Llaryora y el no objections para Lijo: una mano lava la otra

Por Bettina Marengo

La posición “no negativa” del gobernador Marín Llaryora para con los pliegos de los candidatos del presidente Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió un signo de pregunta sobre cómo votaría la senadora del PJ cordobés, si la designación de los candidatos llega al recinto, tras su paso por la Comisión de Acuerdos, donde necesitan de dos tercios para ser aprobados.

Luego de varios gestos de apoyo a las políticas del libertario (adhesión legislativa al blanqueo de capitales y al RIGI) el mandatario provincial adelantó el martes desde la ciudad de Buenos Aires que no tiene objeciones con las figuras de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los dos postulantes de Milei, y sostuvo que la designación de ambos es un tema del Ejecutivo y del Senado. Llaryora estaba pensando en su propia necesidad de apoyo político para cuando presente el o los candidatos a la o las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, un trámite que no tiene fecha pero que en el entorno del sanfrancisqueño ubican para fin de año. “Acompaña porque es un precedente”, sintetizaron los que conocen al Uno. Largoplacistas, saben además en el Panal que si Lijo pasa el proceso de designación, Llaryora tendrá un teléfono amigo en la Corte. El juez de Comodoro Py viene apadrinado por el cortesano Ricardo Lorenzanti, que comparte con el exgobernador Juan Schiaretti amistad con el asesor Guillermo Seita. De modo que serían dos teléfonos amigos. “Y si no sale la designación, cuenta como un gesto para Milei”, explican los exegetas del cordobesismo. Gesto que esta vez no tendrá el aliado presidencial Luis Juez, de público rechazo a la figura de Lijo.

Volviendo al voto parlamentario, en general, el cordobesimo se da una política unificada en los grandes temas de la política, y el pliego de Lijo lo es. Sin embargo, ayer en Diputados el bloque que conduce Ignacio Garcia Aresca se “partió” para jugar a dos puntas con el DNU 656 de los fondos para la Side: los schiarettistas/llaryoristas no dieron quórum (guiño a Milei) y los más líberos sí lo hicieron.

Hasta ahora, lo que se sabe de Vigo es que presentó en marzo un proyecto para sostener la equidad de género en el máximo tribunal de Justicia de la Nación y en lo tribunales federales colegiados y que le llevó la iniciativa a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que adelantó su posición contraria al ingreso de Lijo a la Corte por una cuestión de “justicia” de género pero también por “falta de pergaminos”. Innecesario salvo para marcar distancias con Milei y cobrarse ninguneos de su hermana Karina, porque la titular del Senado no va a desempatar porque el tema amerita mayoría agravada para la sanción. Hasta ayer, cuando todavía (al cierre de esta nota) la comisión que preside la larretista Guadalupe Tagliaferri continuaba con la reunión donde Lijo se autodefendió, no había información concreta del entorno de la senadora cordobesa sobre su postura. Vigo estaría volviendo entre anoche y hoy de California, Estados Unidos, donde participó junto al exgobernador Juan Schiaretti y otros dirigentes de una visita organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP). El jueves está prevista la sesión por la movilidad jubilatoria que tiene media sanción de Diputados, un proyecto que el gobierno nacional quería patear para adelante porque implica desembolso de plata para los jubilados. La pregunta es si Villarruel hará la picardía de habilitar el tratamiento de lo que expresamente MIlei dijo que vetará. No está claro, y tampoco qué posición tomaría la senadora del PJ cordobés, aunque muchos avizoran que podría manejarse con ausencias tanto en movilidad jubilatoria como si Lijo llega al recinto, en tanto la suerte del camarista de comodoro Py parece destinada a resolverse vía acuerdo entre el gobierno nacional y la mayoritaria bancada que responde al PJ y a Cristina Fernandez de Kirchner. ¿Ampliación de la Corte y una vacante para los K? Hay que ver como juega el cordobesismo en ese caso.

La posición de Juez es conocida de antemano, aunque cabe acotar que ni él ni su compañera de bancada Carmen Alvarez Rivero ni Vigo integran la Comisión de Acuerdos.. Pese a su buena relación con Milei, el jefe del bloque PRO en la cámara alta dijo, en relación a Lijo, que "los amigos son para comer asados" y que el aspirante a supremo no completa “ninguno de los requisitos que se necesitan" para el cargo. "La política tiene que entender que los amigos son para comer asados. No es un problema ideológico ni un problema personal con Lijo. Es necesario saber que el que llega es por mérito. La Justicia es el único lugar que le queda al tipo común para reclamar sus derechos", destacó en una nota con radio Splendid.

En la misma línea está, al menos de momento, Álvarez Rivero. La senadora macrista interrogó al juez en la sesión de ayer, y lo acusó de ser el juzgado federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires “más ineficiente”, además de recordarle que tramitó causas por corrupción como el caso Ciccone, Siemmens, la compra de las acciones de YPF a la familia Eskenazi y el Correo Argentino.