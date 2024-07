Por Javier Boher

[email protected]

“Los únicos privilegiados son los niños”, dijo Juan Perón para levantar su gestión. Esa frase sigue dando vueltas en el aire, planteada con un diferente tiempo verbal para señalar que el futuro algún día será de ellos. Tal vez no es por eso, sino porque el inconsciente hace de las suyas: todos podemos darnos cuenta de que el presente no es una buena época para la infancia.

Ayer por la mañana el movilero radial compartió una de esas noticias que nunca llegan a los diarios. El título era “tres detenidos por robo de cables”, nada nuevo en estos tiempos de crisis. Lo que seguía traía la información que le había llamado la atención: tres menores, uno de trece y dos de ocho años. Años más, años menos, esos chicos podrían ser mis hijos.

Los detuvieron de madrugada, cuando se supone que deberían haber estado durmiendo porque al despertar van a la escuela. No sabemos si van a la escuela, si viven con los padres, si los padres tienen trabajo, si hay adultos que los usan para robar, si alguno sufre carencias materiales o si alguno de ellos o un familiar tiene problemas de adicción. No hace falta nada de eso para que la noticia sea un trágico reflejo de la sociedad que hemos construido, donde los niños están lejos de ser privilegiados.

Esta noticia (que parece no haber sido nada excepcional, porque no llegó a los diarios) se da en un contexto en el que hace casi un mes y medio desapareció un nene del que todavía no se sabe nada. Omnipresente en la televisión, Loan no aparece por ningún lado.

Historias cruzadas en los pueblos, traiciones, engaños, política, todo se junta en un caso que desnuda la desprotección que sufren miles de niños en Argentina. Los abogados mediáticos y los movileros de los canales porteños mantienen la atención en el caso, a pesar del tiempo transcurrido y que la verdad debería salir de los que ya han sido interrogados.

Seguramente hay protección política para unos y uso político del caso para otros, lo que revela la calaña de una clase dirigente que se escapa de sus obligaciones y deja abandonados a los niños. A esta altura del partido no se entiende por qué ni siquiera se puso sobre la mesa la posibilidad de destituir al gobernador Valdés o de intervenir la provincia.

Por supuesto que este problema del abandono de los niños no es exclusivo de Corrientes o de Córdoba. Hace poco menos de dos semanas un nene moría en Wilde al quedar atrapado en un tiroteo. Según los peritajes, los ladrones no habrían disparado y la bala que mató al chico provino del arma del policía involucrado.

Ayer fue noticia que en Salta una maestra fue separada de su cargo por maltrato infantil, al atar a los alumnos de cuatro años de edad a las sillas para que se queden quietos.

Todos nos acordamos de lo que pasó con Lucio Dupuy, con Morena en plano momento de elecciones o con el nene que murió adentro de un freezer en Córdoba. En todos esos casos hubo instituciones o adultos ausentes, que no supieron acompañar a los menores para velar por sus derechos.

La crisis en la que está sumergida Argentina es mucho más profunda de lo que parece, básicamente porque deja más expuestos a los chicos que más necesitan contención. La pobreza los alcanza en mayor medida que al resto de la población y las instituciones dedicadas a ellos no dan respuestas. Mientras los docentes están siempre esperando para ir al paro y los clubes hablan de “función social de contención” pero esperan poder vender jugadores para que el sindicalista que lo preside se haga más poderoso, los padres están fuera de casa buscando hacer el día o perdiéndose la vida en algún vicio.

Para los que son un poco más grandes y están dejando rápidamente la niñez el problema es el de las páginas de apuestas y la facilidad de acceso a las sustancias adictivas. Lo que en otros tiempos podía ser una transgresión hoy es lo cotidiano, principalmente porque se relajaron las políticas destinadas a la prevención y por la ausencia de controles. Cada año que cumplen los que representan el futuro del país desbloquea un nuevo riesgo que antes no existía o no era tan cercano.

Después del 2001 Raúl Castells armó un comedor popular en Puerto Madero, aprovechando un local que le prestó un empresario al que no le dejaban habilitar el emprendimiento. Allí había una pintada que me quedó grabada: “para que los perros de los ricos no coman mejor que los hijos de los pobres”. En aquel momento eso significaba algo. En las condiciones actuales en las que se encuentra la niñez en el país y con todos estos ejemplos del abandono al que están expuestos, no sería tan irónico decir que los únicos privilegiados son los perros. Ya sabemos cuáles.