Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Busso no descuida su zona

La cronista recibía un mensaje del informante, quien notaba la coincidencia de la agenda del ministro Sergio Busso en el mismo día en que Juan Manuel Llamosas asumió en su nuevo cargo como Asesor del Ejecutivo en los cuatro departamentos del sur.

Informante: ¿Usted terminó de entender cuál es el nombre del nuevo cargo de Llamosas? Decir asesor a secas suena a poco y decir que tiene rango ministerial le da cierto plus. Pero cómo no se lo nombra estrictamente como ministro… no sé.

Periodista: A mí también me pareció raro pero ya nos iremos a aprender bien el nombre. “Ministro del sur” era más simple (risas).

I: Lo que me llamó la atención, o quizás no tanto, es la presencia del ministro de Bioagroindustria. Seguramente tenía agenda prevista desde antes con el intendente De Rivas y entiendo que también se iba a reunir con la Rural pero no creo que sea tan casual su visita a Río Cuarto. Justo el mismo día en que se formaliza a Llamosas en este nuevo cargo. Es una especie de secreto a voces que el ministro es muy “celoso” de su zona. El departamento Roque Sáenz Peña es importante para Busso y, según lo que indica la nueva función de Llamosas, abarcaría también ese sector.

P: ¿Busso no quiere descuidar su territorio?

I: Está claro. No sería la primera vez que se comenta que busca “marcar la cancha” sutilmente. Ojo, no es el único nombre fuerte del cordobesismo en esa zona. Está el ministro Julián López que también es del Roque Sáenz Peña. Creo que el desafío que tiene el ex intendente es muy grande y no hay que olvidar el rol de los armadores en los distintos departamentos. Especialmente aquellos que hace tantos años que están ahí. No digo que Busso busque interferir en las nuevas funciones de Llamosas ni nada de eso pero seguramente quiera estar al tanto de todo.

P: ¿Que no lo “puenteen” en algunas decisiones?

I: Eso es interpretación suya. Ya he dicho mucho (risas).

Primer acuerdo con Nación

La periodista dialogaba con el informante municipal sobre el convenio que firmó el Municipio para que el PAMI atienda en el futuro CGM del sector Oeste.

Informante: ¿Primer acuerdo De Rivas - Nación? Desde que es intendente, me atrevo a decir que este acuerdo con el PAMI es el primero.

Periodista: ¿Quién lo diría? Con lo retirado que está el Estado nacional de cuestiones como obra pública, subsidios al transporte…

I: Este acuerdo fue firmado por el director del PAMI local, Ricardo Scattolini pero no deja de ser una articulación interesante. Sobre todo para mostrar cierta “amplitud” de trabajar con todos los sectores y profundizar esto de la descentralización en la gestión. La idea es que haya una boca de atención en el CGM Oeste, al igual que ya existe en Banda Norte y Alberdi.

P: También creo que esto lo coloca al titular del PAMI en un lugar interesante. No recuerdo haber visto a Scattolini en otras actividades del Municipio. Salvo que se me haya pasado. Pero con esto, intuyo que será invitado a varios actos de gestiones o anuncios.

I: Es muy probable que lo empecemos a ver más seguido. El ex director del PAMI, Fernando Bossio, estuvo en su momento en varios actos de la gestión Llamsoas y quizás, a partir de ese nexo, también se dio cierto acercamiento que hoy confluye en que Bossio sea subsecretario de Gobierno. Bueno, si eso se repitiera, ¿Scattolini podría tener un lugar en la próxima gestión municipal? Chiste, chiste (risas).

Acusaciones cruzadas por el C.C ex Matadero

El periodista consultaba con el dirigente peronista sobre una situación que se difundió en redes sociales con acusaciones por el supuesto cierre de una escuela de boxeo en el Centro Cultural Ex Matadero.

Periodista: Vi que hubo una movida de profesores y alumnos del Ex Matadero. Dicen que les cerraron con candado el lugar donde ellos tienen una escuela de boxeo y que les dejaron todas las cosas adentro. ¿Sabe algo de eso? ¿La Municipalidad va a responder?

Dirigente: Creo que se ha sobredimensionado esta situación por gente que quiere hacer quedar al intendente como un villano que cierra establecimientos deportivos, lo mismo que le hicieron a Juan Manuel (Llamosas) en su momento. Es humo.

P: ¿Y qué pasó ahí entonces? Hubo movilizaciones y denuncias en los medios.

D: Dicen cosas que están muy alejadas de la realidad. Lo que me dijeron oficialmente es que va a haber un cambio en las disciplinas y que por eso algunos profesores van a cambiar, como ocurre en el caso del Ex Matadero. Dicen no estar atados a los que ya venían desarrollando tareas allí y que van a implementar otro sistema.

P: Pero, ¿por qué el cierre con candado?

D: Porque es una instalación municipal y no de los profesores. Tal vez les hicieron creer otra cosa.

P: ¿Quiénes les hicieron creer?

D: Los que estaban cuando ellos empezaron ahí. Radicales, los mismos que ahora los entusiasman para armar esto.

P: ¿Y qué tienen pensado hacer ahí?

D: No sé si se enteró, pero la Municipalidad lanzó un programa propio de boxeo barrial. Entre los lugares donde lo implementarán, está el Ex Matadero. Será promovida con una empresa promotora de boxeo y estarán trabajando de cerca con boxeadores profesionales como Junior Sasso y Carla Merino.

Reproches por adelantado

El dirigente radical se comunicaba con la cronista tras conocer cuál será el nuevo rol que desempeñará el ex intendente Llamosas como asesor del Ejecutivo provincial de los cuatro departamentos del sur.

Dirigente radical: Disculpe si estoy haciendo un reclamo por adelantado pero le digo que Llamosas ya arranca con algunos correligionarios enojados. Bah, más que nada sorprendidos pero esperando que se reivindique.

Periodista: No imaginé que iban a empezar tan rápido los pinchazos (risas). ¿Por qué lo dice?

D R: Hay dirigentes de la región que están sorprendidos porque dicen que no recuerdan que, cuando era intendente, Llamosas haya planteado una dinámica de trabajo con la región. Quizás con algún que otro municipio y para cuestiones puntuales pero no advertimos que haya habido una real articulación entre Río Cuarto y la región. Ni hablar de los departamentos del “sur sur”.

P: Creo que esta función responde, en gran parte, a que el ex intendente quería seguir viviendo acá. Esta función también le permite eso. Igual, uno intuye que lo acompañará un equipo que sepa articular con los distintos departamentos.

D R: Por supuesto. Ojalá la lengua se me haga a un lado pero estoy señalando hechos. No se vio una articulación fuerte entre el Municipio de Río Cuarto y la región en los últimos años.