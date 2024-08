Cúneo no quiere lgb-rtarios

Por Javier Boher

Si hay un aspecto realmente errado en el enfoque político del gobierno, ese aspecto es su rechazo a todo lo que sea referido a la identidad de género y a la orientación sexual. No tiene absolutamente nada de sentido, porque no le suma ni un solo voto (al menos por ahora, pero probablemente nunca).

Ayer, en una reunión de la comisión de mujeres y diversidad, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se volvió a meter en el terreno de la lucha cultural que le gusta a cierta parte de la runfla libertaria. Lo que podría haber sido resuelto de una manera mucho más sencilla se terminó convirtiendo en un problema absurdo, al convertir una respuesta a un tema burocrático en una tribuna para despotricar con cuestiones que exceden a ese ámbito.

Milei, el carismático, tiene la licencia para decir barbaridades porque la gente compra el combo entero. Tal como pasa con los sesentones en crisis que se tatúan los brazos, lo de Cúneo Libarona fue un papelón. Se lo notaba incómodo con lo que estaba leyendo, pero disciplinado para no abandonar. Decía cosas que no cree y de manera poco convincente, uno de los peores errores para un político. Alberto sostenía el patriarcado a cachetazo limpio, pero al menos cuando decía que lo quería derribar sonaba medianamente convencido del papel que interpretaba.

El ministro podría haber hecho una defensa del recorte de fondos y la interrupción de programas sexuales y de género a partir de la necesidad del ajuste, el escaso impacto en las cifras o cualquier otra cosa medianamente racional. Pero no. “Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”, dijo, como si no fuésemos seres pensantes que llenamos de cultura y sentido otras cosas de nuestro mundo.

Todo a partir de allí fue en picada, con los diputados opositores exagerando su enojo y el Cúneo Libarona tratando de pilotear ese avión que se iba a pique. Le entregó el tema servido a la oposición en un momento de mucha debilidad para un gobierno que sigue haciendo agua en el poder legislativo.

El tema de la sexualidad ya ha calado hondo entre los más jóvenes, que pueden estar enojados con la forma que adquirieron las políticas de género o la forma en la que se enseña educación sexual en las escuelas, pero que de ninguna manera cederían su derecho a vivir su sexualidad de la manera que quieran. Aunque hay segmentos de la sociedad en los que la homofobia es más dura (particularmente en las clases más bajas y en las zonas periféricas), el orgullo de unos y la tolerancia de otros se han encargado de que la cosa se naturalice. Los varones adolescentes se siguen haciendo bromas sobre no ser maricón, que está cerca de ser reconvertido a alguna fórmula parecida al “negro de alma” que le pone los pelos de punta al progresismo bienpensante. Seguramente la transformación no sea tan profunda como otros imaginan, pero definitivamente es más fuerte que lo que le gustaría a los cincuentones egresados de colegio técnico que extrañan los tiempos en que a los alumnos no los dejaban usar aritos.

Otra vez los libertarios vuelven a querer meterse entre las sábanas de la gente esgrimiendo argumentos totalmente errados pero, fundamentalmente, contrarios a las ideas liberales. Se puede criticar el gasto en políticas de género sin pretender cortar derechos a los ciudadanos. Quizás no les interesa.