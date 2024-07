Por Redacción Alfil

La vicegobernadora Myrian Prunotto y el legislador provincial de la UCR, Miguel Nicolás, pasaron por la última edición de Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10). En medio de las tensiones que se viven en el seno de la interna radical y de las fricciones que alimentan el regreso del debate a la Legislatura provincial tras el receso de invierno, ambos analizaron sendas cuestiones.

“Sigo siendo afiliada radical. Más allá de suspensión o no suspensión, sigo siendo radical y no me cambia nada”, dijo la vicegobernadora. Quien, además, señaló que “la UCR tiene una oportunidad histórica de renovar a toda la cúpula. Hay muy buenos dirigentes, con nuevas ideas y esto que se ve a nivel mundial que son las coaliciones”.

“Hay mucha gente en el interior, a veces los de capital se olvidan de lo que pasa en el interior. Se puede liderar una renovación desde el interior y no pensar sólo en ser oposición, sino también en ser gobierno”, apuntó Prunotto.

La compañera de fórmula de Martín Llaryora también reconoció que se encuentra abocad a la gestión y lanzó: “no voy a ser candidata a presidenta de la UCR nacional. Quédense tranquilos”. “Mi profesión no es ser candidata. Hay algunos que son candidatos en todas las elecciones. Eso es para otros que son más inseguros”, dijo.

En tanto, consultada acerca del debate sobre el juego online, la titular de la Unicameral afirmó: “tenemos que empezar a tener responsabilidades entre todos. La derogamos en Córdoba, pero qué pasa a nivel nacional. Todos tenemos responsabilidad en esto”.

No obstante, reconoció que “se está trabajando hace un tiempo en comisión y los proyectos que están en comisión son los de Hacemos y el del radicalismo”.

Consultada acerca del conflicto docente Prunotto afirmó que “hay gremios que pudimos acordar sin inconvenientes”. “Yo recorro el interior y veo que el problema es en capital. Hay una intencionalidad de politizar el conflicto. Hacemos esfuerzos, pero no podemos ser irresponsables de rifar la provincia por un conflicto político que tiene el gremio. Van a elegir 5000 delegados en las próximas elecciones del sindicato docente”.

Nicolás: “hay que derogar la ley de juego online”

A su turno, el legislador Nicolás (UCR) fue enfático al sostener que “hay que derogar la ley” del juego online. Pero, fue más contundente al decir: “ponerle un casino en el celular de los chicos, es el verdadero ‘riego país’”.

Por otra parte, Nicolás se refirió también a la interna del radicalismo. “Tenemos varios núcleos internos en la UCR y estamos buscando el acuerdo. Buscamos la unidad y las conversaciones existen. Queremos ser la conducción de futuras alianzas del 2025 y del 2027”, dijo el parlamentario provincial.

En tanto, consultado sobre el rol de Prunotto dentro del centenario partido, Nicolás dijo que “cuando le tocó definir en la Legislatura, ella desempató y votó a favor del peronismo”.

Por último, el legislador dijo que “el radicalismo debe encabezar listas en 2025 y 2027”. Mientras que, sobre el conflicto docente y la tensión entre el Gobierno y Uepc, Nicolás sostuvo que “el conflicto docente es salarial”.