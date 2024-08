UEPC aceptará la oferta; próximo round, la elección de delegados

Por Felipe Osman

La Asamblea Provincial del sindicato docente formalizará hoy la aceptación de la cuarta oferta del Centro Cívico en el marco de la paritaria que empezó a discutirse hace más de dos meses y medio, y que dejó por saldo tres días de paro, dos grandes movilizaciones y un sinfín de roces entre la conducción provincial del gremio, la delegación Capital y el Gobierno Provincial.

Al cierre de esta edición, el resultado de las asambleas departamentales, en las que los delegados que participarán de la Asamblea Provincial de hoy son instruidos del mandato de las bases, adelantaban que la mayoría de los departamentos (20 de 26) se inclinó por la aceptación, aunque, en términos estrictos, la mayoría de los docentes votó el rechazo, ya que las delegaciones que se opusieron a cerrar el acuerdo con la Provincia concentran, con distancia, a más de la mitad de los educadores de Córdoba.

Sin embargo, la gran distorsión que el estatuto del sindicato consolida al momento de asignar el peso relativo de cada departamento en la Asamblea Provincial determina que una minoría de los representados baste para definir.

Los departamentos que, según los datos preliminares, se inclinarán hoy por el rechazo son: Córdoba, Colón, Rio Cuarto, General San Martín, General Roca y Tercero Arriba. Todos los demás irán por la aceptación.

Desde la conducción provincial del gremio, a cargo de la lista Celeste, se destacó el avance que la última oferta representa para los jubilados, ya que la elevación del piso para los diferimientos, que pasará de 470 mil a 730 mil pesos, conlleva que más de la mitad de los pasivos reciban los aumentos que se asignan a los activos con 30 días de demora, en lugar de los 60 días que deben esperar los docentes cuyos haberes jubilatorios superan dicha cifra.

En cuanto a la recomposición del salario real perdido entre diciembre de 2023 y el primer semestre de 2024, la conducción provincial admite que es módica, apenas por encima de lo ofrecido por la Provincia en la segunda propuesta salarial, a mediados de julio. Sin embargo, destaca que el contexto económico no ofrece oportunidades de ir por un reclamo más ambicioso, y que prologar el conflicto no solo no garantiza un mejor resultado, sino que traerá aparejados mayores descuentos por días de paro.

Desde la oposición, con eje en la delegación Capital, insisten en que la conducción provincia “planchó” el reclamo durante toda la negociación y fue funcional a la estrategia de desgate aplicada por el Centro Cívico, que apeló a la conciliación obligatorio y ofreció, en su tercera propuesta, un reajuste menor a los ofrecidos con anterioridad, y que implicaba un achatamiento de la píramide salarial, perjudicando a las posiciones altas y medias del escalafón.

El próximo enfrentamiento entre las dos facciones del sindicato se dará, en principio, el mes próximo, cuando se presume tendrán lugar las elecciones de delegados escolares. Se trata de una instancia crucial. Desde el Centro Cívico saben que el crecimiento que en los últimos años ha tenido la alianza que integran agrupaciones de izquierda, independientes y autoconvocados ha jaqueado a una conducción provincial “Celeste”, mucho más contemporizadora con el Gobierno Provincial. Y, aunque oficialmente lo niegue, el Panal está resuelto a jugar en la elección.

Desde los sectores opositores en la interna gremial lo saben, pero de todos modos creen que el enojo de las bases jugará a su favor, y aseguran que así como hay más docentes a favor del rechazo a la oferta, en las elecciones habrá más docentes dispuestos a acompañar a los espacios más combativos.

La propuesta

La cuarta oferta del Centro Cívico comprende el período que va de agosto de 2024 a enero de 2025 y prevé reajustes mensuales iguales a la inflación, “acumulativos” (cada uno de ellos se calcularía sobre la base del salario del mes inmediato anterior), “remunerativos” (en “blanco”), y “bonificables” (extensivos a todos los conceptos que se calculan sobre el salario básico), “para todos los cargos y posiciones del escalafón” (sin achatar la pirámide salarial).

Además, desde agosto el concepto que se paga en compensación del Fonid -detraído por el Gobierno Nacional- pasará de 37.700 a 45.000 pesos por cargo o cada 15 horas, con lo cual quienes ostenten dos cargos o 30 horas cobrarán 90.000 pesos en calidad de “Compensación por Fonid”, y este concepto empezará a actualizarse mensualmente empardando la inflación del mes inmediato anterior a partir de octubre.

En cuanto a las sumas fijas no remunerativas que el Centro Cívico ofrece para compensar la pérdida del salario real durante los últimos meses de 2023 y el primer semestre de 2024, estas se situarían en 40.000 pesos (por cargo y hasta 20 horas cátedra) en agosto, 40.000 en septiembre, 45.000 en octubre, 50.000 en noviembre, 55.000 en diciembre y 55.000 en enero.

En relación a los topes al “Estado Docente”, estos serían eliminados en dos tramos, un 25 por ciento en agosto y el 25 por ciento final en septiembre. Desde entonces quedarán completamente eliminadas estas limitaciones, con lo cual los docentes que acumulen dos cargos (o su equivalente en horas cátedra) percibirán dos “Estados Docentes”.

Por lo demás, se avanzará en la jerarquización de directivos y supervisores escolares de todos los niveles, que recibirán un incremento de 40.000 pesos no remunerativos en octubre y otro equivalente en noviembre.

El comunicado de UEPC indica que, vencido el acuerdo, “inicia el blanqueo de las sumas no remunerativas”, sin dejar en claro si todas las sumas no remunerativas quedarán blanqueadas o si ese blanqueo será progresivo.

Como lo preveían las anteriores ofertas, se ampliará el alcance del Boleto Educativo Gratuito en todos los tramos y horarios para los docentes DAI, hospitalarios y de programas de alfabetización. Se suspenderá la aplicación del FOSAET hasta febrero de 2025. Y las actualizaciones del Fondo de enfermedades catastróficas y los valores de afiliados adherentes se realizará según la pauta salarial.

Eliminación parcial del diferimiento para jubilados

A partir de agosto se eliminará el diferimiento a 60 días para aquellos jubilados docentes que perciban hasta $730.000, quienes cobrarán los aumentos el mes siguiente en que lo perciben los activos.

Desde agosto, la compensación por Incentivo Docente se elevará a $25.000 para los jubilados, y se actualizará mensualmente desde octubre, por todo el período del acuerdo, conforme a la evolución inflacionaria.