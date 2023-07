Por Felipe Osman

Cuando Schiaretti inauguró, cuatro años atrás, un segundo paso bajo nivel en el nudo vial 14, eligió llamarlo Rubén Américo Martí. Lo hizo como un reconocimiento al ex intendente radical, que más de dos décadas antes había tenido la visión necesaria para dejar enterradas las fundaciones de lo que, 20 años más tarde, se convertiría en una obra clave para la ciudad.

El homenaje fue bien merecido. Es que el manual no suele aconsejar enterrar capital que se hará rentable después de tantos años, y que no servirá para empujar, en el corto o medio plazo, la imagen o intención de voto de un candidato. Y de ordinario se suele escuchar, con el mismo razonamiento, que es mejor hacer obras vistosas que hacer desagües, incluso cuando los segundos sean harto más necesarios. Porque no se ven, y apenas se les recuerda cuando llueve.

En una campaña que ha discurrido por otros andariveles, la gestión llaryorista no ha hecho demasiada gala de una “obra” de ese mismo estilo: controlar al Suoem. Poner límite a la libre disponibilidad con la que el sindicato consumía los recursos de una Municipalidad que, durante años, se preocupó más por ser una bolsa de trabajo del gremio que un efector de servicios públicos de mediana calidad para los vecinos. Y se trata de una diferencia capital.

Durante las gestiones precedentes, el Suoem se movió con amplia comodidad. El mandato de Luis Juez fue, sin lugar a dudas, la época dorada del sindicato, que no sólo consiguió más de 4.000 ingresos a la planta, sino que además se hizo del reparto indiscriminado de bonificaciones por “mano de obra especializada”, incrementando en un 40 por ciento el salario de una significativa porción de los empleados.

Giacomino no tuvo demasiadas armas para oponerse a la tierra arrasada que su padrino político dejó tras de sí. Y Ramón Mestre contuvo la situación sin lograr revertirla. Se anotó, eso sí, un triunfo simbólico sobre Rubén Daniele al firmar su decreto jubilatorio (que caería luego en la Justicia). Pero no menguó el poder del Suoem, que se inclino durante su segunda gestión hacia la Agrupación Radical, su entonces principal facción interna.

El tándem Llaryora-Passerini hizo algo distinto. Convirtió la crisis sanitaria traída por la pandemia en una oportunidad para lanzar una ofensiva sobre el Suoem, recortó la jornada municipal, firmó cesantías cuando hechos de violencia lo justificaron, y un extenso etcétera. Luego negoció, pero el núcleo de sus decisiones se sostuvo.

La UCR, en tanto, prefirió mirar a otro lado. No respaldó el recorte de la jornada del Suoem. Y De Loredo, entonces integrante de ese bloque en el Concejo Deliberante, se excusó detrás de las formas para no sostener el fondo.

La Desconcentración Operativa del municipio es otra de las reformas que requería, como condición indispensable, torcer la resistencia del Suoem. Lo mismo se puede decir de la digitalización de los expedientes papel, o de las Habilitaciones Online, entre otras iniciativas. Para implementarlas era necesario pasar por encima de los designios del sindicato municipal, y en la historia reciente, sólo la actual gestión lo consiguió.