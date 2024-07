J.C. Maraddón

Hace apenas cinco años, el mundo se preocupaba por las constantes amenazas de una guerra total y por el desmadre del calentamiento global que preanunciaba catástrofes en un futuro próximo. Pero lo que nadie podía imaginarse en ese 2019 era que esa enfermedad muy contagiosa que había tomado por sorpresa a la población china, en pocos meses iba a expandirse hacia el resto del planeta e iba a desatar un cuadro apocalíptico digno de un relato de cine catástrofe, con millones de muertos y una cuarentena casi universal de la que será muy difícil olvidarse para quienes tuvimos que atravesar esa inédita experiencia.

En aquel entonces, había expertos que alertaban acerca del avance en los estudios sobre la inteligencia artificial, pero todavía no había llegado el momento de interesarse por eso, sino por su manifestación previa: los algoritmos de las redes sociales y las plataformas online. Las aterradoras hipótesis de la serie “Black Mirror” eran tan solo el producto de una mente imaginativa y no una cruel realidad como aparentan ser ahora, cuando la posibilidad de que los robots reemplacen el trabajo humano no es una utopía sino un hecho concreto que está sucediendo ante nuestros ojos sin darnos la chance de reaccionar.

Los aprestos bélicos que podían advertirse un lustro atrás, tuvieron su consecuencia cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania se encaminó hacia su escalada fatal en 2022, con ataques y repliegues que todavía persisten y que han puesto a la humanidad otra vez frente a la perspectiva de una Guerra Mundial. Y la eterna disputa entre israelíes y palestinos, que desde el año pasado viene poblando los titulares de los diarios con palabras como “masacre” o “genocidio”, tampoco contribuye a que se pueda apostar con optimismo a que los problemas entre las naciones tenderán a resolverse de una manera racional y serena.

En la música, también se han escenificado cambios a lo largo de este quinquenio. La pandemia asestó un fuerte sacudón a la industria cultural y algunos de los procesos que venían en crecimiento se vieron acelerados o debieron practicar un viraje pronunciado para sostenerse a flote. En Argentina, la nueva generación de artistas urbanos tomó la posta y se mostró muy hábil a la hora de manejarse dentro de las actuales condiciones del mercado, que tal vez se presentan como más hostiles para quienes no son nativos digitales. Varios de los que asomaban como promesas, hoy ofician de consagrados.

Paulo Londra podría ser uno de los que ocupara ese sitial por mérito propio. En 2019, él contaba ya con el disco “Homerun”, en el que figuraban temas como “Adán y Eva” o “Tal vez”, que sonaron sin pausa en todas partes. Además, había grabado “Cuando te besé” junto a Becky G y “Nothing On You” con Ed Sheeran, lo que demostraba el alcance de su llegada internacional. Sin embargo, su desavenencia con el productor colombiano Ovy On The Drums, con quien había firmado un contrato que el cantante consideró abusivo, derivó en un pleito legal que paralizó su carrera por tres años.

Si bien en 2022 publicó un nuevo disco y este año lanzó dos sencillos, recién el pasado fin de semana volvió a los shows en directo, con una actuación en el estadio Santiago Bernabeu de Barcelona que se repetirá hoy en una sala de esa misma ciudad. Los miles de fans que ha reclutado en el globo están pendientes de este regreso a los escenarios de un intérprete que no cantaba en vivo desde 2019 y que se encuentra con un panorama muy diferente al que lo vio crecer y destacarse, pero que no por eso se amedrenta.