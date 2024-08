Enroque Corto

Prunotto, en Huinca

La vicegobernadora Myrian Prunotto visitó Huinca Renancó para entregar netbooks a estudiantes como parte del programa provincial Tecno Presente.

Periodista: No para de recorrer el interior la vice, ¿eh?

Informante: Gestión, mucha gestión.

P.: Mucha política, diría yo (risas)

I.: También, es cierto.

P.: La mujer tiene aspiraciones…

I.: ¿Quién no las tiene en política? Falta mucho todavía, pero ojo…yo que usted la borro por ahora como posible candidata para el ´25, me parece que la radical le apunta al ´27. Sólo le agrego que la función Ejecutiva le gusta mucho más que la legislativa, por eso la ve que no para de hacer cosas en el interior cordobés.

P.: Si usted lo dice…

Sikora suma jóvenes

El informante libertario llamó al periodista, que le había preguntado por una publicación que vio en las redes sociales.

Informante Libertario: Querido, ¿vio la actividad que hicimos?

Periodista: La vi… pero de casualidad, porque usted no me avisó nada.

I.L.: Mala mía, mala mía… pero si quiere le puedo dar algunos detalles.

P.: Lo escucho entonces.

I.L.: Desde La Libertad Primero seguimos trabajando en el desarrollo territorial del espacio, siempre ilusionados con la posibilidad de aportar a las políticas del presidente Javier Milei, desde el costado que nos toque. En ese marco, llevamos adelante un encuentro con la juventud en el bar KOA, al lado del Museo de Ciencias Naturales, y sumamos a 50 nuevos participantes a nuestra organización.

El Congreso del Maíz y una mención “especial”

Sin dudas, el Congreso Internacional del Maíz fue uno de los eventos regionales de las últimas semanas. Y que la sede haya sido en Córdoba generó muchos comentarios por los constantes gestos de todo el arco del cordobesismo al campo. Sin embargo, un referente del campo reconoció a este diario que hubo una presencia que no cayó muy bien.

Referente Campo: Saliendo del Congreso del Maíz…

Periodista: ¿Cómo le fue?

RC: Bien, previsible algunos discursos, veremos qué pasa. Igual, le digo que algunas presencias y ciertos comentarios no cayeron muy bien.

P: A ver, cuente.

RC: Qué se yo, la presencia de diputados nacionales como Luis Picat o Alejandra Torres, son esperables. Es gente que siempre tuvo sintonía con el sector.

P: Claro.

RC: Pero le digo entre nosotros, a (Gabriela) Estévez no la esperaba nadie.

P: Bueno, no sea tan dramático.

RC: Es que le digo la verdad, el kirchnerismo no ha sido muy contemplativo con nosotros. Menos que desde el escenario la saluden y la destaquen. Le digo que algunos herederos del cordobesismo ‘no la ven’.

P: ¿Por quién lo dice?

RC: No me haga hablar…

Quintela Presidente

Aparecieron pintadas de Quintela Presidente en las calles de Córdoba. Informante: Y llegaron las pintadas Quintela Presidente nomás a las calles de Cordoba... Quintela presidente del PJ nacional, claro.

Alfil: Ni que diga. El gobernador de La Rioja mandó gente a pintar a Córdoba, que tiene un PJ que no juega en el PJ nacional y que no quiere saber nada con el PJ nacional.

Informante: La conducción del PJ Córdoba no quiere. No sabe si abajo no hay interesados en jugar.

Alfil: Solo fuera del cordobesismo.