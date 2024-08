La inflación de julio fue del 4% y Milei reiteró que seguirá bajando

El IPC de julio fue de 4% y no sólo mostró una nueva desaceleración, sino que reflejó el menor número del año. Para encontrar variaciones similares de los precios a nivel general hay que remontarse a finales de 2021 y comienzos de 2022. La inflación acumulada en lo que va del año un 87%, y sumó 263,4% en los últimos 12 meses. La medida núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- marcó 3,8%.

Tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central (BCRA) habían estimado, con sus propios cálculos, que la inflación del mes pasado sería la menor en el acumulado de 2024. El ministro Luis Caputo lo aseveró en la reunión que mantuvo semanas atrás con las AlyC y la entidad monetaria lo dejó trascender en una presentación del vicepresidente del Central, Vladimir Werning, en Colombia.

La inflación había tocado su piso en mayo, cuando marcó un 4,2% por la decisión del ministro Luis Caputo de postergar subas de tarifas, el impuesto a los combustibles y cuando se registró la marcha atrás en los incrementos de las prepagas. Luego, aceleró unas décimas en junio, hasta el 4,6%.

En el caso de los alimentos y bebidas, el incremento de los precios fue del 3,2% el mes pasado y del 76% en lo que va del año. El dato de julio compara con previsiones que esperaban que el Índice de Precios al Consumidor se ubicaría en torno al 3,9% según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central.

El dato se conoció horas después de que el presidente Javier Milei hablara en el cierre del Council de las Américas ante empresarios e hiciera mención a algunas de las últimas medidas que tomó el equipo económico, defendió la cautela del gobierno para desarmar el cepo cambiario, negó que existiera intervención del Banco Central en el precio de los dólares paralelos y dijo que la economía está en proceso de recuperación. Estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Sobre la inflación, precisamente, dijo: “La estamos bajando. Me gusta trabajar con inflación mayorista porque se anticipa a la inflación. El último dato es 2,7% después de 54%, vaya si no es un logro. Ahora 2,7%, pero tengo un sistema de crawling peg de 2% de piso porque hay que recomponer un problema de stocks. Si sacamos ese piso de 2%, la inflación en realidad baja a 0,7% mensual, la inflación verdaderamente no bajó de 17.000% a 35% sino de 17.000% a 8% anual. Todo esto lo que estamos haciendo por mecanismos de mercado y no chamanismo económico. La característica de este programa antiinflacionario es que no hubo una hiperinflación antes que llevara a una licuación de los activos”.

Anticipó que el Presupuesto 2025 será “rediseñado” con pautas que aseguran el déficit financiero cero e invitó a los empresarios a invertir: “Eso lo tienen que hacer ustedes, vamos, háganlo”. Planteó que seguirán con el déficit cero que “implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, no necesito estar tomando nueva deuda. Es decir, Argentina deja de tomar nueva deuda. Aviso que rolear la deuda no es nueva deuda porque después aparecen los tipos que suman con dificultad y que no lo pueden hacer ni con un abajo. Y se ve que lo hay tomando en deuda”.

De la actividad económica, indicó que lo que se está haciendo “rinde resultados. Cuando empiezan a mirar el mapa o semáforo de actividad, cada vez avanza más el color verde y técnicamente la recesión tuvo su peor momento entre abril y mayo. Los econochantas decían lo peor estaba por venir cuando nosotros decíamos lo peor ya pasó”.

“Nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo. Quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Les pido que vean la película completa, no la foto -afirmó sobre el cepo-. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan. En la medida en que saneemos el BCRA quitaremos las restricciones cambiarias. Hay elementos que impulsan el crecimiento económico. Es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia. Hay recuperación de las jubilaciones y del salario real, eso va a hacer expandir la demanda y es parte del rebote”.

“¿Cuál es la ansiedad? ¿sacar el cepo, es decir, la fase 3? Bueno, ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria - en el formato convencional - termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó”, añadió.