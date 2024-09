Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Copyright de logo

El dirigente peronista, lejano a la militancia del oficialismo local, aportaba un comentario vinculado al rediseño de la imagen del Gobierno de Río Cuarto.

Dirigente: Che, yo soy de usar mucho las redes y ayer vi algo que necesito comentarle. ¿Se dio cuenta que el Gobierno de Río Cuarto cambió de logo? Al menos en las redes.

Periodista: Tengo entendido que estaban en pleno rediseño de las gráficas. Vi el logo nuevo…

D: Entonces habrá notado la similitud con el logo del Gobierno Nacional. ¿No vio?

P: ¿Qué? No se me cruzó.

D: Es una cuestión de colores. No quiero pifiarle, pero ese azul que usan es casi idéntico al que usa Nación en los ministerios. Las gráficas no mienten (risas). Fíjese.

P: Es verdad que son muy similares. Los colores, al menos…

D: También tiene ese contorneado del escudo municipal que es prácticamente el mismo del escudo nacional que le digo. No digo que copien, solo que hay inspiración. Quizá, motivada por temas de coincidencias…

P: ¡Por ahí venía el tema! Usted quiere pegarle a la Muni de alguna forma (risas).

D: (Risas) Y bueno…si no quieren quedar pegados a (Javier) Milei, traten de no parecerse en las redes sociales. No vaya a ser que la gente después los termine culpando a ellos de las equivocaciones del presidente. Capaz leen esto y meten cambiaso…

P: ¿Tan influyente se cree? Me parece que los logos quedan así…

D: Al menos que sepan que nos dimos cuenta (risas).

Los que quedaron fuera

En un diálogo con el periodista, el dirigente peronista revelaba una versión vinculada a los candidatos a la Defensoría del Pueblo que quedaron fuera de carrera.

Periodista: Viene bastante encaminada la cuestión de la Defensoría, ¿no?

Dirigente: ¿Se refiere a que el Concejo se juntará en vano porque el nuevo Defensor ya está definido?

P: Usted lo dijo…

D: ¡No! Solo pregunto si usted se refiere a eso (risas). No me parece democrático decir que ya está todo cerrado, pero bueno…usted sabe.

P: No, no sé (risas).

D: ¿Qué quiere que le diga? Suficiente con ver la forma en la que se armó la elección. Solo dos candidatos, algo que no se ve hace mucho. Uno que se anotó casi por compromiso.

P: ¿Se refiere al candidato de La Fuerza del Imperio del Sur?

D: Y sí. No lo van a decir, pero están cumpliendo acuerdos. En algún momento se creyeron con chances de competir y estaban por tirar nombres que podían moverle un poco el piso a la bancada oficialista. Dos que se habrían anotado en eso fueron Cristian Evangelista y Guillermo Natali. Este último capaz podía llegar a raspar algún voto oficialista, pero parece que al final tiraron la toalla.

P: Es como me dijo un compañero suyo, “¿Para qué presentarse a jugar un partido que está arreglado?”.

D: A menos que esté arreglado a tu favor (risas).

El cumple de Llamosas

El informante le aportaba un dato al periodista respecto al cumpleaños de Juan Manuel Llamosas.

Informante: ¿Se enteró de que es el cumpleaños de Llamosas?

Periodista: No soy bueno para las fechas.

I: 4 de septiembre. De Virgo.

P: ¿Me va a leer la carta astral del ex intendente o tiene algún dato sobre esto?

I: No, solo que no vi tantos saludos para él. Solo creo que encontré un saludo en redes sociales de Mercedes Novaira, una de sus amigas más cercanas. El intendente (Guillermo De Rivas) no lo hizo público. Debe tener cosas más importantes que hacer…

P: No hace falta que lo suban todo a redes. Debe haberle mandado un WhatsApp. O un llamadito…

I: ¡Eso seguro! Tengo entendido que hay una cena organizada también, aunque le debo la lista de invitados.

Ruidazo en el Concejo

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre la actividad que tendrá lugar hoy afuera del Concejo Deliberante, en el marco de una nueva jornada de paro docente.

Informante: No sé si en el Concejo se tratará algún tema importante mañana (por hoy) pero al menos va a haber movimiento por la protesta de los docentes.

Periodista: Cierto que hay paro. Imagino que quizás haya alguna entrega de petitorio o algo por el estilo, ya que van hasta el Concejo.

I: Probablemente. Las consignas son varias pero está muy presente en la agenda lo del financiamiento universitario. La rectora (Marisa Rovera) estaba esperanzada de que salga la ley. Si el Ejecutivo no la veta, se estima que nuestra universidad podría recibir casi 96 mil millones. Tenga en cuenta que, para este año, se le habían asignado inicialmente 24 mil millones.

P: Hablando de rectores, se pronunciaron por el tema de las obras sociales universitarias también.

I: Es un efecto dominó .Caída de salarios docentes y no docentes, caída de los aportes a las distintas obras sociales, las prestaciones aumentaron muchísimo… Una situación muy preocupante. A todo esto, me estoy dando cuenta de que probablemente el concejal libertario, Mario Lamberghini, se cruce a los gremios docentes cuando llegue al Concejo. En una de esas le transmiten el reclamo (risas).

Intendentes “cholulos”

El informante radical se comunicaba con la cronista para dar su opinión sobre la reunión que mantuvieron algunos intendentes radicales del sur de Córdoba con el jefe de gabinete de Nación, Guillermo Francos.

Informante: Mire esta foto. ¿A quiénes logra distinguir?

Periodista: Me gusta la consigna. A ver: Walter Perrone, Roberto Casari, Federico Soto, Pablo Viguie, “Lala” Rodriguez Paredes y creo que Nanci Foresto. ¿Aprobé?

I: Suficiente con los que nombró. También estuvo el legislador Ariel Grinch. En fin, un par de los que mencionó son intendentes que, más allá de seguir dentro de la orgánica del radicalismo, mantienen una buena relación con la vicegobernadora, Myrian Prunotto. Usted me dirá: ¿qué tendrá que ver? Pero si la reunión con Francos fue orquestado por (Luis) Juez como se dice, creo que eso nos dice mucho…

P: Si es así, entonces va un poco en línea con lo que el propio Juez hizo hace unos días en Río Cuarto. Se juntó con varios intendentes de la región. Algunos de ellos estaban en la foto que me acaba de pasar.

I: Exacto. A los intendentes les viene más que bien esto. No todos los días tienen oportunidad de reunirse con un funcionario nacional y dialogar sobre las necesidades de sus localidades. Ojalá haya servido para que realmente haya una mano de Nación, porque los municipios están muy complicados con el tema de los recursos. Y otra cosa, la foto con el ministro también garpa.

P: Eso estaba viendo. Muy cholulos los intendentes.

I: Y no es para menos. Milei ganó prácticamente en todas las localidades que gobiernan esos intendentes. Pero bueno, fuera del gesto de Francos, es para seguir atentamente los movimientos de Juez y los intendentes que está buscando captar…