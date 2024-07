Por Bettina Marengo

El ex gobernador Juan Schiaretti y su sucesor, Martín Llaryora, eligieron la foto del abrazo de Perón y Balbín para recordar en sus redes sociales al creador del Partido Justicialista en los 50 años de su muerte. No es un dato menor porque se trata del Perón del 72, el de la vuelta al país tras los 18 años de exilio post golpe de Estado del 55, etapa donde el fallecido general tuvo un proyecto conciliador con la oposición y porque el gesto con el viejo caudillo radical un espejo donde el cordobesismo puede mirarse tranquilo en esto de construir el “partido cordobés”. En esa línea, el acto que organizó el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof en la Quinta San Vicente de la provincia de Buenos Aires, que fue la residencia de Juan Perón y Evita, y luego de la presidenta María Estela Martínez de Perón, contó con las presencias del PJ que Llaryora y Schiaretti quieren tener alejadas y que prefieren ver amalgamadas entre ellas. Por ejemplo, estuvo el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, en un gesto de unidad del peronismo bonaerense en medio de la tensión entre Kicillof y el camporismo. También dijeron presente la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, del sector de Máximo, el gobernador riojano Ricardo Quintela, uno de los oradores junto al mandatario anfitrión, y la senadora por Catamarca, Lucía Corpacci, entre otros legisladores nacionales y dirigentes de diferentes procedencias. En cambio, no estuvo presente el último candidato presidencial peronista, Sergio Massa, que tiene el Frente Renovador como sello propio.

Evitar quedar políticamente cerca del acto central en San Vicente fue una de las razones por las que el oficialismo cordobés no quiso recordar al creador del movimiento justicialista más que con una misa en el neutro territorio de la Capital, cuando habitualmente los homenajes a Perón se hacían en la iglesia Santo Domingo. En Buenos Aires, Kicillof abundó en críticas al presidente Javier Milei y confirmó que no irá al acto de Tucumán donde se firmará el famoso “pacto de mayo”, evento al cual Llaryora confirmó que asistirá. “El mismo presidente que ataca al federalismo es el que volvió a lanzar en estos días una invitación al Pacto de Mayo, que ya dijimos: ni es un pacto porque requeriría un acuerdo entre las partes, ni es de mayo porque se le escapó el mes”, sostuvo Kicillof y convocó a sus pares, en la figura de Quintela, a pelear por los fondos de las provincias.

Los planes del cordobesismo pasan por otro lado. Schiaretti irá el 16 de julio al acto que organiza el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba por el aniversario 30 del atentado terrorista contra la AMIA, que se produjo el 18 de julio de 1994. Llaryora participó la semana pasada, junto a otros gobernadores, del inicio de las ceremonias de homenaje a las víctimas realizada en la sede de Pasteur 633 de CABA, de modo que se trata de una posición política sobre el hecho de los mandamases cordobeses. Para Schiarett significará la vuelta a un escenario político-institucional en esta ciudad. Hasta ahora, con la excepción de la informal inauguración de la estatua de Sonia Torres el 9 de abril en la plazoleta de la Merced, el exmandatario había tenido actividad en el exterior y en Buenos Aires, pero había evitado mostrarse activo dentro de la provincia, y de hecho no fue a Río Cuarto a festejar el triunfo en la Intendencia de Guillermo de Rivas, para quien grabó un mensaje de apoyo. Con esta participación en el Salón de los Pasos Perdidos, donde sería el evento organizado por el TSJ, Schiaretti se asomará por primera vez a la vida pública cordobesa tras el recambio de gobierno del 10 de diciembre pasado. Hace un mes se reunió con Miguel Pichetto en una oficina de Buenos Aires, en una foto su entorno dejó trascender su entorno como parte de una construcción que incluye al peronismo no K pero no se agota en él, y que lo llevaría a una candidatura en las elecciones de medio termino del año que viene y/o a reintentar la candidatura presidencial en 2027.