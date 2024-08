PJ Capital en movimiento: reuniones y debates “blue” en seccionales

Por Yanina Soria

El peronismo capitalino está en movimiento. No de manera orgánica pero sí por iniciativa de las propias bases que necesitan encontrarse, dialogar y entender hacia donde va el Partido Cordobés que se imparte de arriba hacia abajo.

En la base de esa pirámide partidaria, allí donde nace el aparato político que luego estructura la fuerza provincial de Hacemos Unidos por Córdoba, la militancia y dirigencia quieren hacer saber que custodiarán el lugar primordial que el peronismo debe seguir ocupando en el armado oficialista. El justicialismo como eje vertebrador, ante todo, resumen.

Este año no hay cronograma electoral por lo tanto no hay necesidad de desarrollar campañas, actos ni estrategias políticas con ese fin. Mas bien, repiten como mantra desde el oficialismo tanto provincial como municipal, es un año para priorizar la gestión y poner todas las energías allí.

Daniel Passerini lleva sus primeros siete meses como intendente de la ciudad más importante del interior, mientras que Martín Llaryora lo hace al frente del poder central. A ambos les tocó debutar en un contexto complejo, surfear la ola con viento en contra, sin asistencia con fondos de la Nación y con los vecinos reclamando lo que el gobierno de Javier Milei recorta.

Entonces es lógico (y una obligación) que el mayor de los esfuerzos esté puesto allí, en llevar las soluciones que los cordobeses están demandando. Sin embargo, las tensiones políticas hacia adentro siempre están, y el ´25 y ´27 ya ocupan lugar en muchas cabezas. Aunque no quede bien admitirlo por lo alto.

Sucede que la claridad en el ordenamiento político que se vislumbra con Juan Schiaretti a nivel nacional y Llaryora en la Provincia, no resulta tan obvia para la Capital cordobesa liderada hoy por el intendente Passerini. El saber de su limitación constitucional para intentar un nuevo mandato en el próximo turno municipal abre un escenario de prematura ansiedad.

El hecho de que no asome hoy un heredero claro para retener la Municipalidad hace que cualquiera pueda ilusionarse y entonces brotan pre aspirantes en cada rincón de la ciudad. Como dice el manual de la política, cuando hay tantos candidatos es porque, en verdad, entonces no hay ninguno. Allí Hacemos Unidos tendrá un fuerte desafío, pues a diferencia de la lógica que imperó durante tantos años en los triunfos electorales, hoy ya no se concibe construir una victoria provincial sin contar con la Capital. Así de importante resulta el principal distrito electoral para lo que se viene.

En esa nómina precipitada donde chocan intereses personales, están dando vueltas dos nombres que irritan todavía más a los peronistas: el del viceintendente Javier Pretto y el de la vicegobernadora Myriam Prunotto.

La sola posibilidad de que la lógica del Partido Cordobés impere en la definición de los candidatos de Capital sería para muchos, cuanto menos, desleal. Aunque siempre orgánico y verticalista, en rigor de verdad, el partido justicialista en Córdoba está acostumbrado a que los nombres que integran las listas desde la cabeza hasta el último renglón, se terminan definiendo entre quienes conducen el espacio. Aun así, hay quienes creen que, esta vez, sería necesario abrir previamente las puertas del partido para dar una discusión interna seria y profunda. Lo demandan quienes se alejaron del espacio y quienes resisten la reversión del cordobesismo.

Uno de ellos es el secretario de Participación Ciudadana municipal, Juan Domingo Viola, quien en diálogo con Mesa Chica (el streaming de Alfil) destacó la necesidad de dar un debate “profundo y amplio” entre los peronistas y los nuevos aliados para definir el sucesor de Passerini.

En parte a ese pedido responden también los movimientos satelitales que están teniendo lugar tímidamente en algunas seccionales. Los presidentes de esos distritos están convocando a la militancia para conversar sobre todas estas cosas, contener las inquietudes frente a algunas decisiones que toma el espacio y, de algún modo, hacer llegar sus posiciones. En definitiva, con más o menos energía, le recuerdan en tono de reproche a la actual conducción del peronismo que una parte importante de los últimos dos triunfos en la Capital, se debió al aceitado trabajo territorial.

Con estos espacios abiertos y dinámicos de discusión que se están dando en algunas secciones, la dirigencia asegura que no se trata de anticipar los tiempos electorales porque comprenden que hay que trabajar la gestión, pero en el plano político piden pista.

Por otro lado, quienes dirigentes las seccionales entienden que, mientras más lejos se está de la mesa donde se toman las decisiones, más difícil de comprender resulta para la militancia la apertura del Partido Cordobés para seguir “amontonando” figuritas, el apoyo “institucional” al presidente Milei y el desteñimiento de la identidad peronista.

El viernes se reunió la 13°, mientras que días atrás hicieron lo mismo en la 11° donde se aprovechó la convocatoria en torno al aniversario de la muerte de Evita. El cronograma seguirá en los próximos días con juntadas en otras zonas de la ciudad.

En la 13°, encabezo Martín Córdoba, presidente de la seccional, quien aseguró que el propósito fue poner en valor a los militantes, escucharlos y dar debates sobre algunos temas que preocupan en las bases. En la apertura de las reuniones que buscarán repetir con cierta periodicidad, asistieron también dirigentes de otras seccionales como Ariel Ramos presidente de la novena y además el legislador Leonardo Limia como invitado.