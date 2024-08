Enroque Corto

Un llamado de atención al presidente de Tamse…

El jueves pasado, el presidente de Tamse, Eduardo Ramírez, se mandó con un acto en la seccional 7ª que, al parecer, no había sido informado. Motivo por el cual no cayó muy bien.

Informante PJ: Oiga, ¿vio lo que pasó con Ramírez de la Tamse?

Periodista: No, usted dirá.

IPJ: Bueno, el hombre se mandó con un acto en la 7ª y lo hizo sin venia.

P: ¿Cómo sin venia? ¿No le dijo nada a (Marcelo) Rodio?

IPJ: Escuche bien, sin venia. No sabía nada Rodio, tampoco (Daniel) Passerini… así que se imaginará cómo estaban los de la zona.

P: Me imagino…

IPJ: Es que sí, por eso hubo un reto, un llamado de atención. Casi que le diría, un tirón de orejas, mire.

P: ¡Epa! ¿Para tanto?

IPJ: Es que sí, hombre. Es momento de equilibrio. No hay que mandarse con nada, tampoco hacerse retar y menos hacer enojar a gente de la zona. Parece que Rodio intervino rápido con el llamado y quedó todo más tranquilo. Lo dejo.

Massa afianza Córdoba

El ex candidato presidencial recibió en sus oficinas de Avenida Libertador a la mesa de conducción del Frente Renovador de Córdoba.

Informante: Fue una reunión como de tres horas, hablamos de todo un poco: del panorama internacional, nacional, de lo que ve para adelante, del peronismo y, por supuesto, de Córdoba.

Periodista: ¿Quiénes fueron?

I.: La ex legisladora y concejala por Dean Funes Tania Kyshakevych, el intendente de Cruz Alta, Agustín González, el dirigente sindical Juan Monserrat y Javier Taborda, ex funcionario cordobés, entre otros.

P.: ¿Hubo instrucciones claras para Córdoba?

I.: Primero, dijo que está a disposición para ayudar a aglutinar al campo nacional contra un gobierno que atenta contra el tejido productivo y que se encuentra en una encrucijada en términos de la administración de una crisis que se agudiza. Como dato no menor, puso a disposición de la mesa de conducción local del Frente Renovador a sus cuadros técnicos. Considera que no es tiempo de disputas por candidaturas sino de retomar la iniciativa política, en un escenario de monotonía y falta de creatividad en la crisis. Está mirando y mucho a Córdoba.

Siciliano, Moreno, y la Juventud Sindical de las 62-O

El informante gremial llamó la periodista, le contó en qué había andado su organización el viernes, y le compartió algunas fotos del evento.

Informante Gremial: Estimado, no lo vi el viernes en Alecyt…

Periodista: Amigo, ¿olvidé algún compromiso?

I.G.: Este viernes más de 200 jóvenes se reunieron en una actividad organizada por las 62-O, en la que estuvieron presentes 20 secretarios generales, nuestro secretario Político Ricardo Moreno y el jefe del bloque oficialista en la Legislatura, Miguel Siciliano. Fue un plenario de la Juventud Sindical de la Capital en la que se conversó de la necesidad de redoblar los trabajos en las seccionales.

P.: Veo que vienen levantando el pulso las seccionales…

I.G.: Le cuento, además, que en un pasaje de sus palabras Moreno recordó que cuando él se postulaba para concejal, en el año ’90, había un dirigente que lo acompañaba muy comprometido en esas recorridas, y que no era nada menos que el actual gobernador, Martín Llaryora.

P.: Mire usted.

I.G.: Ha pasado tiempo, no… en fin, fue parte de la arenga, para asegurar a los más jóvenes que la militancia territorial es la piedra fundamental de cualquier construcción política.

P.: Bueno… los tiempos han cambiado, ¿no? ¿Cuántos comedores, centros vecinales, o sindicatos cree usted que recorrió el presidente?

I.G.: El peronismo siempre va a ser distinto. En fin, le aviso que esto fue el puntapié inicial. Antes de que termine agosto habrá una nueva cita, un Congreso Provincial de la Juventud Sindical. No diga que no le avisé.

Un asesinato que preocupa al Panal

El asesinato de Susana Montoya, viuda de Ricardo Fermín Albareda, un expolicía que fue brutalmente asesinado por la D2 durante la dictadura militar, concentra la atención del Panal por estas horas, a la espera de definiciones de parte de la Justicia. La mujer fue asesinada en barrio Ampliación Poeta Lugones entre la madrugada y la mañana del sábado 3 de agosto.Informante: En el Panal dicen que hay que esperar. Que todos, inclusive los periodistas, tienen que esperar. Entiendo que los abogados de uno de los hijos de Susana, Fernando, quien fue querellante en la causa por las violaciones a los derechos humanos, pedirán una audiencia con el gobernador Martín Llaryora.

Alfil: ¿Se la darán?

Informante: Hay que ver cómo avanza la causa que tiene el fiscal Juan Pablo Klinger, el mismo que investiga las amenazas recibidas por Fernando a fines del año pasado. Hay mucho hermetismo. Junto al cuerpo de la mujer dejaron mensajes intimidatorios. Lo que está claro es que los organismos de DD.HH van a aguardar, y cuando haya alguna precisión, tienen previsto ir a entidades internacionales a denunciar, ya que esto se inscribe también en el blanqueo de represores que está haciendo el gobierno de Milei con la visita de los diputados a Astiz a la cárcel de Ezeiza. Lo que sí, dicen en el gobierno que en Córdoba no hay crímenes nuevos que no estén esclarecidos. Esperamos que este no sea el primero.