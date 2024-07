Por Bettina Marengo



Martín Llaryora inició el viernes un viaje que lo llevará de Corea del Sur a Japón y de ahí a Inglaterra, un recorrido de dos semanas que se armó por tramos y que tiene como objetivo conseguir inversiones y financiamiento para la provincia, traer ideas sobre cuestiones como Educación y otros aspectos de la gestión, y poner un poco de aire y de distancia con las rispideces de la gobernanza sin fondos nacionales. Una especie de inicio de fase B tras la montaña rusa que fue el primer semestre de gestión.

Tras el triunfo electoral en la ciudad de Río Cuarto, que el llaryorismo insiste no fue valorado lo suficiente por el sistema político como un poroto grande que se adjudicó el sanfrancisqueño, el gobernador quiere fortalecerse con una obra pública emblemática, unas toneladas de cemento que le permitan mostrarse en la senda de hacedor que trazó su antecesor Juan Schiaretti. El puente para salir de Valle Escondido, en la zona norte de la Capital, o finalizar la autovía 19 en San Francisco, serían eventos clave. De la gira participa el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, muy cercano al mandatario, y al que cerca del “uno” ponen de ejemplo desde sus tiempos de secretario municipal.

Hoy los caminos del oficialismo conducen a un Llaryora buscando un segundo mandato en Córdoba en 2027 con Schiaretti liderando la apuesta nacional. Sin embargo, la eventual candidatura a diputado del exmandatario en las elecciones de medio término del año que viene no está para nada cerrada. “Más bien está todo muy abierto”, declaran los que conocen la rosca.

Schiaretti no le ha dado el sí a su aliado de San Justo, quien fogonea el tema todo lo que puede para que llegar sobre la hora con el pedido. El ex no descarta nada, ni siquiera la postulación por CABA, donde está armando más de lo que se sabe. Falta mucho para esas definiciones, pero lo principal para los de Hacemos Unidos es saber qué estrategia se dará Milei en Córdoba para las legislativas y con qué grado de dispersión o de unidad se presentará el voto mileista que en este distrito se mantiene muy fuerte. “Si va (Luis) Juez por un lado, Rodrigo (De Loredo) por otro, el que ponga (Gabriel) Bornoroni por otro, es una cosa. Si Juez concentra a todos, se pone cuesta arriba y Schiaretti no va a querer. Si va Diana Mondino también como candidata de La Libertad Avanza, es otra cosa; es una cordobesa de Milei que anda bien en las encuestas”, analizó una fuente de la mesa chica del Panal. Bornoroni dio algunas pistas la semana pasada en una charla en la Bolsa de Comercio: aseguró que La Libertad Avanza quiere “caras nuevas” para Córdoba y se plantó como el dueño de la lapicera que armará las listas. Igual, es pronto.

Llaryora estima que Milei se mantendrá fuerte y competitivo no solo el año que viene en los distritos para la elección de diputados y en algunos casos de senadores, sino que proyecta la buena racha del libertario hasta el 2027, en la eventual búsqueda de un segundo período presidencial. Las buenas cosechas que se avizoran en las próximas campañas del campo y la potencialidad exportadora de gas de Vaca Muerta serían el plafón económico que sostendría la imagen del hermano de Karina, según evalúa el mandatario en las charlas con sus colaboradores más cercanos.

En ese escenario, consolidarse en Córdoba es la mejor opción que hoy evalúa Llaryora (o deja que se haga pública). La gira asiática-europea, la primera que hace como jefe del Ejecutivo provincial, es parte de ese plan. El sanfrancisqueño entiende que para retener la provincia necesita recuperar políticamente la mayoría de los departamentos que perdió en las elecciones de junio del año pasado, resultado que modificó la tradición oficialista de triunfar “pese a la Capital”. El objetivo es ambicioso porque el sanfrancisqueño quiere ganar 20 de los 26 departamentos, lo que implica recuperar siete, y asegurar la Capital que gobierna Daniel Passerini. “A fin de año va a estar domada la Capital”, afirmó un conspicuo llaryorista que no dio detalles sobre el alcance de la frase. Para todos esos objetivos se necesita gestión y plata, no basta con el poroteo del “partido cordobés”, deslizan las fuentes, algunas de las cuales ponen en duda el aporte real y concreto de los dirigentes radicales y del PRO que se suman al oficialismo. Además de la recuperación territorial, Llaryora busca crecer para sacarse la mufa que le dejó los poco más de tres puntos que logró sobre Juez en los comicios del año pasado y que llevaron al senador a poner en duda el resultado del escrutinio provisorio. Lao-Tse dijo que un viaje de mil millas comienza con un primer paso, habrá que ver si también la fase B.