de todo. La mayoría lo entiende.

Ofrecimiento a la CGT

El informante le compartía al periodista una conversación que escuchó al pasar.

Informante: De chico me decían orejón, pero me sirvió para estar atento y escuchar todo lo que pasa alrededor. ¿Y sabe de qué me enteré gracias a eso?

Periodista: ¿De qué?

I: Recién pasaba por una oficina y escuché que algunos dirigentes de la CGT están por cobrarse el apoyo que le dieron a Guillermo De Rivas.

P: ¿Y cómo sería eso?

I: Ya hablan de cargos. Lo fácil sería pensar que alguno terminará asumiendo en la Secretaría de Trabajo, como pasó con Ivan Rozzi. Pero dicen que pueden terminar ubicándolos en algún otro lugar. Así que esté atento…

P: ¿Y le dijeron qué nombre?

I: Ricardo Tosto… ¡No, mentira! Si estaba con Adriana Nazario él (risas). Yo me fijaría más por el lado de AGEC…a ver si me entiende

P: ¿José Luis Oberto? ¿Suena?

I: Es lo que llegó a mis oídos, así que téngalo en cuenta. Lo escuché en la prensa a uno de los secretarios del triunvirato decir que él también estaba con ganas de meterse.

P: ¿Quién?

I: Ariel Peralta. No me sorprendería que también forme parte de estos acuerdos. Fue uno de los que lo apoyó a De Rivas. Estaba en los festejos del viernes, subido al escenario como un ganador más. A lo mejor…

“Sí estuvieron”

El dirigente peronista se acercaba al periodista con una aclaración.

I: Le digo, va a tener que hacer fe de erratas en su Enroque.

P: ¿Qué hice mal ahora?

I: No sé si usted, pero el que le tiró data, seguro. Es por lo que escribió de los hermanos Dova ausentes en el acto de Guillermo De Rivas.

P: ¿Y ahora qué?

I: Que estaban. Los dos. Es más, lo vi a Mauricio (Dova) y estuve cerca suyo, así que doy fe.

P: Pucha. Y eso que lo chequee con varias fuentes. Se ve que algunos querían vender lo mismo.

I: Es que estaba bastante retraído, atrás de todo. Es verdad que después no se lo vio entusiasmado por las redes sociales. Pero, bueno…me parece justo contarle la verdad.