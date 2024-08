Por Bettina Marengo

Un puñado de dirigentes cordobeses no alineados al gobierno de Martin Llaryora acompañaron a Ricardo Quintela, el mandatario de La Rioja, en el acto de jura de la nueva constitución de esa provincia, evento al que asistió Axel Kicillof y un grupo de vicegobernadores de provincias bajo el mando del PJ. El encuentro buscó ser una foto esperanzadora para el peronismo golpeado por el escándalo de violencia de género, machirulismo y supuestas irregularidades con seguros que tiene al expresidente Alberto Fernandez en el foco del sistema mediático y político. Y para Quintela, una especie de pre lanzamiento para la presidencia del PJ nacional con la venia del gobernador bonaerense, que fue a los llanos con toda su gente. Las elecciones del peronismo serán en principio el 17 de noviembre y Quintela necesita referencias propias que trabajen en las provincias para su candidatura.

En Córdoba, se sabe que el Panal mirará de lejos el proceso post Fernández en Matheu 130. “Ni el portero”, dijeron desde la Provincia a la pregunta sobre si al menos “un cuarta línea” había acompañado como enviado de Llaryora el hecho institucional de una nueva constitución en una provincia vecina.

Sin el peronismo oficial, hubo grupos de mediterráneos en las tierras de Facundo Quiroga. Autodefinidos como Unión por la Patria, una decena de dirigentes de Villa Carlos Paz encabezados por el ex legislador Omar Ruiz participó del acto que se realizó en el superdomo del Parque de la Ciudad de La Rioja. Ruiz se había contactado con Quintela para invitarlo a presentar la constitución en la perla de Punilla, lo que podría suceder en septiembre según las fuentes del grupo, y fue convocado para la jura junto al espacio que lidera. Entre bocadito y bocadito del ágape post acto que se hizo en un hotel, el “quintelismo” exhibió interés en la política de Córdoba, concretamente en las figuras de la diputada Natalia de la Sota y del intendente Daniel Passerini, los más lejanos al presidente Javier Milei y los más cercanos al peronismo nacional de todos los que conforman las primeras líneas de Hacemos Unidos por Córdoba. Lo que quedó de ahí es el compromiso de los carlospacenses que a nivel local son Córdoba Futura de trabajar para la postulación del riojano y una invitación también para una visita de Kicillof en Córdoba.

Junto a Ruiz viajaron Daddy Sillem, Luis Farias, Gustavo Wurt, Luciano Di Domenico, todos de Punilla, y Walter Sosa y Norma Espeche de la localidad de Pilar.

Fuera de esa tribu, se lo vio al intendente de Cruz Alta, Agustín González, en tierras riojanas, a su par de Laguna Larga, Matías Torres Cena, y al de Monte Maiz, Luis Trotte, todos peronistas. El primero es más cercano a Sergio Massa, y viene de reunirse en Buenos Aires con él junto a un grupo de cordobeses no llaryoristas ni schiarettistas, entre los que estuvo la ex legisladora provincial Tania Kyshakevych, que fue base del Renovador en Córdoba durante la campaña presidencial del año pasado. Kyshakevych no participó del acto del Parque de la Ciudad. Fue una de las pocas peronistas cordobesas que se expresó a favor de la renuncia de Fernández a la presidencia del PJ nacional y su expulsión del partido. Hay que recordar que Quintela fue profundamente albertista. Sí acompañó a Quintela el presidente del Frente Renovador nacional, Diego Giuliano, exministro de Transporte de Massa. También fue a la jura de Quintela el ex intendente de Las Acequias, Gaston Tomatis, hoy concejal, que trabajaba en el espacio de la diputada Gabriela Estevez.

El que fue invitado pero no asistió fue el legislador provincial Federico Alessandri, de Creo en Córdoba, que en los últimos meses tuvo sus reuniones con el ex candidato Massa y con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como la concejala de Deán Funes, argumentó motivos personales.

Los peronistas que asistieron al encuentro se quedaron con la idea de que el eje Quintela-Kicillof, o al revés, no cuentan con Córdoba para el armado del plan de cara al 2027. “¿Qué quiere Llaryora?”, fue la pregunta que sonó y no en clave psicoanalítica, en las mesas. Como Massa en la reunión de CABA mencionada arriba, la consigna es no hacer antillaryorismo sino anti mileismo. Por ahora.