Por Gabriel Marclé

Son las últimas horas para la gestión de Juan Manuel Llamosas, pero desde el domingo 23 de junio que se vive el día cero de la era que comandará Guillermo De Rivas en el Palacio de Mójica. El intendente electo se encuentra cerrando todos los detalles previos a lo que será su asunción al frente del Gobierno municipal, pero también las designaciones que realizará el día después para conformar su gabinete de impronta propia. Según lo adelantó en la previa al acto del martes, “se viene una etapa de dialogo” para la ciudad.

La antesala de lo que comenzará desde este lunes en la asunción de nuevos concejales sucedió el viernes en el Teatrino de Trapalanda, donde se llevó a cabo la entrega de diplomas a autoridades electas. Con la vicegobernadora Myriam Prunotto entre los presentes, De Rivas tuvo el primer hito oficial tras su victoria en las urnas y empezó a saborear lo que se concretará mañana en el Teatro Municipal. Allí también se esperan importantes presencias del tablero político provincial: el gobernador Martín Llaryora podría participar del importante acto, tal como lo hiciera ocho años atrás para el inicio de la era Llamosas, en aquel momento como vicegobernador. Pero hay un invitado especial que ya confirmó presencia: el peronismo.

Son días de mucho trabajo “para adentro” en la vida de Guillermo De Rivas y los detalles del nuevo Gobierno que comandará desde el 2 de julio quedan para algunos pocos. Lo que sí se empezó a conocer es qué características tendrá la asunción del martes. Más allá de lo protocolar, el primer discurso del intendente y el marco institucional, los adelantos que recibió Alfil hablan de una fuerte presencia de las bases peronistas. La bandería, los cánticos y los dedos en V ocuparán una parte importante del acto inaugural de esta era para inaugurar la gestión “con una mística renovada”, según relató una voz del entorno derivista.

Al contrario de lo que expresaron gran parte de los dirigentes provinciales de Hacemos Unidos, que evitan hablar de peronismo para reemplazarlo por Partido Cordobés, la militancia riocuartense del PJ tendrá un reconocimiento por su papel destacado en la campaña. Mientras los números hablaban de diferencias cortas y hasta de ventajas para el radicalismo, las bases salieron a militar “más que nunca” a su candidato. Si bien se habló de la influencia que tuvo la voz de mando del gobernador, sin el trabajo territorial que guiaron los dirigentes del peronismo riocuartense no hubiese habido celebración. Y eso se verá este martes, según avisan quienes han podido acceder al armado del acto en el Teatro. “No nos avergüenza sabernos peronistas y celebrarlo”, indicó una fuente del Gobierno que asumirá mañana.

Gabinete en incógnita

El armado del gabinete que acompañará a De Rivas se caracteriza por el marcadísimo hermetismo en el que se está desarrollando. Más allá de los adelantos de Alfil sobre la probable continuidad de funcionarios como Pablo Antonetti (asumirá como concejal hoy, pero luego podría seguir al frente de Economía), Martín Cantoro, Karing Bogni, entre otros; los voceros de la nueva gestión no responden a las consultas, órdenes del intendente electo. Aun así, surgen algunas novedades que se conocerá el miércoles por la mañana, cuando asuman los primeros secretarios -los de base- de un equipo que se armará “de a poco”.

En sí, lo que primaría en la confección del equipo derivista es la tendencia a mejorar y potenciar lo que haga falta, pero mantener lo que funcionó bien. Por eso se habla de “continuidad” en las que podrían considerarse valores de los ocho años llamosistas, como ocurre en Economía y Obras Públicas. La intención es no romper la dinámica que marco el éxito de la gestión anterior, aunque también se erige la intención de gobernar con impronta propia, algo que se verá reflejado en enroques y novedades de nuevas carteras.

En ese sentido, Alfil pudo confirmar que, más allá de los viejos conocidos del llamosismo, el miércoles asumirán algunos nombres que no estaban en lista. ¿Sorprenderán? Tal vez eso explique el hermetismo. Por otro lado, hay fuertes rumores de que la secretaría de Obras Públicas y la de Servicios Públicos se unificarán (¿con Cantoro a cargo?). Además, se habla de la creación de una nueva Secretaría, aunque todavía no se conoce a qué estará dedicada (sonaba Innovación o Agroindustria, aunque también se traspasaría lo realizado en el ex Edecom a una cartera propia). Por lo pronto, en los pasillos del Palacio de Mójica ya se habla de las transiciones en cada área y las repercusiones que pueda tener la salida de funcionarios que concluirán sus funciones con la salida de Llamosas.