Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Espera por la Defensoría

En una semana activa para la definición del futuro de la Defensoría del Pueblo, el Periodista consultaba con su informante.

Periodista: Bueno, se termina la semana. ¿Movimientos por el tema Defensoría? ¿Candidatos oficializados?

Informante: Uno, por lo menos. Este viernes, los radicales presentan los papeles para que el “turco” Daniel Frangie sea el candidato. No van a aguantar hasta el lunes, aunque seguramente haya una reunión en la sede partidaria para mostrarlo fuerte y acompañado. Ya está cerrado desde hace días, pero este viernes se hace oficial.

P: Mire usted. Bueno, listo el pollo. ¿O no?

I: Y…yo diría. Es más, esto de cerrarse atrás de uno y no andar rosqueando más era una condición que había puesto el oficialismo para acompañar sin hacer olas. A menos que cambien de opinión…

P: ¿Y qué podría hacer que pase eso? Que cambien de opinión, digo…

I: Que les aparezca otro nombre en algún espacio que no sea el radicalismo y llamen desde Córdoba para decirles “es con este”. No creo que ocurra y tampoco que el gobernador tenga ganas de meterse en esto.

P: Yo tampoco, pero me dijeron que el nazarismo (La Fuerza del Imperio del Sur) está especulando para jugar con alguien de peso.

I: Me habían contado lo mismo, pero averigüé y lo último que tuve es que estaban buscando respetar acuerdos, que nadie de la alianza esté sin lugar. Por eso se hablaba de Sebastián Tonelli (Partido Solidario) para candidatearse. Ahora resulta que se habría enfriado esa opción y que las mayorías están rosqueando para presentar un candidato de mayor perfil. Uno que provoque algún que otro suspiro.

P: ¿Alguien como quién?

I: Ni idea. De algo estoy seguro: van a esperar hasta último momento. El lunes presentarán el suyo y no le sorprenda que algún otro espacio vaya con candidato propio.

Daniele, “habitué”

El informante llegaba a la periodista para compartirle una foto sobre una actividad intersindical de la Reforma Laboral y la Ley Bases. Allí estaba el secretario del SUOEM Córdoba, Rubén Daniele.

Informante: Mirelo a Daniele. ¿Se volverá “habitué” en Río Cuarto? Viene accionando en muchas cosas con el sindicato local

Periodista: Con el tema de los despidos mandó un video en el que estaba Jorgelina Fernández. Acompañó el reclamo por la reincorporación y fue muy crítico con De Rivas.

I: Claro. Fue fuerte el mensaje contra De Rivas en su momento. Le dijeron incluso que “si se decía peronista” no debería haber despedido gente. En fin, vino a la ciudad para una actividad sobre reforma laboral. Entiendo que el vínculo también se da porque ambos están en la FESIMUPC.

P: ¿De qué habló

I: Hizo hincapié en la precarización en la Municipalidad de Córdoba. Algo que no escapa también a la gestión local con los monotributos o las cooperativas. Pero parece que el tema de la poca acción de la CGT también preocupa. ¿A qué le recuerda?

P: Espere, ¿hablaron de la CGT Río Cuarto?

I: Ahí me contestó todo (risas). No, habló de la CGT nacional que no está teniendo una acción contundente pese a la avanzada que se viene contra los trabajadores con esta reforma. Pero a eso iba. La CGT local, o al menos gran parte de ella, también dejó mucho que desear cuando no se pronunció y terminó siendo, de alguna manera, cómplice de los despidos. En buena hora que se reincorporó gente pero no hay que olvidarse de que algunos se quedaron muditos y lo siguen estando. Todavía queda gente por reincorporar.