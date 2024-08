Por Yanina Soria

El escándalo nacional que protagoniza el ex presidente Alberto Fernández ingresó en una zona de turbulencias tan extrema que resulta difícil visualizar el final. De consecuencias inconmensurables todavía, el daño desparramado en el tablero del peronismo nacional adelanta los tiempos en un partido que ya venía en crisis pero que ahora es empujado a un necesario y profundo reseteo.

Todo un proceso que el cordobesismo elige mirar como simple espectador. La máxima de que el peronismo cordobés no tiene nada que ver con el PJ nacional, repetido hasta el hartazgo por el ex gobernador Juan Schiaretti y su sucesor Martín Llaryora, cobra hoy más vigencia que nunca.

La decisión de no posicionarse públicamente sobre lo que está sucediendo, ni siquiera para dar muestras de apoyo a la ex primera dama Fabiola Yañéz como víctima de violencia de género, responde a la estrategia de maximizar esa distancia entre el oficialismo provincial y el justicialismo nacional, que impuso Schiaretti al denunciar que el partido quedó “colonizado” por el kirchnerismo.

El PJ Córdoba no se hará cargo de ningún reproche que pueda caerle por la situación nacional; ni siquiera cuando hoy en las filas del Partido Cordobés (y a pesar de Schiaretti) Llaryora le dio lugares relevantes a muchos dirigentes que no sólo creyeron políticamente en Alberto Fernández sino que durante varios años de su presidencia construyeron con él. Algunos fueron funcionarios nacionales y a otros, les bastó con autopercibirse durante mucho tiempo como parte del albertismo en Córdoba en disidencia con la conducción del ex mandatario.

De cualquier modo, difícilmente el electorado local pueda imputarle algo a un peronismo cordobés que para la campaña del año pasado se esforzó en matizar todo lo que pudo el gen justicialista para ampliar al máximo el espacio. Incluso, aun cuando Schiaretti ya no era candidato presidencial, el Partido Cordobés resistió inclinarse a favor del candidato peronista Sergio Massa y, más bien, jugó para el libertario Javier Milei.

Por todo esto, desde el PJ Córdoba concluyen que lejos están de que las balas le peguen y, por el contario, ven una oportunidad para el proyecto nacional que encarna Schiaretti.

En el cordobesismo tienen en claro que lo sucedido es pura ganancia para el presidente Javier Milei que puede esmerilar escándalos propios como la foto de sus diputados con los represores, justificar la batalla cultural iniciada y hasta disimular los indicadores negativos de la realidad. Aún así, la caída de Alberto y cómo arrastra con él al kirchnerismo, puede resignificar el espacio de centro que construye el ex gobernador con dirigentes de distintas fuerzas políticas pero que siempre tuvo como límite la propia fuerza de Unión por la Patria.

Habrá que ver, dicen, quienes quedan ilesos en esa trinchera, pero mientras tanto el ex gobernador recién arribado a Córdoba tras un viaje en el exterior, seguirá amasando para darle forma a Hacemos por Argentina en todos los distritos del país.

El partido ya tienen representantes propios en la mitad de las provincias argentinas y la idea es terminar el año con la construcción en la totalidad de las jurisdicciones.

Mientras tanto, el peronismo cordobés podría ensayar un espacio más ampliado en el Senado de la Nación. Esta semana la parlamentaria Alejandra Vigo vuelve con alto perfil a la Cámara Alta donde podría concretarse una nueva jugada para marcarle la cancha al oficialismo y, de paso, restar fuerza al ya golpeado kirchnerismo.

Desde el entorno del gobernador chubutense, Ignacio Torres, dejaron trascender conversaciones entre distintas provincias para armar un bloque diverso que incluya a Vigo por Córdoba, senadores por Chubut, Neuquén, Río Negro y podría sumarse los Misiones y Catamarca. La bancada “Provincias Unidas”, resultaría clave para que consolidar un polo de poder de los gobernadores en el Senado y condicionar desde allí las negociaciones con el gobierno.

Bien vale apuntar que siguiendo la lógica cordobesista la alianza legislativa transversal ya funciona en Diputados donde los cincos cordobeses integran un mega bloque que la semana pasada cambió de nombre: Encuentro Federal.

Si bien por ahora se trata de un acuerdo acotado al ámbito legislativo, la apuesta es replicarlo electoralmente.