Por Víctor Ramés

[email protected]

Finalizando la penúltima década del siglo XIX se marchaba también hacia los últimos tiempos del juarismo en el país y, por consiguiente, en Córdoba. En 1889 los diarios reflejaban la vida cotidiana en sentido amplio; desde la década siguiente la prensa periódica se iría tiñendo de la lid política. El diario El Porvenir, que apareció en 1886, era una publicación católica que tuvo una fuerte presencia y alcanzó a participar en el cambio de década. De él comenzamos tomar citas en la nota anterior, y proseguimos compartiendo las citas siguientes.

La falta de empeño de las cuadrillas municipales provoca al dedo acusador del Porvenir en enero del año 89, y atiéndase a la gravedad de una desidia que podía parecer anecdótica, pero llegaba a cobrarse vidas humanas. Se refiere a unas maderas faltantes en el puente tendido sobre la avenida 24 de Septiembre, que prolongaba la avenida Olmos:

“Puente Sarmiento – Hace ya algún tiempo que faltan seis o siete tablas en aquel puente y muchas otras están tan flojas que un fuerte pisotón basta para arrancarlas.

En la semana anterior cayeron por esta causa dos niños al río, uno de los cuales se ahogó.

A pesar de esto el piso del puente no se ha compuesto, siendo muy peligroso el paso por allí, especialmente de noche.”

En otro género de aporte y todavía en febrero, El Porvenir incluía la descripción de una escena callejera de 1889, en que un vendedor renombrado traía a esta simpática capital un producto novedoso, algo así como un bastón desplegable. La nota rescataba la capacidad oratoria del vendedor de bastones. Dice el diario:

“Elocuencia callejera – Desde hace dos días se encuentra en ésta el tan anunciado señor Lagojannis, expendedor de bastones de bolsillo, y de cortaplumas. Por supuesto que estos artículos están muy lejos de ser maravillosas invenciones, como él dice; pero lo que sí es admirable es la verbosidad de Lagojannis.

Ayer estuvo perorando seis horas seguidas en la plaza San Martín. Un auditorio de más de doscientos individuos, chiquillos en su mayor parte, lo rodeaba mientras hacía las recomendaciones y explicaba el manejo de sus adminículos. De cuando en cuando hacía una pausa, y entonces un buen número de bastones y cortaplumas desaparecía rápidamente, siendo reemplazados por una no pequeña cantidad de billetes de banco.

Después Lagojannis tomaba el hilo de su interrumpido discurso, y continuaba sin consideración alguna a sus pulmones, que parece fueran hechos de acero.”

En marzo del mismo año, El Porvenir se sumaba a anunciar la fundación de un nuevo pueblo -luego barrio y actualmente una sección populosa de la ciudad-. Un comienzo pequeño, aunque relevante, de la ampliación urbana hacia el sudeste que hoy constituye un importante parque industrial:

“Un nuevo pueblo – Cómo verán nuestros lectores, por el aviso que en la 3ª página va publicado, sobre las líneas de Central Argentino y de Malagueño se ha fundado un nuevo pueblo, denominado Pueblo Ferreyra, el cual no dista sino dos leguas de esta ciudad.

Como es sabido, en dicho punto hay una estación, a un cuarto de hora de camino.

Ver el aviso, que es importante.”

Dicho aviso destacado contenía lo siguiente en sus titulares y bajadas:

“Pueblo Ferreyra

Dotado de aguas corrientes por cañerías especiales. Sobre los ferrocarriles Central Argentino y Malagueño

1ª Estación a diez minutos de Córdoba

Ocho trenes diarios

Dos estaciones de primera clase

Están en construcción: una gran Escuela de ambos Sexos – Una Iglesia. Una casa correos y Telégrafos. Una comisaría

Varias Fábricas de cales próximo a construirse

Se avisa al Público que a contar del día de la fecha están en venta los lotes de ese pueblo, que no tiene rival como situación y de cuyo porvenir nadie puede dudar.

La tierra es la riqueza y formar un hogar es el deber.

Los Lotes se venden a un año de plazo.”

Las firmas correspondían a los responsables de este nuevo asentamiento urbano:

Agente General – A. de Castro - 312 9 de Julio

Seferino Ferreyra – Rivadavia 41”

A fines del primer año de la década siguiente, en noviembre de 1890, se encuentra todavía al Porvenir, señalando problemas de la ciudad, en este caso referidos a una determinante provisión alimenticia.

“La mala carne – Varios diarios locales publican permanentes sobre el abuso que se comete en el espendio (sic) de la carne, tanto por su mala calidad, como porque no se vende en los mercados al precio convenido con la Municipalidad.

Esta, que se ha dado a muerta, ninguna medida ha tomado, que sepamos, para hacer entrar en vereda a los contratistas, que ni por ser exclusivos en el ramo tienen compasión con el público.

Está averiguado que la pésima calidad de la carne que se consume en la ciudad es una de las causas más poderosas de ciertas enfermedades, y es una incuria incalificable, por no decir omisión culpable en aquella repartición, que de tiempo atrás no se hayan tomado las medidas del caso para cortar el mal.

Impóngase al lector de esas denuncias y juzgue si no es por demás censurable la actitud de la Municipalidad en quedarse cruzada de brazos, ante la magnitud de las denuncias hechas.”

El periódico católico también dirigía su atención a las fallas en la prestación al público de un servicio muy nuevo y moderno: el telefónico. Eran las primicias de una tecnología que solo incluía a las clases pudientes y que había comenzado a prestar la compañía Unión Telefónica desde 1886 en Buenos Aires, por entonces la primera ciudad de América Latina con una red telefónica extensa.

“El teléfono – Muy malo es el servicio que presta la empresa telefónica establecida en esta ciudad. El clamor público es, desde hace algún tiempo, unánime a este respecto, sin que consiga de los administradores que pongan remedio al mal.

Al contrario, el servicio va cada día de mal en peor. Si así continúa, dentro de poco va a ser cosa de retirar los aparatos por inútiles.

La empresa mirada por sus propios intereses y por los del público que la favorece, está en la obligación de servirlo mejor.”