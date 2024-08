En busca de la curiosidad perdida

J.C. Maraddón

En una época tan vertiginosa como la que vivimos, en la que el futuro parece haber sido cancelado y el presente se obstina en volver una y otra vez hacia lo pretérito, es complicado entender cuándo una novedad deja de serlo y qué tan distinto de lo ya conocido es eso supuestamente nuevo. Una invención que llama la atención general y está en boca de todos, puede quedar opacada en cuestión de minutos por otra Gran Cosa que desplaza el foco, y así sucesivamente hasta dejarnos sin aire mientras scrolleamos en la pantalla de nuestro teléfono hasta acalambrarnos los dedos.

Y es así como innovaciones a las que se les auguraba un enorme futuro por delante, cayeron en desgracia al poco tiempo sin que quienes le habían vaticinado esa perdurabilidad lleguen a arrepentirse o a pedir disculpas por las falsas expectativas que su pronóstico había generado. Al mismo tiempo, abruptas irrupciones que nadie había previsto se hacen notar con énfasis y consiguen extender en el tiempo su predominio, a costa del prestigio de esos expertos que no supieron anticiparse a los acontecimientos, a pesar de que en eso consiste su experticia y por tal motivo se los consulta.

Cuando en la década pasada se produjo un renacer del podcast y se empezó a hablar de ese formato como el próximo eslabón en la evolución de los mass media, hubo quienes pusieron el grito en el cielo aduciendo que se trataba de una fórmula que funcionaba como una simple extensión de la radiofonía. Y otros remarcaron que no podía calificarse de novedoso a un soporte que existía desde finales del siglo veinte y que quienes lo tomaban como un medio de comunicación que estaba a la vanguardia, dejaban de lado la historia recorrida por los podcasteros de la primera hora.

Tal vez habría que guiarse por la recepción que tuvo el podcast entre la juventud y que, más allá de los años que llevase en vigencia, su incorporación a las plataformas de streaming le otorgaba una sobrevida que transformaba por completo su capacidad de penetración. Discutir a esta altura su potencial, es negarse a entender cómo funciona el ecosistema mediático por estos días, con el progresivo decaimiento de los medios tradicionales y la pujanza de las redes sociales como un reemplazo que se percibe de acceso más democrático, pero que a la vez representa una usina de fake news que provoca desconfianza.

Una manera de medir cuán alto está elevándose determinado fenómeno, es la realización de congresos, talleres y debates alrededor de ese ítem. Y en esto no cabe duda de que a la fiebre podcastera no le falta este tipo de eventos, sobre todo porque ha concitado el interés especial de la comunidad universitaria. Entre nosotros, viernes y sábado próximos se desarrollará el encuentro de realizadores sonoros “Docta Podcast”, con la participación de estudiosos y profesionales de la especialidad, cuyas actividades se desarrollarán en el Centro Cultural España Córdoba, el Cineclub Municipal y el Cabildo Histórico, según una grilla que puede consultarse en la web del CCEC.

Desde plataformas locales como Parque hasta productores españoles e incluso responsables de podcasts argentinos que han batido récords de reproducciones en Spotify, confluirán en estas dos jornadas a las que no pueden faltar aquellos que estén interesados en este (no tan) nuevo eslabón comunicativo. En ese maremágnum de información en el que la TV quiere competir con X (ex Twitter) en la búsqueda de la primicia, el podcast aparece como un remanso donde todavía es posible hallar mucho de lo que se consideraba perdido en ese culto a la inmediatez que nos termina paralizando la curiosidad.