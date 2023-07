Córdoba lidera el ranking de responsabilidad fiscal

Córdoba y Entre Ríos ocupan el primer grupo al registrar un alto cumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). En el último puesto se ubica la provincia de Chubut al no cumplir con ninguno de los requisitos. San Luis y La Pampa no están incluidas porque no adhierieron a la norma.

El informe de la ASAP es un monitoreo realizado para medir el cumplimiento de la ley 25.917 que en su artículo 7 indica que las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) deberán publicar en su web el presupuesto anual; las proyecciones del presupuesto plurianual; la cuenta anual de inversión; la información trimestral de la ejecución presupuestaria; del gasto clasificado según finalidad y función, del stock de deuda pública, entre otros puntos.

El monitoreo se realizó al finalizar marzo último y arrojó los siguientes resultados:

-Las provincias incluidas en el Grupo I, calificadas como de cumplimiento estricto, fueron Córdoba y Entre Ríos, ambas con un índice de 100 puntos. Se destacan por haber presentado toda la información requerida por la ley dentro de los plazos establecidos.

-El Grupo II está formado por jurisdicciones con un alto cumplimiento, aunque no expongan la totalidad de planillas exigidas por la LRF, con puntajes entre 90 y 80 puntos. Este grupo incluye a Catamarca, La Rioja, Misiones, Neuquén, San Juan, Formosa, Mendoza, Río Negro, Salta y Tucumán.

Todas estas provincias han publicado el presupuesto 2023 y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento de la Administración Pública Provincial a diciembre de 2022 son los ítems que poseen mayor relevancia y además presentaron las planillas correspondientes al Stock de la Deuda, mientras que los restantes requisitos presentaron demoras u omisiones.

-El Grupo III abarca a las provincias con un cumplimiento intermedio (puntajes que oscilan entre 75 y 55 puntos), y comprende a CABA, Corrientes, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Jujuy, Santa Fe y Buenos Aires. Se caracteriza por incluir información sobre el Presupuesto 2023 en todos los casos y, con un semestre de rezago, la Cuenta AIF.

-El Grupo IV corresponde a un nivel de cumplimiento bajo, y está constituido únicamente por la provincia de Santa Cruz. Esta jurisdicción cumple solamente con el requisito de publicar el Presupuesto 2023, alcanzando un puntaje de 35 puntos. En cuanto al resto de la información, Santa Cruz publica en su sitio web información sobre la Cuenta AIF y del Stock de Deuda, aunque con datos que tienen más de seis meses de antigüedad.

-Por último, el Grupo V representa un cumplimiento nulo, ya que las provincias incluidas no cumplen con ninguno de los requisitos establecidos. La única jurisdicción con esta característica fue Chubut.

Si la comparación de los datos se hace con septiembre 2022, el puntaje promedio de las 22 provincias que se consideran pasó de 72,7 a 73,6 puntos. Hubo seis que mejoraron su calificación, siete que la mantuvieron y nueve que empeoraron. Las diferencias positivas más significativas son las de Catamarca, Misiones y Tierra del Fuego, con mejoras considerablemente altas, +55 a +40 puntos. Corrientes, La Rioja y Río Negro también experimentaron incrementos, que oscilaron entre +5 y +20 puntos. Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Salta y San Juan expusieron el mismo resultado que en el informe pasado. Santa Fe fue la provincia que mostró el mayor retroceso (-35 puntos), ya que aunque cumple habitualmente con los requisitos en tiempo y forma, en esta ocasión superó los plazos establecidos.

Respecto de marzo del 2022 el resultado general fue peor, pasó de 73,9 a 73,6 puntos: seis provincias mejoraron su desempeño, mientras que ocho no tuvieron modificaciones y ocho empeoraron. Entre las que acrecentaron su puntuación se destaca Misiones (+30 puntos), que redujo la demora en la publicación de la información y llegó al segundo grupo de mayor cumplimiento. Catamarca y La Rioja también incrementaron en 25 puntos, mientras que el resto osciló entre +5 y +20 puntos.